Člani Izvršnega odbora Košarkarske zveze Slovenije so na svoji prvi redni seji v novem koledarskem letu soglasno podprli predlog predsednika KZS Mateja Erjavca in Aleksandra Sekulića imenovali za selektorja moške članske reprezentance tudi za obdobje naslednjih dveh let.

To bo Sekulićev četrti mandat na klopi članske reprezentance, za selektorja je imenovan vse do konca leta 2027, so sporočili s Košarkarske zveze Slovenije.

Slovenski košarkarski strokovnjak, ki bo 24. februarja dopolnil 48 let, je vodenje moške članske reprezentance prevzel 6. novembra leta 2020. V zgodovino bo zapisan kot selektor z najdaljšim stažem ter dejstvom, da je Slovenijo vodil na vseh treh velikih tekmovanjih – dvakrat na evropskem prvenstvu (2022 in 2025), olimpijskih igrah (2021) in svetovnem prvenstvu (2023).

''Odločitev Izvršnega odbora Košarkarske zveze Slovenije sprejemam z velikim spoštovanjem in odgovornostjo. Nadaljevanje dela na mestu selektorja slovenske moške članske reprezentance je zame velika čast, hkrati pa jasna obveza do košarke, igralcev in države, ki jo predstavljamo. Zahvaljujem se vsem igralcem, strokovnemu štabu in reprezentančnim sodelavcem za dosedanje sodelovanje. Skupaj smo dosegli nekaj pomembnih stvari, a se hkrati dobro zavedamo, kje so še rezerve in kje moramo storiti korak naprej. Naš cilj ostaja jasen. Graditi konkurenčno, povezano in stabilno reprezentanco, ki bo Slovenijo predstavljala z značajem, disciplino in ponosom. Izzivi, ki so pred nami, so zahtevni in nepredvidljivi. A verjamem v to skupino igralcev ter smer v katero gremo. Svoje delo bom še naprej opravljal z vso energijo, odgovornostjo in spoštovanjem do bogate slovenske košarkarske tradicije,'' je za KZS povedal Sekulić.

Skupaj s sodelavci bo reprezentante znova zbral že čez dober mesec dni, saj se nadaljujejo kvalifikacije za nastop na svetovnem prvenstvu, ki ga bo med 27. avgustom in 12. septembrom 2027 gostil Katar.