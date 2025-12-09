Eva Lisec z Jekaterinburgom do enajste zmage v nizu

Eva Lisec je z Jekaterinburgom prišla do 11. zmage v prvenstvu, slovenska košarkarica pa je k zmagi prispevala sedem točk. Uspešna je bila tudi v četrtfinala ruskega pokala; tokrat je Lisec dosegla pet točk. Teja Oblak pa bo v sredo v drugem delu elitne evrolige gostovala v Pragi, kjer je igrala sedem let in bila tudi kapetanka ekipe.

Oblak je bila z Galatasarayem v zadnjem krogu turškega prvenstva prosta, prej jo čaka nastop v evroligi. Pred odhodom v Turčijo je Oblak s praškim klubom osvajala številne lovorike, vrhunec pa dosegla v minuli sezoni, ko se je Praga v Zaragozi veselila evroligaškega naslova.

Galatasaray v Prago prihaja v vlogi favorita, so zapisali v tedenskem pregledu Košarkarske zveze Slovenije, saj je uvodni del evrolige končal s šestimi zmagami.

V Italiji je vodilni Famila Schio zabeležil osmo in deveto zmago. Najprej je z 79:66 premagal Derthono in nato s 66:44 San Giovanni. Jessica Shepard je na prvi tekmi zbrala 19 točk, na drugi pa se je izkazala z novim dvojnim dvojčkom - 16 točk, deset skokov.

Tina Cvijanović Foto: www.alesfevzer.com

Tina Cvijanović ni imela razloga za veselje

Tina Cvijanović je dvakrat izgubila, njen Alama San Martino je z 69:86 izgubil pri Rosetu in na domačem parketu z 69:73 proti Broniju. Cvijanović je dosegla deset oziroma devet točk.

Na Madžarskem sta Zala Friškovec in Mojca Jelenc s svojima kluboma moči merili proti istim tekmicam. Oslabljeni Sopron je dvakrat izgubil, Friškovec je proti Pecsu zbrala 17 točk, štiri skoke in sedem podaj, proti Miškolcu pa šest točk. Jelenc se je na parket vrnila po krajši odsotnosti zaradi poškodbe gležnja, njen klub UNI Györ je prav tako dvakrat izgubil, Slovenka pa je dosegla dve oziroma šest točk.

Ajša Sivja pa je v Španiji prišla do dveh prvenstvenih zmag z Joventutom. Na prvi tekmi je dosegla 11 točk, na drugi pa šest in tri skoke.

Lea Debeljak Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

V Nemčiji je Lea Debeljak z Marburgom v prvenstvu izgubila proti Syntainicsu. Do uspeha pa je prišla v pokalnem tekmovanju in se z zmago nad Nördlingenom uvrstila v četrtfinale. Debeljak je na obeh tekmah upravičila trenerjevo zaupanje, so zapisali pri KZS. Dosegla je namreč 16 točk, štiri skoke in tri podaje oziroma 14 točk, šest skokov in dve podaji.

V Izraelu Maccabi Ramat Gan vodi v DP, Teja Goršič je k zmagi nad Hapoelom zabeležila štiri točke. Tjaša Turnšek tekme v baltski ligi ni imela, v litovskem prvenstvu pa je doživela poraz. LCC Klajpeda je izgubila proti Kibirkstisu, mlada reprezentantka pa je po besedah KZS prikazala novo odlično igro, saj je prispevala 14 točk, šest skokov in štiri podaje.

Pomembni delež k zmagi je v Švici dodala Hana Ivanuša in za BBC Troistorrents-Chanlais dosegla dvojni dvojček - 16 točk in 14 skokov.

Ajda Burgar Foto: KZS/SaMi

Burgar je zbrala osem ter pet točk

Ajda Burgar se je v nekaj dneh dvakrat pomerila z isto ekipo. DSK Basketball Brandys je proti Zabiny Brno najprej odigral zaostalo tekmo, nato še tekmo rednega kroga, obakrat je izgubil. Burgar je zbrala osem ter pet točk. Univerza Michigan State je sezono začela s porazom, Sara Sambolić ni igrala.

Cinkarna Celje je v ligi WABA z 90:65 premagala Rilski iz Samakova. Maruša Seničar je prispevala devet točk, Zoja Štirn ni bila v postavi. Blaža Čeh, ki danes praznuje 22. rojstni dan, je s Partizanom v srbskem prvenstvu zmago slavila v Šabcu. Dosegla je 11 točk.

