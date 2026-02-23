Radović, Cerkvenik, Blažič, Dragić in Joksimović do lovorik

Slovenski košarkarji bodo s popoldanskim treningom na Obali začeli priprave na dve kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo 2027 proti Češki. Pred zborom reprezentance so številni še odigrali pomembne vloge v klubskih sredinah.

Cedevita Olimpija je prejšnji teden na poti do 25. pokalnega naslova odigrala kar tri tekme. Nastop na zaključnem turnirju si je v ponedeljek zagotovila s še drugo četrtfinalno zmago nad Perspektivo Ilirijo. Za končni izid 115:91 je Rok Radović prispeval 14 točk in dva skoka, Miha Cerkvenik je dodal sedem točk, pet skokov in tri podaje. Na drugi strani je bil zelo razpoložen Mark Padjen, ki je v 29 minutah igre vpisal 19 točk, sedem skokov in štiri podaje. Robert Jurković je dosegel 13 točk ter ujel sedem odbitih žog.

Na zaključnem turnirju Pokala Spar v Šenčurju so Ljubljančani vlogo favorita upravičili z dvema prepričljivima zmagama. V polfinalu so s 95:75 odpravili Kansai Helios Domžale. Radović je zbral 11 točk, sedem skokov in šest podaj, Cerkvenik je dvoboj končal s petimi skoki in podajo.

V velikem finalu proti Krki je bila zgodba podobna. Olimpija je zmagala z 99:78. Rok Radović je odigral v svojem ritmu in vknjižil 11 točk ter pet skokov. Miha Cerkvenik je proti nekdanjemu klubu dosegel pet točk, dva skoka in podajo. Za Novomeščane je Žak Smrekar, ki je pred dnevi prejel nagrado za najboljšega športnika v Novem mestu, zabeležil šest točk, skok in štiri podaje. Za polfinalno zmago z 89:67 proti Gorenjski gradbeni družbi Šenčur je mladi slovenski reprezentant dosegel pet točk tri skoke in pet podaj.

Stefan Joksimović je z Baskonio presenetil Real. Foto: Aleš Fevžer

V Španiji se velikega uspeha veseli sedemnajstletni Stefan Joksimović. Baskonia je namreč velika zmagovalka kraljevega pokala. V izjemnem finalu je s 100:89 ugnala madridski Real. V polfinalu je s 70:67 izločila Barcelono ter v četrtfinalu z 91:81 Tenerife. Slovenski reprezentant je v igro sicer vstopil le v četrtfinalu, ko je v treh minutah in 48 sekundah v statistiko vpisal en skok.

Kroflič odličen v dresu Mege

Odlične predstave je na zaključnem turnirju osmerice srbskega pokala prikazal Urban Kroflič. Nalet Mege je šele v finalu s 106:84 zaustavila Crvena zvezda. Pred tem so mladeniči v prepoznavnih rožnatih dresih v četrtfinalu s 100:79 izločili OKK Beograd, v izjemni polfinalni predstavi pa s kar 80:58 veliki Partizan. Kroflič je na vseh treh tekmah igral med 20 in 25 minutami ter igre stopnjeval iz dneva v dan. V četrtfinalu je dosegel deset točk, tri skoke in štiri podaje, v polfinalu 11 točk ter štiri skoke, v velikem finalu pa 15 točk, šest skokov in tri podaje.

Urban Kroflič Foto: FIBA

V senci pokalnih zaključkov je bilo odigranih nekaj ligaških dvobojev. Dubaj je drugi del lige ABA začel s prepričljivo zmago 100:82 proti Bosni. Za šestnajsti uspeh v sezoni ob zgolj enem porazu je Klemen Prepelič v 22 minutah dosegel devet točk, skok in pet podaj.

V Španiji sta na zaostali tekmi 19. kroga moči merila "slovenska" Gran Canaria in Bilbao. Navijači so spremljali pravo dramo in po podaljšku videli zmago Bilbaa z 98:97. Za zmagovalce je Martin Krampelj prispeval štiri točke, skok in podajo. Žiga Samar je v vrstah poražencev zbral dve točki, skok in podajo.

V Nemčiji je Braunschweig doživel tesen poraz z 82:87 proti četrtouvrščenemu Würzburgu, ki ga s klopi vodi Sašo Filipovski. Luka Ščuka je bil sicer odličen, saj je z 11 točkami, desetimi skoki in dvema podajama zabeležil dvojni dvojček.

Novo izjemno predstavo pa je na Poljskem prikazal Aljaž Kunc, ki je bil najzaslužnejši za zmago Toruna. Ta je bil po podaljšku s 112:105 boljši od ekipe Krosno. Kunc je na parketu prebil slabih 35 minut ter navdušil s 30 točkami, osmimi skoki in podajo.

Alen Omić, Gregor Hrovat ter Leon Stergar v preteklem tednu niso imeli tekme, je pa iz Francije prišla novica, da je Leon Stergar pogodbo z Limogesom podaljšal vse do leta 2028.

Dragić do pokala na Hrvaškem Pokalna naslova sta osvojila tudi zdaj že nekdanja reprezentanta Jaka Blažič in Zoran Dragić. Blažič je kot kapetan dvignil v zrak pokal za naslov Cedevite Olimpije, Dragić pa je bil zmagovalec na Hrvaškem, kjer je s Splitom v finalu ugnal Zadar.

Preberite še: