Mladi hrvaški pevec, ki je že razprodal in bo letos dvakrat nastopil tako v zagrebški kot tudi ljubljanski areni Stožice, je v zadnjih mesecih preplavil družbena omrežja s svojo nalezljivo karizmo in prepoznavnim glasom. A kdo je komaj 20-letni priljubljeni pevec Jakov Jozinović, ki se je skoraj v trenu sekunde iz skoraj popolnoma neznanega pevca prelevil v regionalnega zvezdnika, ki hipoma razproda največje dvorane na območju nekdanje skupne države?

20-letni Jakov Jozinović iz Vinkovcev je v nekaj mesecih iz anonimneža prerasel v regijsko glasbeno zvezdo, ki po tekočem traku razprodaja vse od manjših do največjih dvoran na območju Balkana. Njegova zgodba o hitrem glasbenem vzponu se je začela lani poleti, ko so spontani posnetki njegovega petja na ulicah dosegli večmilijonske oglede.

Jozinović ni popolna neznanka, nastopil je že v televizijskih glasbenih šovih

Še pred največjim kariernim vzponom pa je Jozinović že nastopil na televiziji, zato nikakor ne gre za popolnega neznanca. Že kot najstnik je leta 2018 nastopil v šovu Zvjezdice. Tri leta zatem je z uspešnico Queenov Bohemian Rhapsody nastopil in navdušil še v hrvaški oddaji Supertalent, v kateri mu je priznana hrvaška pevka in igralka Maja Šuput napovedala: "Ti bi lahko bil tista prava najstniška zvezda, za katero bodo punce norele."

Hitro prepoznavnost na območju celotnega Balkana pa je Jakovu lani prinesla platforma TikTok, na kateri so njegove čustvene in pristne interpretacije pesmi Đorda Balaševića in drugih hrvaških glasbenih ikon (med njimi Oliverja Dragojevića), dobesedno eksplodirale in dosegle večmilijonske oglede. Za njegovo hitro prepoznavnost pa je zagotovo "kriva" njegova interpretacija Balašićeve Olivere, pesmi, ki je zaznamovala lansko poletje.

"Prvič, ko sem jo slišal, sem si rekel: "To moram izvajati". Pesem je lepa, besedilo mi je bilo všeč, pravzaprav mi je bilo všeč vse, in vse se je začelo povsem spontano, tako kot pri mnogih drugih. A v zadnjih šestih mesecih je moja izvedba še posebej navdušila ljudi. Vsi so jo začeli snemati in imam občutek, kot da je postala že napol moja pesem, brez katere nikamor ne morem priti," je o pesmi Olivera povedal Jozinović, ki je s svojo priredbo sprožil pravi plaz, ki je pljusknil čez meje in priredbe omenjene pesmi so začeli snemati tudi marsikateri slovenski glasbeniki.

Jozinoviću se je življenje v pol leta popolnoma spremenilo in kariero je zastavil povsem resno ter na nivoju velikih zvezd. Veliko zaslugo pri tem pa ima seveda tudi TikTok, kar je naslovil tudi Jakov sam: "Spremenilo mi je življenje tako, da zdaj lahko veliko bolj živim glasbo, kar sem si od nekdaj želel. Neizmerno sem hvaležen in še vedno se tega ne zavedam povsem. Dela je pred mano še ogromno. To je pravzaprav šele začetek. Mislim, da je to šele prvi val vsega, kar, upam, prihaja," je povedal mladi in priljubljeni Hrvat, ki pa je do sedaj izdal "šele" eno svojo avtorsko pesem z naslovom Polje ruža.

S svojim prijateljem, znanim hrvaškim izvajalcem in avtorjem Matijo Cvekom, pa že načrtuje tudi nadaljevanje izdajanja svojih avtorskih pesmi in tudi svojega prvega albuma, na katerem bo deset pesmi.

Jakov Jozinović je doslej izdal le eno avtorsko pesem Polje ruža, ki je bila med poslušalci prav tako hitro sprejeta:

Že oktobra lani je v samo eni uri razprodal prvi samostojni koncert v beograjski dvorani MTS, sledile pa so še večje dvorane in samostojni koncerti. Med drugim se je Jozinović že večkrat mudil tudi v Sloveniji in v dveh zaporednih večerih nastopil tudi v koncertni dvorani v Cvetličarni ter v festivalni dvorani Lent v Mariboru.

