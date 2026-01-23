Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Kam za vikend: od alfa samcev do opere in futsal spektakla

Predstave | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Pred nami je konec tedna, poln smeha, glasbe, športa in gledaliških presežkov. Ne glede na to, ali si želite večer komedije, dobrodelne note, vrhunskega športa ali zimskega koncertnega utripa, izbire res ne bo manjkalo. Za vas smo izbrali najbolj zanimive dogodke, ki obljubljajo doživetja in zgodbe, o katerih se bo še govorilo. Vse dogodke in še več najdete na zavihku Siol Dogodki.

Predstava Alfa samski

Kaj se zgodi, ko te zapusti punca, ostaneš brez stanovanja in imaš ob sebi dva prijatelja, ki imata o odnosih vedno pripravljen – napačen nasvet? Komedija Alfa samski brez olepševanja in z veliko humorja razkriva moško iskrenost, prijateljske spletkice in čustva, ki jih tudi “alfa samci” ne morejo skriti. V vlogah, ki navdušujejo občinstvo po vsej Sloveniji, blestijo Mario Ćulibrk, Goran Hrvaćanin in Jernej Kogovšek.

Ne zamudite – Predstava Alfa samski – Siol Dogodki

Dobrodelni koncert Povezani v glasbi

Predstave | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

V Izoli bo glasba znova povezovala – tokrat tudi z dobrodelnim poslanstvom. Pihalni orkester Izola bo skupaj z Gregorjem Ravnikom in Štefico Grasselli pričaral večer najlepših opernih arij in duetov. Celoten izkupiček koncerta bo namenjen pomoči Rdečemu križu, zato bo vsak aplavz imel še dodatno težo.

Več na – Povezani v glasbi – Siol Dogodki

Futsal Euro 2026 v Stožicah

Ljubljana znova diha s futsalom, saj v Areno Stožice prihajajo najboljše evropske reprezentance. Branilci naslova Portugalci se bodo pomerili z Italijo, sledil pa bo še obračun Madžarske in Poljske. Vrhunski šport, hitra igra in navijaško vzdušje zagotavljajo pravi spektakel za vse ljubitelje dvoranskega nogometa.

Ne spreglejte – Futsal Euro 2026 – Siol Dogodki

Predstava Šminka in sekirca

Predstave | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Kaj se zgodi, ko se dve popolnoma različni ženski znajdeta sredi divjine, daleč od ogledala in udobja? Komedija Šminka in sekirca na zabaven način odpira vprašanja prijateljstva, preživetja in soočanja s strahovi. Rebeka Dremelj in Gorka Berden obljubljata večer smeha, presenečenj in nepričakovanih situacij.

Shrani dogodek – Šminka in sekirca – Siol Dogodki

Zimska Kranjska Gora: Hearts of Stones

Kranjska Gora | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Alpska vasica v Kranjski Gori bo v zimskem večeru zaživela ob zvokih skupine Hearts of Stones. Brezplačen koncert je del priljubljenega programa Zimska Kranjska Gora in ponuja popolno priložnost za združitev glasbe, gora in prazničnega vzdušja. Idealno za vse, ki si želijo sproščenega večera pod zvezdami.

Ne zamudite – Hearts of Stones – Siol Dogodki

Predstava Večerja bedakov

Legendarna francoska komedija, ki je osvojila svet, prihaja na oder v slovenski preobleki. Večerja bedakov je nora, hitra in polna nepričakovanih zapletov, kjer se vloge smejalcev in tarč hitro zamenjajo. Odlični dialogi in igralske mojstrovine obljubljajo večer krohotanja brez zadržkov.

Več na – Večerja bedakov – Siol Dogodki

BUMfest 18

Bobni | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Moč ritma, energija v živo in vrhunska glasbena izvedba – vse to znova združuje BUMfest, mednarodni festival tolkalnih skupin. V Žalcu se bodo srečali izjemni domači in tuji tolkalci, ki s svojo virtuoznostjo brišejo meje med žanri in kulturami. Festival je prava poslastica za vse, ki cenijo surovo glasbeno energijo in udarec, ki ga začutiš v telesu.

Ne zamudite – BUMfest 18 – Siol Dogodki

Premiera poetičnega spektakla Orfej in Evridika

Ena najmočnejših antičnih zgodb o ljubezni, izgubi in žalovanju oživi v sodobnem glasbeno-gledališkem formatu. Poetični spektakel Orfej in Evridika prepleta besedo, glasbo in gib ter odpira vprašanja življenja, smrti in tiste usodne prepovedi – ne ozreti se nazaj. Gre za umetniško doživetje, ki presega klasično gledališče in gledalca nagovarja na čustveni in miselni ravni.

Več na – Orfej in Evridika – Siol Dogodki

Dogodek Mladi povedo

Mladi | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

V Metliki se znova odpira prostor, kjer mladi niso le poslušalci, temveč soustvarjalci. Dogodek Mladi povedo spodbuja odprt dialog, participacijo in aktivno vključevanje mladih v oblikovanje programov, ki jih zadevajo. Če imaš idejo, vprašanje ali željo po spremembi, je to pravi oder, da se tvoj glas sliši.

Ne spreglejte – Mladi povedo – Siol Dogodki
