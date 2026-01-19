Mladi slovenski košarkarski reprezentant Stefan Joksimović je odlično izkoristil minute v dresu Baskonie. Gregor Glas je bil junak presenetljive zmage Dunajčanov, Gregor Hrovat znova najboljši posameznik Dijona, v Bilbau ima Martin Krampelj vse pomembnejšo nalogo, so v pregledu tedna zapisali pri Košarkarski zvezi Slovenije.

V Španiji je Baskonia z visoko zmago s 130:85 nad Manreso skočila na peto mesto lestvice ter si hkrati zagotovila nastop v kraljevem pokalu. Poleg Baskonie in domače Valencie so si vozovnico že priigrali Real, Barcelona, Murcia, Joventut in Unicaja. Za zadnje osmo mesto v igri ostajata Tenerife in Bilbao.

Joksimović je najprej v dresu razvojne ekipe španskega evroligaša za zmago s 101:87 nad Carbajoso zabeležil 21 točk, tri skoke in tri podaje. Nato pa proti Manresi zaigral za prvo ekipo in v 18 minutah dosegel 12 točk, skok in tri podaje.

S polnim izkupičkom se lahko pohvali tudi Krampelj, ki je v dresu Bilbaa v derbiju za vrh lestvice skupine M Fibinega evropskega pokala s 95:73 ugnal Paok, ki ga vodi Jure Zdovc. Krampelj je prispeval pet točk in štiri skoke. S podobno statistiko se je izkazal tudi ob zmagi s 95:78 nad Tenerifom, ko je vknjižil šest točk, pet skokov in podajo.

Gran Canaria je s 50:68 je klonila proti Lleidi. Žiga Samar je zbral štiri točke, tri skoke in podajo, Mike Tobey je dodal štiri točke in štiri skoke.

Miha Lapornik je dočakal vrnitev v špansko drugoligaško druščino. Estela je sicer s 74:81 izgubila proti Estudiantesu, a je bil Lapornik najboljši igralec moštva s 16 točkami, štirimi skoki in podajo.

Leon Stergar Foto: www.alesfevzer.com

Osemnajst točk Stergarja ni bilo dovolj

V Franciji tudi 18 točk, pet skokov in dve podaji Leona Stergarja ni zadostovalo za zmago Limogesa proti vodilnemu Monacu. Do devete zmage v prvenstvu je prišel Dijon, ki je s 94:91 ugnal Chalon. Gregor Hrovat je bil najboljši posameznik svoje ekipe. Zbral je 18 točk ter pet skokov in podaj.

Alen Omić je zmago Merkezefendija, po podaljšku je v gosteh s 107:103 ugnal Bursaspor, zaradi lažje poškodbe gležnja spremljal s klopi.

Braunschweig je v Nemčiji doživel še četrti zaporedni poraz in zaseda 16. mesto. Tokrat jih je s 83:78 ugnala Jena. Luka Ščuka je v 19 minutah igre zabeležil osem točk, šest skokov in podajo.

Brez zmage je na Poljskem ostal Torun, Aljaž Kunc je prispeval 18 točk, sedem skokov in podajo.

