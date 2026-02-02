Zmage proti evroligašem za Omića, Hrovata in Krofliča

Zmag nad evroligaši so se minuli konec tedna veselili Alen Omić, Gregor Hrovat in Urban Kroflič, je v pregledu tedna košarkarskih reprezentantov zapisala Košarkarska zveza Slovenije.

Merkezefendi z Alenom Omićem se je s tretjo zaporedno zmago zavihtel na deveto mesto turškega prvenstva. V minulem tednu je najprej s 83:81 ugnal Karsiyako ter v nedeljo s 87:80 na kolena spravil še evroligaški Anadolu Efes.

Omić se je v zasedbo vrnil po odsotnosti ene tekme zaradi poškodbe gležnja. Trener mu je obakrat namenil 17 minut igre. Center je na prvi zbral šest točk in pet skokov, na drugi pa 12 točk, štiri skoke in podajo.

Gregor Hrovat Foto: FIBA

Tudi Hrovat do evroligaškega skalpa

Do evroligaškega skalpa je prav tako prišel Gregor Hrovat. Dijon je bil namreč za osmo prvenstveno zmago z 99:90 boljši od Asvela. Hrovat je prispeval 12 točk, tri skoke in pet podaj, med drugim pa je postregel tudi z atraktivnim zabijanjem.

V Franciji je bil uspešen tudi Limoges, ji je s 86:77 premagal Saint-Quentin. Leon Stergar je v statistiko vpisal šest točk, tri skoke in dve podaji.

Za reprezentančnima soigralcema ni zaostajal Urban Kroflič. Mega je Crveni zvezdi zadala četrti poraz v ligi Aba ter sama s šesto zmago ušla zasledovalcem pri dnu lestvice. Za zmago s 107:102 je mladi slovenski reprezentant prispeval 11 točk, pet skokov in tri podaje.

Edo Murić Foto: Filip Barbalić

Pri Iliriji je blestel Edo Murić

Vikend pod jadranskimi koši je zaznamoval ljubljanski obračun med Perspektivo Ilirijo in Cedevito Olimpijo. S 96:93 so bili uspešnejši Ilirijani.

Ob zmagi Ilirije je zablestel kapetan Edo Murić, ki je zabeležil dvojni dvojček z 21 točkami in desetimi skoki. Robert Jurković je dosegel 18 točk, Tim Tomažič 11, Mark Padjen pa tri točke, štiri skoke in šest podaj. Na drugi strani je izstopal Jaka Blažič, ki je zabeležil 22 točk, tri skoke in dve podaji.

Novo dobro predstavo je v dresu Dunajčanov prikazal Gregor Glas. A tudi njegovih 23 točk, pet podaj in dveh skokov ni bilo dovolj za zmago Dunaja nad Bosno, ki je slavila z 88:86.

Foto: Guliverimage

Dubaj je s 94:78 premagal Igokeo. Klemen Prepelič je igral le sedem minut ter vpisal skok in podajo. Med tednom je ob evroligaškem porazu 92:95 proti Crveni zvezdi dosegel pet točk in dva skoka.

Stefana Joksimovića tokrat ni bilo v članski ekipi Baskonie. Je pa prispeval levji delež k novima zmaga razvojne ekipe. V dveh tekmah je skupaj zabeležil 31 točk, osem skokov in dve podaji.

Bilbao je zabeležil sedmo zaporedno zmago, od tega peto v španskem prvenstvu. Z 80:76 je padel Joventut. Martin Krampelj je zbral 11 točk in dva skoka.

Gran Canaria je z gostujočo zmago 67:64 nad Nymburkom v Fibini ligi prvakov prekinila negativno serijo. A ne za dolgo, saj je konec tedna v ligi ACB z 78:94 izgubila z Andoro.

Žiga Samar je dosegel dve točki, skok in tri podaje ter sedem točk, tri skoke in tri podaje. Mike Tobey je prispeval 11 točk in sedem skokov oziroma devet točk in skok.

Braunschweig je v obračunu zadnjeuvrščenih ekip nemškega prvenstva s 94:99 izgubil proti Heidelbergu ter tako doživel šesti zaporedni poraz in ostaja pri zgolj štirih zmagah. Luka Ščuka je igral 22 minut ter vknjižil 12 točk in pet skokov.

Četrtič zapored je na Poljskem izgubil Torun. Z najmanjšo možno razliko ga je z 82:81 ugnala Legia. Aljaž Kunc je zbral po šest točk in skokov.

