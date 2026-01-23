V Spotkastu z Evo Cimbola je gostovala Alenka Kesar, avtorica več knjig, zadnja nosi naslov Še znam vrteti pedale, v kateri skozi osebne zgodbe in drobne utrinke razmišlja o življenju, spremembah in odnosih, ki nas oblikujejo. Pogovor je odprl teme, s katerimi se prej ali slej sooči večina žensk – telesne spremembe po 50. letu, družbena pričakovanja, izgube in nove začetke.

Osrednji del pogovora je bil namenjen obdobju po 50. letu, ko se žensko telo začne hitreje spreminjati, pogosto tudi zaradi hormonskega neravnovesja. Alenka Kesar je odkrito priznala, da je sprejemanje telesa z dodatnimi kilogrami zanjo predstavljalo velik izziv. Pot do ponovne ljubezni do sebe ni bila samoumevna, a jo je pripeljala do globljega občutka ženstvenosti in notranje pomiritve.

Spremembe so težke, dodatno jih otežujejo komentarji

Ob tem je poudarila, da bi ji bile telesne spremembe lažje sprejemljive, če ne bi bila deležna neprijetnih in žaljivih komentarjev – še posebej jo je presenetilo, da ti pogosto prihajajo prav od žensk. Tudi to je Alenka obrnila v dobro, saj je bil to razlog, da se je usedla s svojima hčerkama in pastorko ter so se iskreno pogovorile ravno o tej temi – čeprav pravi, da mladi to dojemajo popolnoma drugače. Hčerki sta ji hitro rekli: "Eh, mami, kaj se sploh ukvarjaš s temi pacienti."

Alenka Kesar je novinarka in pisateljica, njena najnovejša knjiga je Še znam vrteti pedale. Foto: Gaja Hanuna

Izogiba se sodbam in etiketiranju ljudi

V pogovoru sta se dotaknili tudi družbenih dvojnih meril. Medtem ko so ženske pogosto pod drobnogledom zaradi videza, so moški takšnih obsodb večinoma deležni bistveno manj, moški moškemu pa redko namenjajo kritične komentarje na račun telesa. Alenka Kesar je izrazila zaskrbljenost nad smerjo, v katero se pomika družba, zlasti na družbenih omrežjih, kjer se meja spoštljive komunikacije vse pogosteje briše. Sama se zavestno izogiba sodbam in etiketiranju ljudi – kadar je v dvomu, raje vpraša, preveri in poskuša razumeti.

Pomemben del pogovora je bil posvečen tudi njenemu zasebnemu življenju. Spregovorila je o ločitvi, novem zakonu in izzivih življenja v razširjeni družini. Z nežno ironijo in toplino je opisala, kako jo je ljubezen do sedanjega moža, Kamenka Kesarja, zadela kot Amorjeva puščica že ob prvem srečanju ter kako sta skupaj gradila novo družinsko dinamiko, ki zahteva veliko potrpežljivosti, pogovorov in medsebojnega razumevanja.

V Spotkastu je spregovorila tudi o ločitvi, novem zakonu in izzivih življenja v razširjeni družini. Foto: Gaja Hanuna

Prazniki so se po izgubi mame za vedno spremenili

Čustveno močan del pogovora je bil namenjen izgubi mame. Alenka Kesar je povedala, kako je danes sama prevzela vlogo gostiteljice, ki jo je nekoč imela njena mama, in kako so se prazniki po izgubi za vedno spremenili. Namesto usklajevanja, pri kateri mami bo večerja in pri kateri kosilo, se danes z možem, z roko v roki in solzami v očeh, najprej odpravita na eno pokopališče, nato še na drugo. Prazniki so postali tišji, bolj notranji, a tudi bolj zavedni.

Prav takšne trenutke Alenka Kesar popisuje tudi v knjigi Še znam vrteti pedale – ne le velikih življenjskih prelomnic, temveč tudi drobnih, navidez nepomembnih srečanj in prizorov, ki se tiho vtisnejo v spomin. Med njimi so obrazi neznancev, bežni pogledi, pa tudi prizor stare ženice, ki čez cesto v naročju nese majhno mačko. Gre za mozaik življenja, sestavljen iz trenutkov, ki nas nehote ustavijo in opomnijo na človečnost.

Čustveno močan del pogovora je bil namenjen izgubi mame. Foto: Gaja Hanuna

Alenka Kesar s svojo iskrenostjo, toplino in refleksijo znova pokaže, da se prava moč skriva v zmožnosti opazovanja, sprejemanja in nežnosti do sebe. Tisti, ki jo poznajo tudi zunaj javnega prostora, vedo, da poleg globokih uvidov o življenju ohranja tudi igrivost, humor in otroško norčavost – lastnosti, za katere pravi, da jih želi ohraniti ne glede na leta.

Pogovor z Alenko Kesar je opomnik, da zrelost ne pomeni zapiranja, temveč odpiranje – za resnico, ranljivost in drobne trenutke, ki življenju dajejo težo in lepoto.

