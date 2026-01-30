Dončić bo dobil veliko pomoč: Jaxson Hayes že to poletje za Slovenijo?

Luka Dončić se je pred dnevi čudil zabijanju Jaxsona Hayesa na tekmi Lakersov s Chicago Bulls, kmalu pa bo z velikanom iz Oklahome očitno sodeloval tudi v slovenski reprezentanci. Američan naj bi bil zelo blizu pridobitve slovenskega državljanstva.

Bilo je sredi oktobra, ko je Jaxson Hayes presenetil z namigom, da želi pridobiti slovensko državljanstvo in z Luko Dončićem zaigrati tudi v reprezentančnih oblačilih. Izjave so presenetile tudi košarkarsko zvezo Slovenije, ki pa je kasneje preko predsednika Mateja Erjavca potrdila, da se na tej relaciji dejansko nekaj dogaja.

"Uradno potekajo aktivnosti, ni pa še nič končano. Postopek je daljši, vprašanje je tudi, kdaj bo on na voljo za naše organe glede na to, da poteka sezona. Za zdaj je on naš edini kandidat," je na decembrskem druženju s predstavniki sedme sile razlagal prvi mož KZS.

Da se pogovarjajo z Američanom, je pred časom potrdil tudi predsednik KZS Matej Erjavec. Foto: Bor Slana/STA

S Slovenijo že julija?

Ta postopek je zdaj očitno v zaključni fazi. Tako poroča Donatas Urbonas, novinar portala BasketNews. "Jaxson Hayes je v zadnji fazi pridobivanja potrebnih papirjev za slovensko državljanstvo. Če se bo postopek zaključil pravočasno, bi lahko z Luko Dončićem Sloveniji pomagal že v poletni reprezentančni akciji, julija in avgusta bodo na sporedu tekme v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo," so zapisali na omenjenem portalu.

Jaxson Hayes bi bil velika pridobitev za slovensko košarkarsko reprezentanco. Foto: Guliverimage

Jaxson Hayes je v tej sezoni pri Lakersih pomemben adut JJ Redicka. V povprečju na tekmo dosega 6,4 točke in 3,9 skoka, povprečna minutaža znaša 18 minut. V ligo NBA je vstopil pred sedmimi leti, ko je bil na naboru izbran kot osmi. Ekipa Los Angeles Lakers se bo v noči na soboto pomerila z Washingtonom (1.00).

Jaxson Hayes is nearing the completion of the paperwork required to represent Slovenia, per @Urbodo



Luka is getting some help 👀 pic.twitter.com/9YXnDCuM4X — NBACentral (@TheDunkCentral) January 30, 2026



