Ekskluzivno: first minute počitnice v Grčiji tudi do 30 odstotkov ceneje

Mladi, družine, seniorji, dopustniki, raziskovalci, žurerji – Grčija je popolna destinacija za vse vrste gostov. Poleg privlačnih celinskih obmorskih mest goste z vsega sveta že desetletja navdušuje več kot 200 poseljenih otokov in otočkov v Egejskem in Jonskem morju, prav vsak med njimi pa je tako poseben in unikaten, da ga je skorajda nemogoče primerjati z drugimi.

Prav zato je vsak obisk Grčije zgodba zase. In ni malo takih, ki se že več let vračajo na počitnice v to sredozemsko državo. Ker se Grčije preprosto ni mogoče naveličati. Vsako mesto, vsak otok je zgodba zase in prav vse grške destinacije so zanimive, privlačne ter kot nalašč tako za sproščen oddih na plaži kot raziskovanje širne okolice.

K sproščenemu počitniškemu vzdušju zagotovo pripomorejo tudi Grki sami: s svojo ležernostjo, pozitivno naravnanostjo in gostoljubjem jim uspe sprostiti še tako zadržane goste ter ustvariti pristno vzdušje, ki ga odlično dopolnijo tipični grški ritmi in izjemna mediteranska kulinarika, bogata z zelenjavo, sadjem, olivnim oljem in feta sirom ter tipičnimi tradicionalnimi sladicami, ki jih obožuje mlado in staro.

Počitnice v Grčiji : to so top destinacije leta 2026

Naj gre za celino ali otoke – Grčija lahko ponudi vse, kar si dopustnik želi: čudovite plaže, kristalno čisto morje, pestro paleto najrazličnejših namestitev, izjemno kulinariko, številne možnosti za raziskovanje zgodovine in znamenitosti ter bogat nabor zabavnih aktivnosti.

Ne glede na to, ali boste na oddih potovali sami, v paru, z družino ali prijatelji – počitnice v Grčiji so vsekakor popolna izbira za zaslužen dopust. A da bo ta resnično tak, kot si želite, je dobro poznati vsaj osnovne značilnosti izbranega cilja. Preverili smo, katere grške destinacije bodo v letu 2026 še posebej priljubljene in kaj vam lahko ponudijo.

Krf – odlične počitnice za družine, pare in mlade

Otok Krf spada med bolj zelene grške otoke in je idealno izhodišče tako za umirjen družinski dopust kot tudi za pare ali mlade, ki si želijo zabave. Še posebej na zahodni strani otoka boste našli veliko hotelov, zasnovanih posebej za družine, večina jih ponuja tudi možnost all incusive storitve. Praktično enako priljubljeni so apartmaji, ki ponujajo več svobode in fleksibilnost, saj niste odvisni od hotelskega urnika.

Uživanje na plaži na Krfu lahko odlično dopolnite z izletom v prestolnico Krf in ogledom palače Achilleon, ki je posvečena grškemu mitološkemu junaku Ahilu. Otroci bodo navdušeni nad vodnim parkom Aqualand, ki ponuja kopico vodnih atrakcij, izjemno zanimiva je tudi ožina Canal d'Amour oziroma ljubezenski predor na severu otoka.

Halkidiki – romantika na vsakem koraku

Na skrajnem jugu Balkana se v Egejskem morju namakajo trije prsti grškega polotoka Halkidiki . Čeprav ležijo tesno skupaj, je vsak od njih zgodba zase. Kasandra predstavlja središče zabave, Sitonija je kot nalašč za družinske počitnice ter ljubitelje pohodništva, miru in spokojnosti, Atos pa velja za središče vzhodnega pravoslavnega meništva, zato ga lahko obiščejo le moški s posebnim spremstvom.

Polotok Halkidiki, je kot nalašč za romantično razvajanje na zasanjanih plažah in sprehode po zgodovinskih vasicah. Obiščite starodavni Olint ter uživajte v sproščenem vzdušju barov, restavracij in tavern ali pa poiščite osamljeno plažo, ki bo kot nalašč za romantične trenutke v dvoje – tako za prvi maj kot poleti.

Kos – počitniška simfonija za avanturiste

Čeprav v dolžino meri vsega dobrih 40, v širino pa približno 12 kilometrov, se lahko otok Kos pohvali s kar 112 kilometri obale in več kot 300 sončnimi dnevi na leto. Severni del tega grškega bisera sredi Egejskega morja je znan po vetrovnih plažah in privablja množice deskarjev in kajtarjev z vsega sveta, zahod sestavljajo rodovitne doline, manj poseljen jug otoka pa skriva veliko samotnih zalivov in čudovitih peščenih plaž v vseh mogočih odtenkih modre – od turkizne do sinje modre.

