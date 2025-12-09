Slovenski košarkar Žiga Dimec bo svojo kariero presenetljivo nadaljeval v vrstah slovenskega tretjeligaša Leone iz Ajdovščine. Slovenski center, ki je nazadnje nosil dres Borca, je svojo odločitev pojasnil tudi na družbenih omrežjih. "Nekdo bi morda na to gledal kot korak nazaj, a sam sem ravno v najbolj zrelih letih kariere spoznal nekaj, kar se ne meri v statistikah, pogodbah ali ligah," je med drugim zapisal Dimec.

Triintridesetletni Dimec je septembra postal novi član srbskega kluba Borac Mozzart iz Čačka, a sta obe strani prejšnji mesec sodelovanje sporazumno prekinili. Dimec se je nato vrnil v Slovenijo, kjer bo zdaj igral za tretjeligaša Leone. O vsem skupaj se je Dimec razpisal tudi na družbenih omrežjih. "Ko sem kot otrok prvič stopil na parket, sem imel jasne sanje – igrati z najboljšimi, nositi slovenski dres in vsakič pustiti srce na igrišču. Hvaležen sem, da so se te sanje uresničile. V skoraj petnajstih letih profesionalne kariere sem spoznal, da je šport več kot tekme, statistike in trofeje – je skupnost, pripadnost in ljudje. Vse to me je izoblikovalo v človeka, ki sem danes, in te dni sem sprejel odločitev, ki zna koga presenetiti, a vendar pride po temeljnem premisleku – pridružujem se zgodbi, ki še ni v ospredju, a ima resno podporo, ambicijo in potencial, da zraste v pomemben slovenski klub," je zapisal Dimec.

"Nekdo bi morda na to gledal kot korak nazaj, a sam sem ravno v najbolj zrelih letih kariere spoznal nekaj, kar se ne meri v statistikah, pogodbah ali ligah – prvič: otroci rastejo prehitro in življenje se ne vrti okoli letal, selitev in hotelov. In drugič: verjamem, da je čas, da ne samo igram, ampak pomagam ustvarjati okolje, kjer bodo rasli naši fantje. Slovenija potrebuje več zdravih športnih sistemov, kjer imajo priložnost in se lahko razvijajo domači igralci, ne le tujci. Ta odločitev ni umik, še manj pa konec. To je zavestna menjava perspektive, ob kateri sem vesel, da bom lahko tudi več doma ter bolj prisoten kot oče in mož," je še pojasnil.

Žiga Dimec z ženo Adrijano, s katero imata dva otroka, sina Maksa in hčerko Auroro. Foto: Instagram/Adrijana Dimec

"Košarka mi je ogromno dala že do zdaj – spomine, prijatelje, brate za celo življenje, tiste, ki smo držali skupaj tudi, ko javnost ni več verjela v nas. Verjamem, da mi bo dala še ogromno, a še bolj se veselim tega, da začnem dajati nazaj. Vrata ostajajo odprta. Šport je dinamičen in nikoli ne veš, kje boš jutri. Vem pa, da je danes moja pot tu – doma – v projektu, v katerem vidim priložnost, da naredimo nekaj, kar ostane. Hvala vsem, ki še vedno verjamete v slovensko košarko, v nove zgodbe in priložnost," je še sklenil Dimec.

Dobrodošlico so Dimcu zaželeli tudi v novem klubu. "Igralec z izkušnjami. Avtoriteta pod obročem. Karakter, ki spreminja ekipe. Zakaj je to bomba? Ker ta prihod jasno pokaže, da smo lačni napredka. Da ne stojimo na mestu. Da verjamemo v rast in jo tudi gradimo. Da se v Ajdovščini dogaja premik – konkreten, viden in občuten. Zato. Preprosto: gremo naprej," so med drugim zapisali pri primorskem klubu.

Pestra klubska pot

Dva metra in 11 centimetrov visoki center je pred kratkim srbskim poglavjem v pretekli sezoni igral na Tajvanu, pred tem je igral še za turški Mersin, nekaj časa je preživel na Japonskem, kjer je igral za drugoligaša Nishinomiya Storks. Dvakrat je igral tudi na Poljskem, obakrat za Anwil Wloclawek. V sezoni 2020/21 je bil član Cedevite Olimpije. Pred tem pa je 30-letni košarkar med drugim igral še za Zlatorog, Konjice, Rogaško, Krko, Bayreuth in Primorsko.

Konec leta 2024 je po razočaranju in pomanjkanju komunikacije s strani reprezentance in vodstva KZS sklenil svojo reprezentančno pot. Dimec, ki je s Slovenijo osvojil zlato odličje leta 2017 na EuroBasketu, je za slovensko izbrano vrsto zbral 62 uradnih nastopov, s čimer na večni lestvici zaseda 13. mesto, skupaj je na uradnih srečanjih dosegel 216 točk. V zadnjih letih je bil vselej član reprezentance tudi na velikih tekmovanjih, med drugim je igral tudi na olimpijskih igrah in lanskem svetovnem prvenstvu.

Preberite še: