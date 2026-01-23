Kam za vikend: od alfa samcev do opere in futsal spektakla

Pred nami je konec tedna, poln smeha, glasbe, športa in gledaliških presežkov. Ne glede na to, ali si želite večer komedije, dobrodelne note, vrhunskega športa ali zimskega koncertnega utripa, izbire res ne bo manjkalo. Za vas smo izbrali najbolj zanimive dogodke, ki obljubljajo doživetja in zgodbe, o katerih se bo še govorilo. Vse dogodke in še več najdete na zavihku Siol Dogodki .

Predstava Alfa samski

Kaj se zgodi, ko te zapusti punca, ostaneš brez stanovanja in imaš ob sebi dva prijatelja, ki imata o odnosih vedno pripravljen – napačen nasvet? Komedija Alfa samski brez olepševanja in z veliko humorja razkriva moško iskrenost, prijateljske spletkice in čustva, ki jih tudi “alfa samci” ne morejo skriti. V vlogah, ki navdušujejo občinstvo po vsej Sloveniji, blestijo Mario Ćulibrk, Goran Hrvaćanin in Jernej Kogovšek.

Dobrodelni koncert Povezani v glasbi

V Izoli bo glasba znova povezovala – tokrat tudi z dobrodelnim poslanstvom. Pihalni orkester Izola bo skupaj z Gregorjem Ravnikom in Štefico Grasselli pričaral večer najlepših opernih arij in duetov. Celoten izkupiček koncerta bo namenjen pomoči Rdečemu križu, zato bo vsak aplavz imel še dodatno težo.

Futsal Euro 2026 v Stožicah

Ljubljana znova diha s futsalom, saj v Areno Stožice prihajajo najboljše evropske reprezentance. Branilci naslova Portugalci se bodo pomerili z Italijo, sledil pa bo še obračun Madžarske in Poljske. Vrhunski šport, hitra igra in navijaško vzdušje zagotavljajo pravi spektakel za vse ljubitelje dvoranskega nogometa.

Predstava Šminka in sekirca

Kaj se zgodi, ko se dve popolnoma različni ženski znajdeta sredi divjine, daleč od ogledala in udobja? Komedija Šminka in sekirca na zabaven način odpira vprašanja prijateljstva, preživetja in soočanja s strahovi. Rebeka Dremelj in Gorka Berden obljubljata večer smeha, presenečenj in nepričakovanih situacij.

Zimska Kranjska Gora: Hearts of Stones

Alpska vasica v Kranjski Gori bo v zimskem večeru zaživela ob zvokih skupine Hearts of Stones. Brezplačen koncert je del priljubljenega programa Zimska Kranjska Gora in ponuja popolno priložnost za združitev glasbe, gora in prazničnega vzdušja. Idealno za vse, ki si želijo sproščenega večera pod zvezdami.

Predstava Večerja bedakov

Legendarna francoska komedija, ki je osvojila svet, prihaja na oder v slovenski preobleki. Večerja bedakov je nora, hitra in polna nepričakovanih zapletov, kjer se vloge smejalcev in tarč hitro zamenjajo. Odlični dialogi in igralske mojstrovine obljubljajo večer krohotanja brez zadržkov.

BUMfest 18

Moč ritma, energija v živo in vrhunska glasbena izvedba – vse to znova združuje BUMfest, mednarodni festival tolkalnih skupin. V Žalcu se bodo srečali izjemni domači in tuji tolkalci, ki s svojo virtuoznostjo brišejo meje med žanri in kulturami. Festival je prava poslastica za vse, ki cenijo surovo glasbeno energijo in udarec, ki ga začutiš v telesu.

Premiera poetičnega spektakla Orfej in Evridika

Ena najmočnejših antičnih zgodb o ljubezni, izgubi in žalovanju oživi v sodobnem glasbeno-gledališkem formatu. Poetični spektakel Orfej in Evridika prepleta besedo, glasbo in gib ter odpira vprašanja življenja, smrti in tiste usodne prepovedi – ne ozreti se nazaj. Gre za umetniško doživetje, ki presega klasično gledališče in gledalca nagovarja na čustveni in miselni ravni.

Dogodek Mladi povedo

V Metliki se znova odpira prostor, kjer mladi niso le poslušalci, temveč soustvarjalci. Dogodek Mladi povedo spodbuja odprt dialog, participacijo in aktivno vključevanje mladih v oblikovanje programov, ki jih zadevajo. Če imaš idejo, vprašanje ali željo po spremembi, je to pravi oder, da se tvoj glas sliši.