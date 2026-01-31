Ameriška akademija, ki podeljuje nagrade glasbene nagrade grammy, bo letos za življenjsko delo nagradila Carlosa Santano, Chako Khan, Cher, Felo Kutija, Paula Simona in Whitney Houston. Slovesnost s podelitvijo nagrad bo danes, dan pred podelitvijo letošnjih glasbenih nagrad grammy.

Santana je že več kot pet desetletij pionirska sila v glasbi. Afro-latino glasbo, blues, rock in jazz združuje v zvok, ki presega žanre, kulture in generacije. Dobitnik desetih nagrad grammy in treh latino grammyjev, se je leta 1999 zapisal v zgodovino z albumom Supernatural in v enem samem večeru prejel osem grammyjev. Je član Dvorane slavnih rock & rolla, revija Rolling Stone ga je uvrstila na 11. mesto na svojem seznamu stotih največjih kitaristov vseh časov, je med drugim objavila akademija.

Chaka Khan je ena najbolj transformativnih vokalnih umetnic zadnjih petih desetletij, desetkratna dobitnica nagrade grammy, članica Dvorane slavnih rock & rolla in ustvarjalna inovatorka, katere vpliv sega v pop, R&B, jazz, rock, country, gospel, dance, klasično glasbo, indie in še dalj. Sodelovala je z več izvajalci in v več žanrih kot katera koli druga pevka v zgodovini.

Dobitniki več nagrad

Skoraj pet desetletij dolga kariera Cher sega od sveta glasbe, do sveta filma in televizije. Je dobitnica oskarja, grammyja, emmyja in zlatega globusa, s svojim vplivom je sooblikovala pop kulturo in modo po vsem svetu. Zaslovela je z uspešnico I Got You Babe, sledile so Gypsies, Tramps & Thieves, Half-Breed in If I Could Turn Back Time, nato je na novo opredelila dance-pop s pesmijo Believe, enim najbolje prodajanih singlov v zgodovini. Za vlogo v filmu Mesečnica je prejela oskarja za najboljšo glavno žensko vlogo.

Nigerijski glasbenik, producent, aranžer, politični radikalec in oče afrobeata Fela Kuti (1938-1997) je v 60. letih minulega stoletja nov žanr ustvaril z združevanjem funka, jazza, salse, kalipsa in mešanice tradicionalnih nigerijskih ritmov. Njegovo revolucionarno, panafriško sporočilo, je vodilo v nasilni konflikt z nigerijskimi vojaškimi režimi, ki so ga ga večkrat poskušali streti. Njegov vpliv in glasbeni katalog sta bila široko opevana in raziskana, med drugim je nastal broadwayski muzikala Fela!, ki je prejel nagrado tony. Kot navaja britanski BBC, je Kuti prvi Afričan, ki bo prejel grammyja za življenjsko delo.

Tekstopisec, glasbenik, izvajalec in filantrop Paul Simon je v sedmih desetletjih oblikoval zvok sodobne glasbe s klasikami, kot so Bridge Over Troubled Water, The Sound of Silence in njegov albumom Graceland. Velja za enega največjih tekstopiscev vseh časov, prejel je 16 nagrad grammy, tri za album leta, bil je sprejet v Dvorano slavnih rock & rolla. Leta 2023 je izdal album Seven Psalms, s katerim si je prislužil 36. nominacijo za grammyja.

Pevka Whitney Houston je z več kot 220 milijonov prodanih plošč ena najslavnejših izvajalk v zgodovini glasbe. Njen debitantski album iz leta 1985 je postal najbolje prodajani debitantski album solo izvajalke. V zgodovino se je med drugim zapisala s sedmimi zaporednimi uspešnicami na prvem mestu Billboardove lestvice vročih 100. Zaigrala je v filmu Telesni stražar, skladba iz filma I Will Always Love You pa je postala doslej najbolje prodajani singel ženske izvajalke. Je šestkratna dobitnica grammyja, bila je sprejeta v Dvorano slavnih rock & rolla.