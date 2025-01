Aretirana zaradi suma uboja, triletnico še vedno iščejo #video

V Zagrebu nadaljujejo iskanje pogrešane triletnice, s katero je 34-letna mama zakorakala v Savo. Na terenu so vse pristojne službe, poroča Index.hr. Iz zagrebške policije so medtem sporočili, da so mamo prijeli zaradi suma uboja. Pogrešano deklico išče okoli 50 ljudi.

Včeraj nekaj po 16. uri je mama policijo obvestila, da je z otrokom v naročju zakorakala v Savo. Iskalno akcijo, ki so jo včeraj zvečer zaradi težkih pogojev, vetra, teme in visokega vodostaja Save, prekinili, danes nadaljujejo.

Takoj po tem, ko je mama policijo obvestila o dogodku, je stekla iskalna akcija. Na terenu so bili že včeraj gasilci, civilna zaščita in člani Mestnega društva Rdečega križa. Deklico so iskali tudi z dronom in termovizijsko kamero, ki zaznava infrardeče sevanje, ki ga oddajajo telesa. Foto: Pixsell

"Vse interventne službe so na terenu, iskalna akcija poteka," je zjutraj sporočila zagrebška policija.

Pri reševanju sodelujejo gasilci, sedem članov gorske reševalne službe z dvema čolnoma in dronom, hrvaški Rdeči križ s čolnom in vodnim skuterjem ter člani civilne zaščite. Na Savi je tudi policijski čoln.

Poveljnik gasilcev je pojasnil, zakaj pri iskanju ne sodelujejo potapljači.

"Od Jankomirja do Domovinskega mostu je razporejenih 50 ljudi s sedmimi čolni, dvema vodnima skuterjema in štirimi droni. Gasilci Zagrebške županije so sestavili še eno ekipo od Domovinskega mostu do Rugvice. Sava ima izredno močan tok, o iskanju s potapljači se pogovarjamo, a moramo imeti točno lokacijo. Najpomembnejše je, da najdemo kakšen dokaz," je pojasnil poveljnik PGD Jankomir Zoran Gorički.

Mama medtem ostaja v bolnišnici pod policijskim nadzorom, njena družina ji je že priskrbela odvetnika.

Okoli 21. ure v sredo so iskalno akcijo prekinili.