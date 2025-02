Beyonce, ki je na sinočnjo 67. podelitev glasbenih nagrad grammy prišla z 11 nominacijami, je prejela najbolj prestižno nagrado za album leta (Cowboy Carter) ter grammyja za najboljši country album in z Miley Cyrus še za najboljši country nastop dueta ali skupine (II Most Wanted). Celotno prireditev so sicer močno zaznamovali nedavni požari v Los Angelesu.

Kendrick Lamar je osvojil skupaj pet grammyjev, med njimi za posnetek leta in pesem leta (Not Like Us), naslov najboljše debitantke pa je osvojila Chappell Roan.

Zmagovalko v kategoriji albuma leta so razglasili gasilci iz Los Angelesa, ki se jim je glasbena akademija s tem zahvalila za neutruden boj proti nedavnim hudim požarom v Los Angelesu.

Zbirali denar za pomoč prizadetim zaradi požarov

Voditelj prireditve komik Trevor Noah je skozi večer pozival gledalce naj darujejo v sklad za pomoč prizadetim zaradi požarov in ob koncu naznanil, da so od gledalcev pred televizorji in družbenimi mediji zbrali sedem milijonov dolarjev (6,84 milijona evrov).

Na podelitvi so posebej počastili spomin na lani preminulega glasbenega producenta in skladatelja Quinceyja Jonesa, kar je vodil igralec Will Smith ob nastopih Steviea Wonderja in drugih, ki jim je bil Jones mentor.

Na podelitvi so se spomnili na lani preminulega glasbenega producenta in skladatelja Quinceyja Jonesa. Foto: Reuters

Alicia Keys, ki je je prejela posebno nagrado Dr. Dre za globalni učinek, je kritizirala politiko predsednika Donalda Trumpa proti raznolikosti, enakopravnosti in vključevanju (DEI). "Vedno sem se morala boriti za spoštovanje, kot pisateljica pesmi, skladateljica in še posebej kot producentka. Čudno je, da o ženskah ne razmišljamo kot producentkah," je med drugim dejala dobitnica 17 grammyjev in poudarila, da DEI ni grožnja ampak je darilo.

Preberite tudi: