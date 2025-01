V občini Cerkno obsežna iskalna akcija pogrešane osebe

Pod vodstvom policije je v soboto zvečer na območju naselja Šebrelje v občini Cerkno stekla iskalna akcija pogrešane osebe. V akciji, ki je bila ponoči prekinjena, a se od jutra nadaljuje, sodelujejo gasilci, gorski reševalci in vodniki reševalnih psov, je razvidno iz objave na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje.

Iskalna akcija se je začela v soboto nekaj pred 10. uro zvečer. Aktivirali so se gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Šebrelje, Bukovo-Zakojca, Tolmin in Idrija z dvema letalnikoma, gorski reševalci Gorske reševalne zveze (GRS) Tolmin, Zveza vodnikov reševalnih psov Slovenije (ZRPS) Notranjska, Obalna in Severnoprimorska ter vodniki reševalnih psov Kinološke zveze Slovenije (KZS).

Iskanje je bilo danes ob 2. uri zjutraj prekinjeno, ker pogrešane osebe še niso našli, pa se od 7. ure zjutraj nadaljuje. Aktivirani so Gasilska zveza Cerkno, GRS Tolmin ter vodniki reševalnih psov ZRPS Notranjska, Obalna in Severnoprimorska in KZS.

Štab iskalne akcije je postavljen v gasilskem domu Šebrelje.