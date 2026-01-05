Tina Gaber Golob: Močne ženske smo druga drugi veter v krila

Na družbenem omrežju Facebook se je oglasila žena predsednika vlade Tina Gaber Golob in se odzvala na odločitev Ksenije Benedetti, da preneha s pisanjem kolumn za spletno revijo OnaPlus, ki deluje pod okriljem medijske hiše Delo. "Pisanje kolumne sem sprejela kot izziv po povabilu simpatične novinarke Dela, ki je želela v branje pritegniti tudi mojo generacijo ter zanjo pomembne teme," je zapisala Gaber Golob in poudarila, da odločitev gospe Benedetti spoštuje.

Žena predsednika vlade Tina Gaber Golob je v odzivu na odločitev dolgoletne vodje državnega protokola Ksenije Benedetti, da preneha s pisanjem kolumn za spletno revijo OnaPlus, poudarila, da odločitev gospe Benedetti spoštuje.

Kot je zapisala Gaber Golob, se je pisanja kolumne lotila na povabilo novinarke Dela in z namenom k branju pritegniti mlajše generacije bralcev.

Gaber Golob je v svojem zapisu poudarila, kako pomembno je, da se ženske med seboj podpirajo. "V svetu, ki je že tako prežet z negativnostjo in razdori, ostajam pri prepričanju, da ženske največ naredimo druga za drugo z medsebojno podporo in spoštovanjem. Navsezadnje moja generacija žensk stoji na temeljih številnih močnih žensk, ki so pred nami odpirale prostor, zato je toliko pomembneje, da smo druga drugi veter v krila," je sklenila Gaber Golob.

Po sedmih letih prekinila sodelovanje

Benedetti je danes zjutraj na Facebooku objavila daljši zapis, v katerem je pojasnila, zakaj po sedmih letih pisanja kolumn za spletno revijo OnaPlus prekinja sodelovanje z medijsko hišo Delo. Kot je zapisala, se z nedavno uredniško odločitvijo ne more več poistovetiti. Sklepamo lahko, da je Benedetti zmotila pred tednom dni objavljena kolumna Tine Gaber Golob.

"Zavedam se zahtevnosti sodobnega medijskega prostora, ekonomskih pritiskov in izzivov preživetja. Kljub temu ostajam zvesta svojim profesionalnim načelom in odgovornosti do javnosti," je med drugim zapisala Benedetti.

Budja: Odločitev Benedetti spoštujemo

Odgovorni urednik Dela in Slovenskih novic Bojan Budja je za N1 povedal, da odločitev Ksenije Benedetti spoštujejo. Pojasnil je, da Tina Gaber Golob ni redna kolumnistka spletne revije OnaPlus, ob tem pa ni izključil možnosti, da bi jo v prihodnosti še kdaj povabili k sodelovanju.