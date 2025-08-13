Jasno sporočilo Nemčije Donaldu Trumpu: To nujno povej Putinu

Nemški kancler Friedrich Merz je danes dejal, da je na srečanju ameriškega predsednika Donalda Trumpa z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom v petek na Aljaski bistveno zaščititi temeljne evropske in ukrajinske varnostne interese. To je bilo današnje sporočilo Trumpu, je dodal po pogovoru evropskih voditeljev z ameriškim predsednikom.

"Na Aljaski je treba zaščititi varnostne interese Evrope in Ukrajine," je Merz povedal na novinarski konferenci v Berlinu po pogovorih, ki se jih je ob voditeljih več evropskih držav prek videopovezave udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodmir Zelenski.

Merz: Kijeva se ne sme izključevati

Kancler je ob tem poudaril, da mora biti Kijev za pogajalsko mizo na nadaljnjih pogovorih, ki bodo sledili srečanju Trumpa in Putina, na katerem naj bi voditelja govorila o končanju vojne v Ukrajini.

Nemški kancler Friedrich Merz je velik zagovornik pomoči Ukrajini. Foto: Guliverimage

Po mnenju Merza bi lahko na Aljaski sprejeli pomembne odločitve. Evropejci pri tem delajo vse, kar je v njihovi moči, da bi srečanje potekalo v pravo smer, je dejal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Zelenski: Petkovo srečanje ne bo zgodovinsko. Počakajmo, kaj se bo zgodilo.

Zelenski je medtem po današnjem videoklicu s Trumpom dejal, da petkovo srečanje predsednikov ZDA in Rusije ne bi označil za "zgodovinski trenutek", in dodal, da bo raje počakal na rezultat.

Francija: Brez Ukrajine ne bo nobenega dogovora

"Ameriška želja je doseči premirje," pa je po pogovorih izjavil francoski predsednik Emmanuel Macron in poudaril že znano stališče, da ne sme biti nobenega dogovora o Ukrajini brez Ukrajine.

Današnji pogovori med voditelji več evropskih držav, EU in Nata s Trumpom so del diplomatskih prizadevanj s ciljem najti skupni jezik z ameriškim predsednikom pred njegovim srečanjem s Putinom. Evropejci in Zelenski se namreč bojijo, da bi se Trump in Putin lahko dogovorila o tem, da mora Ukrajina odstopiti ozemlja Rusiji, kar Kijev odločno zavrača. Foto: Reuters

Kot je še povedal, se lahko o ozemeljskih vprašanjih glede Ukrajine pogaja le ukrajinski predsednik. Macron je zagotovil, da se bo Trump "boril tudi za dosego (...) tristranskega" srečanja s Putinom in Zelenskim, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Von der Leyen in Rutte po pogovoru s Trumpom za pravičen mir v Ukrajini

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte sta današnje pogovore evropskih voditeljev, predsednika ZDA Donalda Trumpa in ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega označila za dobre. Prepričana sta, da so zaveznice enotne v prizadevanjih za končanje vojne v Ukrajini in dosego pravičnega miru.

"Izmenjali smo mnenja o prihajajočem dvostranskem srečanju na Aljaski. Danes so Evropa, ZDA in Nato okrepili skupno stališče glede Ukrajine. Ostali bomo v tesnem sodelovanju. Nihče si ne želi miru bolj kot mi, pravičnega in trajnega miru," je na omrežju X zapisala von der Leyen.

Tudi Rutte je prepričan, da so zaveznice enotne v prizadevanjih za končanje vojne v Ukrajini ter dosego pravičnega in trajnega miru. "Cenim vodstvo Trumpa in tesno sodelovanje z zavezniki. Zdaj je žogica na strani Putina," je dodal.