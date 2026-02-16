Aleksander Sekulić je izbral

Pred slovensko moško košarkarsko reprezentanco je nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2027. Slovenska izbrana vrsta se bo dvakrat pomerila s Češko. Selektor Aleksander Sekulić bo računal na 15 košarkarjev, ki bodo priprave na Obali začeli v ponedeljek, so sporočili iz KZS. V izbrano vrsto se vrača Klemen Prepelič.

Strokovni štab reprezentance na čelu s selektorjem Aleksandrom Sekulićem je na reprezentančni seznam za tekmi s Češko uvrstil 15 košarkarjev, ki bodo priprave na Obali začeli v ponedeljek. Na selektorjevem seznamu so Miha Cerkvenik (Cedevita Olimpija, Slovenija), Gregor Hrovat (Dijon, Francija), Stefan Joksimović (Baskonia, Španija), Robert Jurković (Perspektiva Ilirija, Slovenija), Martin Krampelj (Bilbao, Španija), Urban Kroflič (Mega Superbet, Srbija), Aljaž Kunc (Torun, Poljska), Alen Omić (Merkezefendi, Turčija), Mark Padjen (Perspektiva Ilirija, Slovenija), Klemen Prepelič (Dubaj, ZAE), Rok Radović (Cedevita Olimpija, Slovenija), Žiga Samar (Gran Canaria, Španija), Žak Smrekar (Krka, Slovenija), Leon Stergar (Limoges, Francija) in Luka Ščuka (Braunschweig, Nemčija).

V primerjavi s prvim kvalifikacijskim ciklom tokrat v izbrani vrsti ni poškodovanega Gregorja Glasa. Sta se pa po poškodbah vrnila Padjen in Ščuka, selektorju bo na voljo tudi izkušeni član Dubaja, 33-letni Prepelič. "Drugo okno kvalifikacij za svetovno prvenstvo ter obe tekmi s Češko pričakujemo z veliko optimizma. Ob tem čutimo močno željo in odgovornost, da se svojim zvestim navijačem predstavimo v podobi, kakršno si vsi želimo. Na igrišče moramo stopiti z ekipnim duhom, ki nas krasi večino časa, saj s takšnim pristopom ta reprezentanca lahko premaga vsakogar."

"Z nami bo znova nekaj mladih obrazov in s tem nadaljujemo proces postopnega pomlajevanja ekipe. Čaka nas tudi nekaj izzivov. Predvsem zgoščen urnik, ki ne gre na roko igralcem, tako da bo potrebnega nekaj njihovega prilagajanja. Ko v treh dneh igraš dve tekmi proti istemu nasprotniku, se počutiš, kot da igraš tekme končnice. Določene prilagoditve bomo sicer izvajali lažje, a bo pri tem manj časa, saj je med obema tekmama zgolj dan premora. Tako je še toliko bolj pomembno, da je Košarkarska zveza Slovenije uredila odlično logistiko potovanja na drugo tekmo v oddaljeno Jihlavo in bo s tega vidika igralcem pri regeneraciji precej lažje," je ob predstavitvi seznama povedal Sekulić.

V izbrano vrsto se vrača Klemen Prepelič, ki je izpustil prvi cikel kvalifikacij za SP. Foto: Guliverimage

Slovenci pri polovičnem izplenu

V drugem kvalifikacijskem ciklu reprezentance v le nekaj dneh razmika čakata dve tekmi z istim nasprotnikom. Slovenski košarkarji se bodo dvakrat pomerili s Češko. Najprej v petek, 27. februarja, ob 18.30 v Kopru, v nedeljo, 1. marca, ob 18. uri pa še na gostovanju v Jihlavi. Švedi in Estonci se bodo na ista dneva pomerili v Stockholmu in Talinu. Slovenci so v uvodnem novembrskem ciklu po podaljšku v Kopru s tesnih 93:94 izgubili proti Estoncem in v Stockholmu s 94:83 premagali Švede. Na lestvici je vodilna Češka z dvema zmagama, Estonija in Slovenija sta zabeležili zmago in poraz, Švedska je še brez zmage.

Za konec prvega dela kvalifikacij bo Sekulićeva četa v petek, 3. julija, igrala v Estoniji in v ponedeljek, 6. julija, gostila Švedsko. Po šestih odigranih tekmah bodo iz skupinskega dela napredovale prve tri reprezentance iz vsake od osmih skupin. Drugi del kvalifikacij se bo začel konec avgusta. Dvajseto izvedbo moškega svetovnega košarkarskega prvenstva bo med 27. avgustom in 12. septembrom 2027 gostil Katar.

