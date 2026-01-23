V Rusiji prvič priznali, kaj se je na usodno sredo zgodilo na Črnem morju

V Rusiji je bil v četrtek na dosmrtno zaporno kazen obsojen polkovnik ukrajinske mornarice Andrij Šubin, ki so mu na sodišču v Moskvi sodili v odsotnosti. Obsodili so ga zato, ker je po navedbah sodišča aprila 2022 ukazal raketni napad, ki je na Črnem morju potopil križarko Moskva, paradno ladjo ruske črnomorske flote. Novica o obsodbi na spletni strani sodišča pomeni sploh prvo priznanje Rusije, da je križarko Moskva potopila raketa. S spletne strani sodišča je besedilo brez pojasnila sicer izginilo še isti dan.

Sodišče: Ukrajina je napadla ruski bojni ladji, ki sta bili na humanitarni misiji

Polkovnik ukrajinske mornarice Andrij Šubin je po navedbah vojaškega sodišča 2. zahodnega okrožja v Moskvi 2. in 13. aprila 2022 svojim podrejenim ukazal izvedbo raketnih napadov na ruski bojni ladji, in sicer fregato Admiral Essen in raketno križarko Moskva.

Ladji, ki sta bila v prvi fazi vojne v Ukrajini udeleženi v napade na ukrajinsko ozemlje, med drugim na Odeso in Kačji otok, sta po navedbah sodišča v času raketnih napadov na Črnem morju opravljala "humanitarni misiji", in sicer naj bi zagotavljali varne koridorje za prehod civilnih plovil.

Moskva je bila ena najbolje opremljenih ruskih vojaških ladij za morebitne pomorske spopade. Šlo je za ogromno raketno križarko z oborožitvenimi sistemi tako za bližnje kot oddaljeno bojevanje, plovilo, ki je zmožno samostojno voditi tako rekoč vse bojne operacije na morju. 186-metrska Moskva je na krovu lahko prevažala tudi helikopterje razreda ka-25 ali ka-27. Foto: Guliverimage

Sploh prvo priznanje iz Rusije, da je Moskvo zadela ukrajinska raketa

Vojaško sodišče v Moskvi je Šubina tako spoznalo za krivega uničenja fregate Admiral Essen – v raketiranju naj bi bil ranjen en človek – in pa, pomembneje, uničenja fregate Moskva.

Gre za sploh prvo priznanje iz Rusije, da je Moskva res potonila zaradi ukrajinske rakete. Ruske oblasti so to do zdaj namreč odločno zanikale.

Potop Moskve je bil po ocenah številnih mednarodnih vojnih analitikov velik udarec za Rusijo, a ne toliko z vidika izgubljene ladje kot z vidika ranjenega ponosa ruske vojske in pa predvsem prikaza ukrajinskih sil, da lahko tudi ob pohabljeni lastni mornarici zgolj z raketami predstavljajo resno grožnjo ruskim bojnim ladjam. Foto: Guliverimage

Kaj so o brodolomu Moskve zapisali na vojaškem sodišču v Moskvi

"13. aprila 2022 sta med raketnim napadom dva izstrelka zadela raketno križarko Moskva. To je povzročilo požar in širjenje dima, ki je napolnil notranjost ladje. Zaradi eksplozije, požara in dima je umrlo dvajset članov posadke križarke Moskva, 24 jih je utrpelo različne hude poškodbe, osem pa jih je še vedno pogrešanih. Izginili so med večurnim bojem, da bi se ladja obdržala na morski gladini. Ekipa reševalcev je sicer ni mogla rešiti in Moskva je bila uničena skupaj z vso opremo in zalogami na krovu," se glasi obrazložitev dogajanja v sporočilu za javnost na spletni strani sodišča.

Posnetek zaslona objave na spletni strani ruskega vojaškega sodišča, v kateri je med drugim navedeno, da je ruska križarka Moskva potonila zaradi raketnega napada, ki ga je ukazal častnik ukrajinske mornarice. Foto: Posnetek zaslona

Z ruskega obrambnega ministrstva so 14. aprila zjutraj sporočili, da je na Moskvi res divjal požar, ki naj bi se razširil še na skladišče streliva pod palubo, kar je povzročilo eksplozijo. Navedbe Ukrajine, da sta križarko zadeli njihovi raketi, je Rusija ves čas zavračala. Še istega dne so v Kremlju nato potrdili ugibanja mnogih in trditve ukrajinskih oblasti – Moskva je potonila na dno Črnega morja. To se je po navedbah ruskega obrambnega ministrstva zgodilo med vleko križarke v najbližje pristanišče, kjer bi jo lahko popravili. K potopu ladje naj bi dodatno prispevalo zelo nevihtno vreme, so še sporočili.

Ukrajina je s potopom Moskve dosegla pomembno simbolno zmago, ki je občutno prispevala k dvigu morale v boju proti ruskim okupacijskim silam in morda dodatno prispevala k uspehom ukrajinskih sil, ki so ravno v tistem času ohromile in odvrnile ruski poskus prevzema oblasti v Kijevu ter rusko vojsko nato tudi prisilile k umiku proti vzhodu države, kjer se je nato oblikovala frontna linija. Foto: X / Posnetek zaslona

Skrivnostno izginotje priznanja, kaj se je zgodilo z Moskvo

Novica o obsodbi polkovnika Andrija Šubina, ki je bil obsojen na dosmrtno zaporno kazen – prvih deset let bi moral preživeti v zaporu, preostanek pa v kazenski delovni koloniji –, je le nekaj ur po objavi brez pojasnila izginila (vir) s spletne strani vojaškega sodišča 2. zahodnega okrožja v Moskvi. Zadnja objava na spletni strani sodišča je trenutno novica o obsodbi mladoletnikov, ki so z netenjem požarov poškodovali infrastrukturo moskovske mestne železnice.

Šubinu so sicer sodili v odsotnosti, zato se bo dosmrtni zaporni kazni najverjetneje lahko izognil, če ne bo potoval v Rusijo.