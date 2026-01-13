Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Torek,
13. 1. 2026,
18.00

Osveženo pred

49 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
Matej Erjavec Košarkarska zveza Slovenije Aleksander Sekulić Slovenska košarkarska reprezentanca

Torek, 13. 1. 2026, 18.00

49 minut

Košarkarska zveza Slovenije

Aleksander Sekulić ostaja selektor še dve leti

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Aleksander Sekulić | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Člani Izvršnega odbora Košarkarske zveze Slovenije so na svoji prvi redni seji v novem koledarskem letu soglasno podprli predlog predsednika KZS Mateja Erjavca in Aleksandra Sekulića imenovali za selektorja moške članske reprezentance tudi za obdobje naslednjih dveh let.

To bo Sekulićev četrti mandat na klopi članske reprezentance, za selektorja je imenovan vse do konca leta 2027, so sporočili s Košarkarske zveze Slovenije.

Slovenski košarkarski strokovnjak, ki bo 24. februarja dopolnil 48 let, je vodenje moške članske reprezentance prevzel 6. novembra leta 2020. V zgodovino bo zapisan kot selektor z najdaljšim stažem ter dejstvom, da je Slovenijo vodil na vseh treh velikih tekmovanjih – dvakrat na evropskem prvenstvu (2022 in 2025), olimpijskih igrah (2021) in svetovnem prvenstvu (2023).

''Odločitev Izvršnega odbora Košarkarske zveze Slovenije sprejemam z velikim spoštovanjem in odgovornostjo. Nadaljevanje dela na mestu selektorja slovenske moške članske reprezentance je zame velika čast, hkrati pa jasna obveza do košarke, igralcev in države, ki jo predstavljamo. Zahvaljujem se vsem igralcem, strokovnemu štabu in reprezentančnim sodelavcem za dosedanje sodelovanje. Skupaj smo dosegli nekaj pomembnih stvari, a se hkrati dobro zavedamo, kje so še rezerve in kje moramo storiti korak naprej. Naš cilj ostaja jasen. Graditi konkurenčno, povezano in stabilno reprezentanco, ki bo Slovenijo predstavljala z značajem, disciplino in ponosom. Izzivi, ki so pred nami, so zahtevni in nepredvidljivi. A verjamem v to skupino igralcev ter smer v katero gremo. Svoje delo bom še naprej opravljal z vso energijo, odgovornostjo in spoštovanjem do bogate slovenske košarkarske tradicije,'' je za KZS povedal Sekulić.

Skupaj s sodelavci bo reprezentante znova zbral že čez dober mesec dni, saj se nadaljujejo kvalifikacije za nastop na svetovnem prvenstvu, ki ga bo med 27. avgustom in 12. septembrom 2027 gostil Katar.

Matej Erjavec Košarkarska zveza Slovenije Aleksander Sekulić Slovenska košarkarska reprezentanca
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.