Umrla znana pevka in igralka

Pevka in igralka Marianne Faithfull je umrla v starosti 78 let, je sporočil njen tiskovni predstavnik.

Rodila se je v Hampsteadu decembra 1946, znana pa je bila po uspešnicah, kot je As Tears Go By, ki se je leta 1964 uvrstila na lestvico desetih najboljših v Veliki Britaniji, in po glavnih vlogah v filmih, piše BBC.

Dekle Micka Jaggerja, ki postane odvisna od heroina in brezdomka

Bila je tudi znana kot dekle frontmana skupine Rolling Stones Micka Jaggerja v šestdesetih letih, ko je navdihnila pesmi, kot sta Wild Horses in You Can't Always Get What You Want. Ko sta se razšla, je padla v odvisnost od mamil – nekaj časa je bila tudi brezdomna, živela je na londonskih ulicah.

Bila je dekle Micka Jaggerja, po koncu njune ljubezni pa je padla v odvisnost od mamil. Foto: Guliverimage

Previdno se je znova pojavila z albumom Dreamin' My Dreams iz leta 1976, a svoj uspeh je zares dosegla z Broken English iz leta 1979. Album je bil nominiran za nagrado grammy.

Zdravstvene težave

Pevka je imela pred leti številne zdravstvene težave, vključno z bulimijo, rakom na dojki in emfizemom, ki so ga povzročila desetletja kajenja. Leta 2020 je zbolela za covid-19 in bila v bolnišnici 22 dni.

Pesem As Tears Go By:

Zdravniki so tedaj rekli, da niso pričakovali, da bo preživela – vendar se je izvlekla in leto pozneje izdala svoj 21. album She Walks in Beauty.

Pevka se je poročila in ločila trikrat – z umetnikom Johnom Dunbarjem leta 1965 (z njim ima sina Nicolasa Dunbarja), Benom Brierlyjem iz punk skupine Vibrators leta 1979 in igralcem Giorgiom Della Terzo leta 1988, še piše BBC.