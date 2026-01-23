Putin zainteresiran za diplomatsko rešitev, "a brez rešitve ozemeljskih vprašanj mir v Ukrajini ni mogoč"

Kremelj je po pogovorih ruskega predsednika Vladimirja Putina z ameriškim odposlancem Stevom Witkoffom in zetom ameriškega predsednika Jaredom Kushnerjem , ki so se končali ponoči, danes opozoril, da v Ukrajini trajni mir ne bo mogoč, dokler ne bodo rešena ozemeljska vprašanja.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



6.39 Kremelj: Brez rešitve ozemeljskih vprašanj mir v Ukrajini ni mogoč

6.37 V Združenih arabskih emiratih tristransko srečanje o Ukrajini

Srečanje, ki se je začelo malo pred polnočjo in je trajalo skoraj štiri ure, je bilo po besedah zunanjepolitičnega svetovalca Kremlja Jurija Ušakova koristno in izjemno odkrito, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Pomembno je, da je bilo med temi pogajanji med našim predsednikom in Američani ponovno potrjeno, da brez rešitve ozemeljskih vprašanj /.../ ni upanja za dosego trajne rešitve," je dejal Ušakov.

Po njegovih besedah mora vsaka rešitev upoštevati "formulo, dogovorjeno v Anchorageu", pri čemer se je skliceval na lansko avgustovsko srečanje med Putinom in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, na katerem je Trump opustil zahteve po takojšnjem premirju kot prvem koraku h končanju vojne.

Putin je na pogovorih poudaril, da je Rusija "iskreno zainteresirana" za diplomatsko rešitev, je dejal Ušakov.

Foto: Reuters "Iskreno nas zanima rešitev ukrajinske krize s politično-diplomatskimi sredstvi," je zatrdil. "Dokler to ne bo doseženo, si bo Rusija še naprej prizadevala za dosego ciljev posebne vojaške operacije. To še posebej velja za frontno črto, kjer imajo ruske vojaške sile strateško prednost," je poudaril.

Ušakov je poudaril, da imajo ruske oborožene sile strateško pobudo, ter dejal, da so nizke temperature in sneg od konca lanskega leta upočasnili rusko ofenzivo na območju Donbasa. Rusija sicer še naprej vztraja, da Ukrajina umakne svoje enote iz štirih regij, ki si jih je Moskva nezakonito priključila leta 2022.

V pogovorih sta se Putin in Witkoff dotaknila tudi Trumpovih predlogov za Grenlandijo in Odbora za mir, je dejal Ušakov ter dodal, da je Rusija pripravljena Trumpovemu odboru zagotoviti milijardo dolarjev zamrznjenih ruskih sredstev v ZDA.

Predstavniki ZDA, Rusije in Ukrajine bodo danes in v soboto v Združenih arabskih emiratih govorili o pogojih za konec vojne v Ukrajini. Srečanje je v četrtek po pogovoru z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom v Davosu napovedal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Zelenski je sicer dejal, da so dokumenti za končanje vojne v Ukrajini že skoraj pripravljeni. Ameriški posebni odposlanec Steve Witkoff je ob robu Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu dejal, da v pogovorih za končanje vojne v Ukrajini ostaja odprto le še eno vprašanje, Zelenski pa je kasneje pojasnil, da gre za dogovor o usodi vzhodne Ukrajine.

Rusija, ki trenutno zaseda okoli 20 odstotkov Ukrajine, si prizadeva, da bi v okviru dogovora o končanju vojne dobila popoln nadzor nad ukrajinsko regijo Donbas. Toda Kijev je že opozoril, da bi morebitna prepustitev ukrajinskega ozemlja Rusiji lahko samo še povečala apetite Moskve.

Tristranski pogovori bodo potekali po srečanju ruskega predsednika Vladimirja Putina z Witkoffom in zetom ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Jaredom Kushnerjem.

Kot je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA napovedal Zelenski, bodo v ukrajinski delegaciji med drugim glavni pogajalec Rustem Umerov, vodja njegovega urada Kiril Budanov in načelnik generalnega štaba ukrajinske vojske Jurij Hnatov. Hkrati je opozoril pred pretiranimi pričakovanji. Kot je dejal, ni jasno, ali je Rusija pripravljena na kompromise. Rusija pogovorov v Abu Dabiju še ni potrdila.