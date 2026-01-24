Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sobota,
24. 1. 2026,
18.32

Evropski pokal, osmina finala (povratna tekma)

Ajdovske rokometašice izpadle v evropskem pokalu

Ajdovke so na Nizozemskem branile tesno prednost s prve tekme v domovini, a bile neuspešne.

Ajdovke so na Nizozemskem branile tesno prednost s prve tekme v domovini, a bile neuspešne.

Foto: Aleš Fevžer

Rokometašice Mlinotesta iz Ajdovščine so na povratni tekmi osmine finala evropskega pokala v gosteh izgubile proti nizozemski ekipi Cabooter Fortes Venlo z 29:33 (16:18) in izpadle iz nadaljnjega tekmovanja. Ajdovke so pred tednom dni pred domačimi gledalci zmagale z 28:27.

Zasedba iz Vipavske doline je v tej mednarodni sezoni najprej izločila Čair iz Severne Makedonije s skupnim izidom 60:51, nato pa še nizozemski Westfriesland z 51:46.

Ajdovke so bile v prvem polčasu povratnega obračuna povsem enakovredne Nizozemkam. Po izenačeni predstavi so gostiteljice v drugi polovici tekme s širšim igralskim kadrom uveljavile premoč ter strle odpor tekmic iz Slovenije.

Mlinarke so v začetku drugega polčasa zaostale za pet golov (19:24), nato so se približale na -2 (25:27), bližje pa niso mogle.

Pri Ajdovkah je bila na povratni tekmi najbolj učinkovita Teja Treven z osmimi goli. Špala Bajc je dosegla pet, Ivona Barukčić in Nena Černigoj po štiri, Urša Zelnik tri, Natalija Grandič dva, Katarina Zupan, Jelena Gavrilović in Nina Kovšca pa po en zadetek.

