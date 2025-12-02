Slovenski košarkarji so v ponedeljek z zelo pomembno zmago proti Švedski (94:83) sklenili prvi cikel kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Prvič se je v vlogi kapetana znašel Alen Omić, ki so si ga soigralci po zmagi "privoščili," zadovoljen pa je bil tudi selektor Aleksander Sekulić.

Kako pomembna je bila zmaga Slovenije nad Švedsko v Göteborgu, je dovolj nazorno pričal posnetek iz vrst slovenske izbrane vrste, ki je proslavila svojo prvo zmago v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ki bo v Katarju leta 2027. Zelo pomlajena in tudi spremenjena zasedba Slovenije je bila v izenačeni končnici ves čas vsaj pol koraka pred tekmecem, ki je dosegel kar 14 trojk, od tega sedem Ludde Hakanson.

Slovenci so na koncu odbili vse napade nasprotnika, po zmagi pa v garderobi "zalili" najbolj izkušenega v slovenski izbrani vrsti, Alena Omića, ki je proti Švedski debitiral v vlogi kapetana. "Govor, govor!" se je razlegalo iz ust košarkarjev, ki jim je nato slovenski center namenil nekaj besed pohvale. "Ta zmaga je za Slovenijo," je med drugim dejal Omić, ki je ob zmagi dosegel enajst točk, prvi strelec je bil Žiga Samar s 16.

32-letni košarkar je nekaj besed spregovoril tudi na novinarski konferenci po tekmi. "Svojo pot v Sloveniji sem začel pod selektorjem, ki mi je dal vse, zaradi njega sem spoznal slovensko košarko. Danes me je postavil za kapetana in za to sem mu hvaležen do neba. Fantom sem rekel, da gremo zmagat, da bomo lahko uživali po tekmi. Izpolnile so se mi sanje, selektorju sem hvaležen in gremo naprej," je bil v svojem slogu ekspresiven Omić.

Sekulić zadovoljen z odzivom

Črto pod dogajanje je potegnil tudi selektor Aleksander Sekulić, ki si je s skupaj s strokovnim štabom oddahnil po zmagi, ki Slovence ohranja med živimi. "Igrali smo v odlični atmosferi, bil je privilegij igrati pred takšnim občinstvom. Sem smo prišli po nesrečnem porazu proti Estoniji in sem smo prišli z miselnostjo zmagati ne glede na vse. Odziv je bil pravi. Vsak, ki je danes stopil na parket, je odigral odlično tekmo, vsi so vložili ogromno, ni lahko igrati proti Švedski, ki ima odlične košarkarje in dobre strelce. Ni bilo lahko, zato čestitke mojim igralcem za zmago, ki so si jo zaslužili," je uvodoma dejal Sekulić.

Aleksander Sekulić je Slovenijo vodil do prve zmage v kvalifikacijah. Foto: FIBA

Slovenija je imela v tem dobrem tednu dni kar nekaj težav. Že v tako pomlajeni in spremenjeni zasedbi je težave povzročala bolezen Roka Radovića, za nameček se je moral po petkovi temi z Estonijo zaradi klubskih obveznosti posloviti še kapetan Gregor Hrovat.

"Vsak igralec, ki je prišel na igrišče, je pustil ne samo srce, temveč tudi kaj več na igrišču, tudi kakšno mini poškodbo. Vedno poudarjam, da je zelo pomembno, da se fantje odzovejo na reprezentančne akcije, ko so pritiski z vseh strani, sploh od klubov, in pomagajo Sloveniji, da se uvršča na velika tekmovanja. Tega ne smemo jemati za samoumevno. Ne glede na to, ali si mlad ali ne, imaš odgovornost do kluba, ki te plačuje, zato res ni samoumevno, da dajo vse od sebe in pokažejo, kako se bori za reprezentančni grb," je bil jasen Sekulić.

