Slovenski košarkarski reprezentant Leon Stergar je blestel v dresu francoskega Limogesa. V dresu Bilbaa se je izkazal Martin Kramplj, Miha Lapornik se je s Poljske preselil nazaj v Španijo, Žan Mark Šiško pa je bil po je lanskem novembru znova na parketu, je v tedenskem pregledu zapisala Košarkarska zveza Slovenije (KZS).

Stergar je bil najzaslužnejši, da je Limoges po treh porazih prišel do pomembne zmage. S 95:83 je ugnal Chalon, Stergar pa je prikazal izjemno predstavo. V 27 minutah in 17 sekundah igre je v statistiko vknjižil kar 28 točk, pet skokov ter sedem podaj. Z dobrimi igrami v Franciji nadaljuje tudi Gregor Hrovat. Tokrat je zbral 15 točk, tri skoke in šest podaj, a je njegov Dijon z 99:97 izgubil proti Nanterru.

Novo odlično predstavo je v Nemčiji prikazal Luka Ščuka. Njegov dvojni dvojček z 11 točkami in skoki ni bil dovolj za zmago Braunschweiga, ki je tokrat z 59:72 klonil proti Ulmu. Po lanski odmevni sezoni je Braunschweig v dosedanjih 15 krogih zbral le štiri zmage in je trenutno na 16. mestu prvenstvene lestvice.

Poražen je bil tudi Alen Omić, ki je tokrat dosegel osem točk, tri skoke in dve podaji. Merkezefendi je v turškem prvenstvu premoč 76:82 moral priznati Eroksporju.

Na Poljskem po dveh zaporednih zmagah razlogov za veselje tokrat ni imel Aljaž Kunc. Torun je s 86:94 izgubil z Gydnio. Slovenski reprezentant je bil med boljšimi posamezniki na igrišču, saj je zbral 18 točk in pet skokov.

Omejena vloga Prepeliča

V evroligi je imel Klemen Prepelič zelo omejeno vlogo v dvobojih Dubaja s Hapoelom in Fenerbahčejem, novo priložnosti za dokazovanje v najelitnejšem klubskem tekmovanju pa je dobil mladi Stefan Joksimović.

Novih dveh točk se je razveselil Martin Krampelj, ki je dvoboj z Murcio začel v prvi peterki. Za zmago Bilbaa 96:82 je zabeležil 10 točk, šest skokov in podajo. Gran Canaria je s 84:95 izgubila proti Zaragozi. Žiga Samar je zbral šest točk, dva skoka in štiri podaje.

Bine Prepelič zaradi poškodbe še čaka na debi v španski drugoligaški druščini, vanjo pa se vrača Miha Lapornik, ki v zadnjem obdobju na Poljskem ni veliko igral. Torun ga je tako posodil v ekipo Grupo Alega Cantabria Estela, ki zaseda 13. mesto na lestvici.

Po lanskem 8. novembru in težavami s hrbtom je za Cibono znova zaigral Žan Mark Šiško. Za zmago 85:67 v mestnem derbiju nad Dinamom je na parketu prebil slabih 30 minut in vknjižil osem točk, štiri skoke in osem podaj.