Otok Kos se ponaša z osupljivo obalo in ponuja kopico možnosti za uživanje v različnih vodnih športih, še bolj privlačno pa je na Kosu živahno nočno življenje. Prav zato je to popolna destinacija za nepozabne počitnice s prijatelji, na katerih lahko podnevi uživate v vodnih radostih na peščenih plažah, zvečer pa je čas za zabavo in sproščanje v priljubljenih koktajl barih.

Rodos – raj za ljubitelje vodnih športov in zgodovine

Rodos je eden večjih grških otokov, ki je bil v antiki najljubši otok boga sonca Helija. Leži v Egejskem morju in je le streljaj oddaljen od turške obale, s tem pa ponuja obilico možnosti za raziskovanje – tudi zunaj svojih meja. Prav zato bo na Rodosu zagotovo vsak prišel na svoj račun: jug in zahod sta zaradi vetra idealna za ljubitelje deskanja in kajtanja, vzhodna obala pa ponuja prelepe peščene plaže in toplo morje.

Ob tem goste Rodosa navdušuje bogata zgodovina – mesto Rodos je namreč pod Unescovo zaščito. Večeri na tem grškem otoku pa so rezervirani za odlično zabavo ob dobri hrani in pijači ter druženje z domačini, ki slovijo kot izjemno prijazni, odprti in veseli gostitelji.

Kreta – raznolikost na vsakem koraku

Večina grških otokov je v splošni javnosti znana po razmeroma specifični ciljni skupini, Kreta pa je s svojo raznolikostjo popolna destinacija tako za zabave željno mladino kot tudi za bolj umirjene počitnice za družine in seniorje ter raziskovalno naravnane popotnike. Bolj živahno je na severu otoka, kjer se je najbolje zasidrati v letoviščih vzhodno od glavnega mesta, saj se lahko pohvalijo z izjemno počitniško ponudbo, obenem pa so popolno izhodišče za raziskovanje otoka.

Vedno sončna Kreta velja za rojstni kraj boga Zevsa in predstavlja najjužnejši del Evrope, ki se je razvijal kot kulturni most treh celin, kar je skozi stoletja oblikovalo identiteto otoka – ne zgolj skozi kulturne znamenitosti, temveč tudi številne kulinarične presežke. Ustavite se v kateri od čudovitih tavern na plaži in se prepustite uživanju v okusih ulova dneva ali poskusite druge tipične grške specialitete. Ne bo vam žal!

Santorini – počitnice, s katerih boste prinesli najlepše fotografije

Santorini, eden najbolj priljubljenih grških otokov v Egejskem morju, slovi po belih hiškah z modrimi kupolami, ki se dvigajo nad vulkansko kaldero, in osupljivih sončnih zahodih, zlasti v mestecu Oia. Otok ponuja edinstveno kombinacijo naravne lepote in bogate zgodovine, vključno z arheološkim najdiščem Akrotiri, navdušuje pa tudi z edinstvenimi plažami ter izjemno kulinariko. Gre za destinacijo, ki združuje romantiko, luksuz in čarobnost grške kulture.

Posebnost Santorinija so tudi njegove plaže, ki jih zaradi vulkanskega izvora otoka krasijo nenavadne barve peska in ustvarjajo izjemno fotogenično kuliso. Rdeča plaža je obdana z rdečkastimi pečinami, Črna plaža Kamari ponuja razkošne ležalnike in turkizno morje, Bela plaža je osamljen raj, dostopen le z ladjico, vse tri pa vas bodo zagotovo navdušile.

Južni Ciper – sosed z izjemnim grškim vplivom

So destinacije, namenjene pretežno morskim užitkom. Poznamo tudi take, ki ponujajo nepozabno raziskovalno izkušnjo. No, nekatere destinacije pa ponujajo kar oboje. Ena takih je prav gotovo južni Ciper , ki sicer uradno ni grški, a ker južni dve tretjini, ki spadata pod Republiko Ciper, naseljuje pretežno grško prebivalstvo, boste tu vsekakor imeli občutek, da počitnikujete v Grčiji.

Grški vpliv je na južnem Cipru mogoče čutiti na vsakem koraku: zlate peščene plaže, ki slovijo po svoji urejenosti in čistoči, boža čarobno Sredozemsko morje, tamkajšnje restavracije močno spominjajo na grške taverne, južna obala pa je prava zakladnica naravnih biserov in arheoloških najdišč, ki razkrivajo bogato zapuščino starih Grkov, Feničanov, Egipčanov in Perzijcev. Počitnice na južnem Cipru so zato kot nalašč za ljubitelje kulture in raziskovanja.

