Nikoli nisem razumel tistih, ki so v lovu za idealno ljubeznijo, pravljičnim partnerjem. Ne verjamem, da obstajata. Ne prva ne drugi. Če to sprejmeš, je veliko lažje najti osebo, ki ti resnično veliko pomeni. Ki je morda zelo drugačna od tebe, ampak te izpolnjuje. Ker dobro veš, da ideali niso za vse. Ker se prekleto dobro zavedaš, da si tudi sam svetlobna leta oddaljen od idealnega človeka ali življenjskega sopotnika. Nihče pa ti ne more preprečiti tega, da si v tem noro dober. Najdi si nekoga, pred katerim si lahko ranljiv. Ki te vidi in razume tvoje najtežje trenutke. In ki te predvsem sprejema takšnega, kakršen si. Nobenega sprenevedanja in nepotrebnih igric. Saj nismo več stari dvanajst let.

Najdi nekoga, ki ga spoštuješ. Ki te sicer občasno razjezi, ker svet (na srečo) ni sestavljen le iz enako mislečih ljudi, ampak to njegovo drugačnost sprejemaš. Ker si se na začetku vajine skupne poti zaljubil v točno to osebo, z vsemi njenimi posebnostmi in pomanjkljivostmi, skozi skupno raziskovanje in odkrivanje drug drugega pa je ta zagledanost prerastla v ljubezen in zdaj sta oba trdno odločena, da to zgodbo gradita dalje. Na trdih temeljih. Če se le da, do skupne neskončnosti.

Koliko dela, truda, sprejemanja je vloženega v zdravo, spoštovanja polno razmerje dveh, težko opišem. Včasih je zelo zahtevno. Ampak če tudi v teh primerih ne obupaš in najdeš skupni prav, se s tem vajina zgodba le še utrjuje. Zakaj bi obupal ob prvem kamnu na skupni poti, če pa je bila ta ista pot do tam tlakovana v veliki večini z lepimi trenutki? Slab dan ne pomeni, da si slab človek. Ampak sprejmeš svojo napako, pomanjkljivost, se opravičiš, ko si storil objektivno napako, in spremljaš vajino skupno rast. Tudi svojo, ne pozabi.

"Spoštovanja se naučiš najprej doma"

Kdor pričakuje, da razmerje spremljajo le čudoviti trenutki, polni neponovljive čarobnosti, se moti. Nekaj so sanje, drugo je življenje. Seveda to ne pomeni, da vztrajaš v razmerju, ki te onesrečuje. Vsak in vse ima svojo mejo. Tudi sebe moraš spoštovati do te mere, da poznaš in ceniš svojo vrednost, da se ne "prodaš" poceni. Ampak če je v vajini zgodbi neskončno več lepih kot težkih trenutkov, potem se je za to osebo vredno boriti. Zanjo se moraš boriti!

Jure Marolt z družino Foto: Jan Lukanović

Jaz imam to srečo, da sem svojo soborko spoznal že pri koncu gimnazijskega obdobja. Ko sem življenje – in s tem tudi njo – šele dobro okušal. Ko še nisem načrtoval skupne prihodnosti, a se je ta preprosto zgodila. Ker se je morala zgoditi. Sadovi skupne ljubezni in medsebojnega spoštovanja ter sprejemanja osebne unikatnosti se danes izražajo v najinih treh otrocih. Kot vsak starš (in tako tudi mora biti!) iskreno verjamem, da so to trije najboljši, najbolj čisti in iskreni mali ljudje daleč naokoli.

Ko me kdaj kdo opomni, da bom zato, ker imam dve hčerki, kmalu moral preganjati snubce, ki bodo najverjetneje zelo sumljivi, ker mladi fantje taki pač pogosto so, se temu le nasmehnem. Iskreno verjamem, da bodo s tem, ko izkazujem ljubezen in neprikrito naklonjenost njihovi mami, povsem enako pravilno pričakovale tudi od bodočih partnerjev. Spoštovanja se naučiš najprej doma. In tukaj sem pripravljen biti najboljši mogoč zgled. Za to se lahko trudim vsak dan, tega mi nihče ne more preprečiti.

"Ljubezen je najlepša, ko se množi"

Pomlad oznanja novo ljubezen. Vem, da jo že vohaš, že čutiš. Sneg se počasi tali. Dan se daljša. Tudi temperature bodo vedno višje. Še malo, pa bomo na vejah opazili lastovke in povsod na ulicah srečevali objete, zaljubljene srednješolce, ki so ultimativni znanilci pomladi. Pomlad je v vsej svoji barvitosti moj najljubši letni čas.

Jure Marolt in njegova žena Foto: Liam Toni Šironjič

Ljubezen je univerzalna. Brez barve, vonja in okusa. Kot tako si jo lahko vsak oblikuje po svojih željah. Ampak ljubezen je najlepša, ko se množi. Življenje je lahko tako lepo, da ti ponudi veliko ljudi, ki zahtevajo in si zaslužijo tvojo ljubezen. Ki pa seveda ni za vse. Odkrij nekaj tistih, ki si jo lahko tudi privoščijo. In te osrečujejo. Ljubi do onemoglosti, do konca vesolja in nazaj. Saj vsi že dobro vemo, da je vesolje neskončno, mar ne?

Lahko pa si jezen. Na vse in vsakogar, izbira je tvoja.

Moja draga v nekaj dneh praznuje osebni praznik. Hvala ti, ker si izbrala mene in ker sva se skupaj podala na to nepredvidljivo pot, ki se ji reče življenje. Poglej, kaj sva soustvarila, skupaj smo čudoviti. In skupaj smo vse.

Foto: osebni arhiv/Lana Kokl