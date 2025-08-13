Mladi Slovenci s tesno zmago nad Latvijci v polfinale!

Slovenska košarkarska reprezentanca do 16 let se je v četrtfinalu evropskega prvenstva v Tbilisiju danes pomerila z Latvijo in se veselila tesne zmage z 80:74. Mladi Slovenci so si tako priborili polfinale, v katerem se bodo pomerili z zmagovalko tekme med Turčijo in Srbijo. Mladi Slovenci so si že priborili mesto na svetovnem prvenstvu.

Slovenski najstniki so v skupini B EuroBasketa v Gruziji zasedli drugo mesto, nato pa včeraj v osmini finala s 87:66 premagali Izrael in si priborili današnji spopad z Latvijo. Od te so bili Slovenci boljši za šest točk, kar pomeni, da se bodo v petek borili za mesto v velikem finalu. Njihov polfinalni tekmec bo zmagovalec četrtfinalnega spopada med Turčijo in Srbijo.

Obe ekipi sta današnjo četrtfinalno tekmo začeli z močno igro v napadu, tako se je prva četrtina zaključila z 20:18 v korist Latvije. S suvereno predstavo so Slovenci nadaljevali tudi v drugi četrtini in si do konca prvega polčasa priigrali tri točke prednosti. Nasprotniki po odmoru niso popustili ter se Slovencem ponovno približali, do konca tretje četrtine je s točko prednosti (59:58) vodila Slovenija.

Bitka je bila tudi v zadnjih desetih minutah igre huda in izenačena, Slovenci so sprva nekoliko ušli, nato pa so se jim Latvijci v zadnji minuti približali na zgolj tri točke zaostanka. Slovenska reprezentanca je v ključnih trenutkih tekme z zadetim metom Bineta Pregla ponovno utrdila svoj položaj in ob koncu prišla do zaslužene zmage z rezultatom 80:74.

Slovenci so se z zmago proti Latviji uvrstili v polfinale evropskega prvenstva in si hkrati priborili mesto na svetovnem prvenstvu.

Najboljši strelec tekme je bil Matic Rezec z 28 točkami, tem pa je dodal še pet skokov. S 16 točkami in sedmimi skoki mu je sledil Lun Jarc.