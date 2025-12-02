Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., M. P.

Torek,
2. 12. 2025,
23.05

Osveženo pred

49 minut

Torek, 2. 12. 2025, 23.05

49 minut

Špansko prvenstvo, 19. krog (vnaprej odigrani tekmi)

Oblakov Atletico spet zadel prvi, a izgubil na Camp Nouu

Jan Oblak proti Laminu Yamalu in Barceloni. | Foto Guliverimage

Jan Oblak proti Laminu Yamalu in Barceloni.

Foto: Guliverimage

Kapetan slovenske reprezentance Jan Oblak je dan po tem, ko je izvedel, da Matjaž Kek zapušča selektorski stolček in je Mariborčanu namenil javno zahvalo, igral v španskem prvenstvu. Atletico Madrid je z 1:3 izgubil pri vodilni Barceloni. Atletico je v tej sezoni sicer v la ligi postavil prav poseben rekord. Na vsaki svoji tekmi je zadel prvi.

Zaradi španskega nogometnega superpokala, ki bo od sedmega do 11. januarja 2026 v Savdski Arabiji, na njem pa bodo nastopili Barcelona (prvak in pokalni zmagovalec v sezoni 2024/25), Real Madrid (podprvak in finalist pokala), Atletico Madrid (tretji v prvenstvu) in Athletic Bilbao (četrti v prvenstvu), bosta dve najbolj atraktivni tekmi 19. kroga odigrani vnaprej že ta teden.

Ta torek sta na stadionu Camp Nou, ki ga še vedno prenavljajo, igrala Barcelona in Atletico Madrid, v sredo pa se bosta spopadla Athletic Bilbao in Real Madrid.

Oblak je opozoril: Barça je Barça

Pred srečanjem z Oviedom je prišel Jan Oblak na igrišče z rekordnim šestim priznanjem zamora. | Foto: Guliverimage Pred srečanjem z Oviedom je prišel Jan Oblak na igrišče z rekordnim šestim priznanjem zamora. Foto: Guliverimage Katalonci so v prvenstvu nanizali štiri zmage in se povzpeli na vodilni položaj. Izkoristili so spodrsljaje madridskega Reala, ki je remiziral trikrat zapored. Z zmagovitim nizom pa se lahko pohvali tudi Atletico. V vseh tekmovanjih je zmagal že sedemkrat zapored. Od bolečega poraza v ligi prvakov v Londonu proti Arsenalu (0:4) je vstopil v izjemen ritem, v katerem se je v la ligi približal vrhu razpredelnice. Pred torkovo tekmo je zasedal četrto mesto, za vodilno Barcelono pa zaostajal le tri točke. "Barça je Barça. Ima odlične igralce, ki lahko odigrajo popolno tekmo. Čaka nas zelo zahtevna naloga, a bomo dali vse od sebe in skušali osvojiti vse tri točke," je pred derbijem dejal 32-letni Jan Oblak.

Konec prejšnjega tedna se je vrnil med vratnici. Težav z mišico, zaradi katerih je po reprezentančnem porazu proti Kosovu izpustil dve tekmi, ni več. Škofjeloška hobotnica je tako na zadnji tekmi proti Oviedu na Metropolitanu prejela ogromen aplavz. Oblak je na igrišče prišel z rekordnim šestim priznanjem zamora, s katerim se je vpisal v zgodovino.

Zmaga Barcelone, a poškodbi dveh pomembnih igralcev

Atletico je v sezono vstopil s prav posebnim rekordom. V zgodovini španskega prvenstva se še ni primerilo, da bi klub v uvodnih 14 krogih prav na vsaki tekmi vedno prvi dosegel zadetek. In tudi na tokratni ga je. Alex Baena je zadel v 19. minuti. Sedem minut pozneje je Raphinha poskrbel za izenačenje. Še pred koncem prvega polčasa pa je Robert Lewanowski zapravil 11-metrovko. V drugem polčasu sta za zmago Kataloncev zadela Dani Olmo in Ferran Torres. Barcelona je bila učinkovita, Atletico pač ne. Olmo tekme ni dokončal, saj si je poškodoval, najverjetneje ramo. Zatem se je poškodoval še Pedri.

"Hvala za vse, selektor"

Tako se je Jan Oblak prek družbenega omrežja Instagram zahvalil Matjažu Keku, ki mu je pomagal, da je uresničil svoje sanje. | Foto: Instagram Tako se je Jan Oblak prek družbenega omrežja Instagram zahvalil Matjažu Keku, ki mu je pomagal, da je uresničil svoje sanje. Foto: Instagram Proti Oviedu je Oblak mrežo ohranil nedotaknjeno (2:0) in sporočil: "Obramba je zelo pomembna. Začetek sezone je bil za nas težek, saj imamo veliko novih igralcev. Zdaj nam gre dobro. Tako moramo tudi nadaljevati. Preteklost nas ne zanima. Edino, kar šteje, je prihodnost," je v pogovoru za DAZN izpostavil kapetan slovenske reprezentance, ki bo v prihodnje v domovini sodeloval z novim selektorjem. Matjaž Kek ni podaljšal pogodbe s krovno zvezo, tako da po sedmih letih zapušča vroči stolček.

Oblak je bil nanj zelo navezan. Pred njegovim prihodom nekaj časa sploh ni nastopal v izbrani vrsti. Zaradi nesoglasij s takratnim selektorjem Tomažem Kavčičem se ni odzival na reprezentančne akcije, po prihodu Keka pa se je vrnil v reprezentanco, prejel kapetanski trak in uresničil otroške sanje, ko je branil za Slovenijo na velikem tekmovanju (Euro 2024).

Selektorju Keku je tako prek družbenih omrežij namenil zahvalo za vse, kar sta doživela skupaj v zadnjih sedmih letih. Podobno so storili še številni njegovi reprezentančni soigralci.

Špansko prvenstvo, 19. krog (vnaprej odigrani tekmi):

Torek, 2. december:

Sreda, 3. december:

Lestvica:

Najboljši strelci:

14 – Mbappe (Real)
– Lewandowski (Barcelona), Muriqi (Mallorca), Torres (Barcelona)
– Alvarez (Atletico)
– Eyong (Levante), Moleiro (Villarreal)
– Cucho Hernandez (Betis), Iglesias (Celta Vigo), Milla (Espanyol), Oyarzabal (Real Sociedad), Vinicius Jr. (Real), Yamal (Barcelona)

