Matej Erjavec Foto: Aleš Fevžer Matej Erjavec je vodenje krovne slovenske košarkarske organizacije prevzel leta 2014. Na tokratni redni volilni skupščini KZS ni imel protikandidata, člani so mu tako zaupali nov, še četrti mandat. Na položaju podpredsednikov KZS prav tako ostajata Igo Gruden in Gašper Kromar. Vlogo tretjega podpredsednika prevzema Sašo Berger, ki bo na tem mestu nasledil Gregorja Griljca.

"Zahvaljujem se članom Košarkarske zveze Slovenije za vnovično izkazano zaupanje. Soglasno potrditev novega mandata razumem kot priznanje našemu dosedanjemu delu, obenem pa kot veliko odgovornost za obdobje, ki je pred nami. Slovenska košarka je v zadnjih letih naredila odločne in pomembne korake. Od reprezentančnih uspehov vseh selekcij do krepitve klubskih tekmovanj, razvoja mladih ter vse večje prepoznavnosti Košarkarske zveze Slovenije tako doma kot v mednarodnih košarkarskih organizacijah," je Erjavec povedal po izvolitvi. "Novo mandatno obdobje vidim kot priložnost, da nadaljujemo zastavljene projekte in jih nadgradimo. Naša naloga je ustvarjati pogoje, v katerih bodo lahko igralci ter igralke, trenerji in klubi še naprej rasli, košarka pa ostala eden najmočnejših simbolov slovenskega športa. Pred nami je veliko dela, pa tudi veliko navdiha. Izmed dogodkov bosta vsekakor izstopala letošnje evropsko prvenstvo fantov do 20 let ter gostiteljstvo ene izmed skupin EuroBasketa 2029, ki ju vidim kot izjemno priložnost za nadaljnji dvig razvoja in priljubljenosti košarke v Sloveniji na vseh ravneh. Veselim se nadaljnjega dela z ekipo odličnih in uigranih sodelavcev, vseh izzivov ter verjamem tudi novih skupnih uspehov."

Matej Erjavec še naprej na čelu KZS pic.twitter.com/SNRzpfj4jf — Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) March 16, 2026

Nekdanji košarkar Janč, Parkljev in Slovana ter zdaj uspešen odvetnik iz Ljubljane je prvič predsednik postal junija 2014, z dosedanjimi tremi mandati pa se je že prebil na drugo mesto po številu let na predsedniški poziciji. Pred njim je le Dušan Šešok, ki je KZS vodil od 1996 do 2010.

Prisotni člani Košarkarske zveze Slovenije so izglasovali tudi pet članov nadzornega odbora, ki ga v novem štiriletnem obdobju sestavljajo Primož Pusar, Valter Bogataj, Borut Jereb, Tomo Tiringer in Peter Skvarča. Člani častnega razsodišča še naprej ostajajo Uroš Jakopič, Jože Ulčar in Barbara Konečnik.