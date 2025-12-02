Teja Oblak in Jessica Shepard v drugi del košarkarske evrolige

Ekipe v košarkarski evroligi za ženske so končale uvodni skupinski del. V drugi del najelitnejšega klubskega tekmovanja na stari celini sta napredovali Teja Oblak in Jessica Shepard, medtem ko je Zala Friškovec končala evropske nastope, so v rednem tedenskem poročilu zapisali pri Košarkarski zvezi Slovenije (KZS).

Galatasaray je uvodni skupinski del opravil brez praske. Za šesto zaporedno zmago je pred domačimi navijači s 104:54 odpravil oslabljeni Sopron.

Škofjeločanka Teja Oblak, sestra zvezdniškega nogometnega vratarja španskega Atletica Madrida in slovenske reprezentance Jana Oblaka, je za turško zasedbo v nekaj manj kot 20 minutah igre zbrala pet točk, tri skoke in podaje.

Na drugi strani je Zala Friškovec v dresu Soprona odigrala 23 minut ter prispevala tri točke, skok in tri podaje. Je pa Oblak z Galatasarayem ostala brez klubske tekme v Turčiji, saj je njen tekmec Kocaeli Kadin izstopil iz lige.

Zasedba Famila Schio je premagala francoski Flammes s 74:57. Z dvojnim dvojčkom se je izkazala Jessica Shepard, ki je dosegla 22 točk, 15 skokov in tri podaje v 25 minutah. Z odličnimi zadnjimi predstavami je bila uvrščena tudi v peterko novembra, so še zapisali pri KZS. Shepard minuli konec tedna ni imela tekem državnega prvenstva, saj je bil Schio prost.

Jessica Shepard Foto: Bor Slana/STA

Tina Cvijanović pa je s San Martinom gostovala v Milanu. Pred tekmo se je pozdravila s pomočnikom selektorja v slovenski reprezentanci Gianmarcom Di Matteom, ki je s svojo ekipo na koncu slavil zmago. Ob porazu s 70:82 je Cvijanović v 35 minutah dosegla 16 točk, štiri skoke in dve podaji.

V Rusiji še naprej zmaguje zasedba Eve Lisec iz Jekaterinburga, ki je minuli teden prišla do desete in 11. zmage v prvenstvu. Jekaterinburg je bil najprej s 75:57 boljši od Moskve, nato še s 76:64 na gostovanju pri Nadeždi. Lisec je prvo tekmo končala s po tremi točkami, skoki in podajami, na drugi je zbrala štiri točke, sedem skokov in tri podaje.

V izraelskem prvenstvu je Maccabi Ramat Gan đe neporažen. Za osmi zaporedni uspeh je v gosteh s 101:75 ugnal Maccabi Haifo. Teja Goršič je za vodilno zasedbo lige igrala slabih 22 minut ter dosega devet točk, šest skokov in dve podaji.