Visoko vodstvo in izenačeno nadaljevanje

Slovenci so na Švedskem srečanje silovito odprli, selektor je najprej v boj pod koš poslal Roberta Jurkovića in na ta način nekoliko zmedel domačo zasedbo, Slovenci pa so prvo četrtino dobili s kar 31:16. A Švedi so se prilagodili, vrnili v igro, izenačili na 55:55, a so slovenski košarkarji našli recept za prvo zmago.

Slovenci so blesteli predvsem na uvodu in ob koncu tekme. Foto: FIBA

"Ideja je bila, da jih malce presenetimo z našo pripravo na srečanje, kar nam je tudi uspelo. Včasih kaj ne uspe, tokrat nam je. Vedeli smo, da se bodo prilagodili, temu je sledila tudi vrnitev, imajo izjemne strelce z razdalje in fantje so morali res garati, da so jih vsaj nekoliko zaustavili. Tisto, kar me je zadovoljilo, je to, da nismo zapaničarili, ko so se vrnili v igro in izenačili. Odziv fantov je bil fantastičen, nadaljevali so umirjeno, preudarno, brez panike in na takšen način so tudi zaključili tekmo. Očitno smo se nekaj tudi naučili iz tekme z Estonijo, v kateri smo bili na trenutke preveč panični, a me je res razveselil odziv fantov proti res izkušeni ekipi, ki je skupaj že nekaj časa," je dodal Sekulić.

Zmaga in poraz, februar še (pre)daleč

Slovenska izbrana vrsta je tako prvi cikel kvalifikacij sklenila s porazom proti Estoniji in zmago proti Švedski. "V tem ciklu smo imeli veliko težav pri sestavi moštva. Našli smo ekipo, ki je pokazala, da se lahko bori za svetovno prvenstvo. Ne glede na nesrečen poraz proti Estoniji smo se znali zbrati in odgovoriti, kot je treba. Naša reprezentanca ima vedno velika pričakovanja in velike pritiske našega zvestega občinstva v Sloveniji in če se lahko s tem kosaš, je mogoče prav vse, tudi če se prikradejo napake. Rezultatsko smo bili polovično uspešni, veseli pa me, da smo dobili nekaj igralcev, ki so dokazali, da lahko pomagajo ekipi ne samo v tem ciklu, temveč tudi v prihodnje."

17-letni Stefan Joksimović je odigral prvi dve tekmi v dresu članske izbrane vrste. Foto: Guliverimage

Druga tekma skupine H med Estonijo in Češko je z izidom 97:92 pripadla Čehom. Po dveh odigranih kolih ima na lestvici vodilna Češka dve zmagi, z zmago in porazom ji sledita Slovenija in Estonija, na četrtem mestu pa je še brez zmage trenutno Švedska. Nadaljevanje sledi konec februarja prihodnje leto, ko se bodo Slovenci dvakrat pomerili s Češko. Najprej v petek, 27. februarja, doma in v nedeljo, 1. marca, še na gostovanju.

"Trenutno nočem razmišljati o februarju, ker je pred nami še toliko stvari, preden se bo ekipa spet zbrala. Veliko težav smo imeli s poškodbami in klubi, ki košarkarjev ne pustijo igrati, zato je težko osnovati kader za te kvalifikacije. O februarju bomo zato razglabljali in razmišljali, ko bo čas za to. Zdaj je pomembno, da uživamo v tej zmagi, ki je bila za nas zelo pomembna," je dogajanje še sklenil Sekulić.

V drugi del kvalifikacij bodo napredovale prve tri reprezentance iz vsake od osmih skupin in tvorile nove štiri skupine po sistemu, vsi rezultati iz prvega dela kvalifikacij pa se prenašajo. Na svetovno prvenstvo se bo z evropskega dela kvalifikacij uvrstilo 12 reprezentanc – prvo-, drugo- in tretjeuvrščena ekipa iz vsake od štirih skupin drugega dela kvalifikacij.

