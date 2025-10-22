Oblakov soigralec opisal razpad sistema

"Ni bilo lahko. Čutiš, da si v igri za zmago in da prihaja zadnji del srečanja, nato pa doživiš bum, bum, bum, bum. In tekme je zate konec," je branilec Atletica David Hancko opisal dogajanje med 57. in 70. minuto, v katerem se je mreža Jana Oblaka zatresla kar štirikrat, Arsenal pa si je zagotovil prepričljivo zmago, s katero je zadržal popoln izkupiček v ligi prvakov.

Poslastica torkovega večera v ligi prvakov je postregla z visoko zmago Arsenala proti Atleticu (4:0). Čeprav se je prvi polčas končal brez zadetkov, nato pa so bili bližje vodstvu gostje, saj se je na začetku drugega dela zatresla prečka topničarjev, je nato dvoboj zavil v povsem drugačno smer. Od 57. do 70. minute je sledil razpad sistema Simeonejeve čete. Obramba je bilo tako nezbrana in ranljiva, da je bil Jan Oblak v razmiku 13 minut premagan kar štirikrat. To so bile črne minute Atletica, zaradi katerih je na Otoku ostal brez boljšega rezultata.

Hancko: Ne smeš si privoščiti niti ...

David Hancko je pri zaostanku z 0:1 zapravil lepo priložnost za izenačenje. Foto: Reuters Trpljenje obrambne vrste Atletica v tem delu srečanja je po dvoboju opisal David Hancko: "Ni bilo lahko. Čutiš, da si v igri za zmago in da prihaja zadnji del srečanja, nato pa doživiš bum, bum, bum, bum. In tekme je zate konec." Slovaški branilec je pri zaostanku z 0:1 zapravil imenitno priložnost za izenačenje. Njegov strel z glavo je bil nenatančen. "Če bi bolje zadel žogo, bi izenačili, tako pa je bilo kar naenkrat pet minut pozneje že 3:0 za Arsenal. S tem je Arsenal dokazal, kako dober je. Ne smeš si privoščiti niti sekunde predaha," je dal vedeti, da vodilni angleški prvoligaš kaznuje vsako napako ali nezbranost.

Oblaka sta najprej premagala Brazilca Gabriel Magalhaes in Gabriel Martinelli, nato pa je dvakrat zadel še Šved Viktor Gyökeres, prekinil strelski post pri topničarjih in prejel nagrado za igralca tekme. "Zelo smo razočarani, da si nismo mogli priigrati boljšega rezultata. Poraz z 0:4 deluje zelo slabo," je še dodal 27-letni Hancko.

Najboljša ekipa, s katero se je spoprijel Atletico

Trener Arsenala Mikel Arteta je dobil dvoboj z Diegom Simeonejem. Foto: Reuters Njegov trener Diego Simeone je poudaril, da je Arsenal po njegovem mnenju najboljša ekipa, s katero se je Atletico pomeril v tej sezoni. "Tako dobro tekmujejo. Veliko tečejo in izkazujejo veliko kakovosti po vsem igrišču," je dvoboj v Londonu označil za učno uro, iz katere bi se lahko kaj naučili. "Dobro smo začeli dvoboj, po 60. minuti pa je bil Arsenal boljši in zasluženo zmagal," je dejal Argentinec, ki ga zdaj v španskem prvenstvu čaka domači dvoboj s Sevillo, v ligi prvakov pa bo čez dva tedna na Metropolitanu gostoval belgijski prvak Union SG.

Arsenal, ki se lahko pohvali s popolnim izkupičkom, tremi zmagami in razliko v golih 8:0, bo v naslednjem krogu lige prvakov gostoval v Pragi pri Slavii.