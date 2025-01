Velika iskalna akcija v Zagrebu: iščejo triletnico, s katero je mama zakorakala v Savo

V Zagrebu je v teku velika iskalna akcija za pogrešano triletnico. Njena mama je namreč z njo v naročju danes zakorakala v Savo, kasneje pa o dogodku sama obvestila policijo. Območje nad Savo preletavajo droni in helikopterji, območje vzdolž reke Save pa preiskujejo številne policijske enote in druge enote nujne medicinske pomoči.

"Danes okoli 16.10 je v strugi Save pri Jankomirskem mostu po poročanju v reko zašla ženska z otrokom v naročju. Nemudoma so jo oskrbeli in ji ponudili zdravniško pomoč, poteka intenzivna iskalna akcija," je sporočila policija.

V zraku so droni, policija pa preiskuje tako nabrežje kot reko. Prav tako so na delu gasilci in civilna zaščita, aktivirali pa so še ekipe s čolni in termovizijskimi kamerami.

"Sedem ali osem avtomobilov že eno uro preiskuje oba bregova Save, verjetno iščejo osebo. Mimo je šla tudi Gorska reševalna služba," je za Index.hr povedal bralec.