Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
19. 1. 2026,
12.29

Osveženo pred

1 ura, 8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
Miha Lapornik Leon Stergar Martin Krampelj Gregor Hrovat Stefan Joksimović

Ponedeljek, 19. 1. 2026, 12.29

1 ura, 8 minut

Košarkarji v tujini

Stefan Joksimović izkoristil priložnost

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Stefan Joksimović, slovenska košarkarska reprezentanca | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Mladi slovenski košarkarski reprezentant Stefan Joksimović je odlično izkoristil minute v dresu Baskonie. Gregor Glas je bil junak presenetljive zmage Dunajčanov, Gregor Hrovat znova najboljši posameznik Dijona, v Bilbau ima Martin Krampelj vse pomembnejšo nalogo, so v pregledu tedna zapisali pri Košarkarski zvezi Slovenije.

V Španiji je Baskonia z visoko zmago s 130:85 nad Manreso skočila na peto mesto lestvice ter si hkrati zagotovila nastop v kraljevem pokalu. Poleg Baskonie in domače Valencie so si vozovnico že priigrali Real, Barcelona, Murcia, Joventut in Unicaja. Za zadnje osmo mesto v igri ostajata Tenerife in Bilbao.

Joksimović je najprej v dresu razvojne ekipe španskega evroligaša za zmago s 101:87 nad Carbajoso zabeležil 21 točk, tri skoke in tri podaje. Nato pa proti Manresi zaigral za prvo ekipo in v 18 minutah dosegel 12 točk, skok in tri podaje.

S polnim izkupičkom se lahko pohvali tudi Krampelj, ki je v dresu Bilbaa v derbiju za vrh lestvice skupine M Fibinega evropskega pokala s 95:73 ugnal Paok, ki ga vodi Jure Zdovc. Krampelj je prispeval pet točk in štiri skoke. S podobno statistiko se je izkazal tudi ob zmagi s 95:78 nad Tenerifom, ko je vknjižil šest točk, pet skokov in podajo.

Gran Canaria je s 50:68 je klonila proti Lleidi. Žiga Samar je zbral štiri točke, tri skoke in podajo, Mike Tobey je dodal štiri točke in štiri skoke.

Miha Lapornik je dočakal vrnitev v špansko drugoligaško druščino. Estela je sicer s 74:81 izgubila proti Estudiantesu, a je bil Lapornik najboljši igralec moštva s 16 točkami, štirimi skoki in podajo.

Leon Stergar | Foto: www.alesfevzer.com Leon Stergar Foto: www.alesfevzer.com

Osemnajst točk Stergarja ni bilo dovolj

V Franciji tudi 18 točk, pet skokov in dve podaji Leona Stergarja ni zadostovalo za zmago Limogesa proti vodilnemu Monacu. Do devete zmage v prvenstvu je prišel Dijon, ki je s 94:91 ugnal Chalon. Gregor Hrovat je bil najboljši posameznik svoje ekipe. Zbral je 18 točk ter pet skokov in podaj.

Alen Omić je zmago Merkezefendija, po podaljšku je v gosteh s 107:103 ugnal Bursaspor, zaradi lažje poškodbe gležnja spremljal s klopi.

Braunschweig je v Nemčiji doživel še četrti zaporedni poraz in zaseda 16. mesto. Tokrat jih je s 83:78 ugnala Jena. Luka Ščuka je v 19 minutah igre zabeležil osem točk, šest skokov in podajo.

Brez zmage je na Poljskem ostal Torun, Aljaž Kunc je prispeval 18 točk, sedem skokov in podajo.

Preberite še:

Duane Washington, Partizan
Sportal Realu košarkarski el clasico, drobtinice za Prepeliča, še en polom Partizana
Leon Stergar
Sportal Fantastična predstava Slovenca v Franciji
Miha Lapornik Leon Stergar Martin Krampelj Gregor Hrovat Stefan Joksimović
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.