Čeprav Jozinović s svojim petjem in karizmo na odru navdušuje tako mlado kot staro ter se nad njim navdušujejo tudi že uveljavljeni izvajalci in zvezdniki, med njimi Aleksandra Prijović, ki je bila s soprogom Filipom Živojinovićem prisotna na vsaj enem izmed njegovih koncertov, podporo pa mu je izrazila tudi pevka Milica Pavlović in drugi, ki ne skrivajo navdušenja nad vzhajajočo zvezdo, pa niso vsi istega mnenja.

Jakov Jozinović bo maja dvakrat nastopil tudi v ljubljanskih Stožicah. Foto: Pixsell/Grgo Jelavic

Jelena Karleuša brez dlake na jeziku nad mladega zvezdnika

Ena izmed takih je srbska pevka Jelena Karleuša, ki je nedavno javno pograjala način, kako Jozinović razprodaja svoje koncerte. Iz njene razlage je seveda moč razbrati, da ni navdušena nad načinom, kako mladi pevec razprodaja največje dvorane in se "kiti s tujim perjem".

Med drugim je Karleušo zmotilo predvsem to, da Jozinović na svojih koncertih poje največje uspešnice že uveljavljenih regionalnih zvezd v regiji, ki naj jih ne bi niti vprašal za dovoljenje za izvedbo in "s tujim delom svojim oboževalcem proda karte" ter se nato hvali z velikim uspehom, je bila ostra 47-letna srbska zvezdnica. Tovrstno početje je celo primerjala s tem, da bi nekdo izdelke največjih modnih hiš v revijah predstavljal kot svoje in jih nato še prodajal kot svoje delo. "To je popolnoma enako," je med drugim pristavila in dejala, da naj oboževalci upoštevajo tudi avtorje in pevce, ki so morali tovrstne pesmi najprej napisati, odpeti in tudi spromovirati, da so čez leta lahko postale velike uspešnice. Vse skupaj je označila za veliko neumnost, da nekdo brez svojih avtorskih skladb hipoma razprodaja svoje koncerte.

Največje za Jozinovića šele prihaja

A mladi pevec se več kot očitno ne zmeni za zlonamerne komentarje in za letos že pripravlja svoje največje koncerte. Med drugim je lani novembra napovedal koncert v Areni Zagreb, za katerega karte je razprodal kot vroče žemljice in že napovedal dodatni koncert v tej veliki zagrebški areni. Tako bo v Areni, ki jo je označil za njegovo veliko otroško željo in življenjske sanje, nastopil 19. in 20. junija letos. "Vse, kar se mi dogaja v zadnjih nekaj mesecih, je norost, ki se je ne morem zavedati, vem pa le, da je to čisti blagoslov. Tisti tam zgoraj ima najboljši načrt in ve, kdaj je čas za nekaj ..." je ob napovedi zapisal Jozinović.

Rekordna prodaja kart za Stožice

Že maja se bo mladi Hrvat mudil tudi v ljubljanski dvorani Stožice, kjer bo nastopil 8. maja, in zaradi izrednega zanimanja tudi na dodatnem koncertu 9. maja. Samo v eni uri je bilo namreč za prvi koncertni termin razprodanih 10 tisoč kart.

Še pred prihodom v Slovenijo pa mladeniča čaka tudi turneja 2026, ki jo je poimenoval "Ja za čuda letim" (tako bo poimenoval tudi svoj debitantski album) in v sklopu katere bo v več koncertnih večerih nastopil tudi v beograjskem Sava Centru ter drugod. Jozinoviću, v katerem je občinstvo prepoznalo avtentičnost in iskrenost, se tako obeta svetla glasbena prihodnost. Med drugim je o njem glasbeni kritik Bojan Mušćet za hrvaške medije povedal, da gre za "fenomen današnjega časa – mešanico talenta, pristnosti in moči družbenih omrežij".

