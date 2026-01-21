Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ž. L.

Sreda,
21. 1. 2026,
10.35

10 minut

prijateljske tekme selektor reprezentanca Boštjan Cesar

Sreda, 21. 1. 2026, 10.35

Boštjan Cesar prvič v vlogi selektorja

Kdaj bo debitiral Boštjan Cesar? Slovenijo čaka vroč obračun s Hrvaško

Ž. L.

Boštjan Cesar je prvič stopil pred novinarje kot selektor Slovenije. | Foto Guliverimage

Boštjan Cesar je prvič stopil pred novinarje kot selektor Slovenije.

Foto: Guliverimage

Boštjan Cesar je na Brdu pri Kranju prvič stopil pred medije kot selektor članske reprezentance Slovenije. Ob tem je Nogometna zveza Slovenije razkrila dva nasprotnika za prijateljski tekmi v tem koledarskem letu.

Boštjan Cesar
Sportal Legenda o Cesarju in celjskem večeru, ki je spremenil vse

S sedeža krovne nogometne organizacije na sončni strani Alp je v torek prišla potrditev, da je Boštjan Cesar novi selektor Slovenije. Predsednik NZS Radenko Mijatović je na današnji novinarski konferenci pojasnil svojo odločitev, ob tem pa je zveza razkrila tudi nasprotnika za dve prijateljski tekmi v marčevski in junijski reprezentančni akciji.

Cesar bo na klopi Slovenije debitiral marca, ko bosta predvidoma na sporedu dve tekmi; prva z Madžarsko in druga 31. marca v Podgorici proti reprezentanci Črne gore.

Bijol nazadnje priigral remi

Junija bosta najverjetneje na sporedu še dve prijateljski tekmi. Eno od teh bo Slovenija odigrala 7. junija v Varaždinu, ko bo nasprotnik Hrvaška. Četa Zlatka Dalića bo takrat zaključevala s pripravami na svetovno prvenstvo v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi.

Slovenija se je z južnimi sosedi na prijateljski tekmi nazadnje pomerila pred štirimi leti; marca 2022 sta se reprezentanci razšli z neodločenim rezultatom. Zadela sta Andrej Kramarić za Hrvaško in Jaka Bijol za Slovenijo.

Slovenska nogometna reprezentanca trening Boštjan Cesar
Sportal Potrjeno: nogometna reprezentanca ima novega selektorja
prijateljske tekme selektor reprezentanca Boštjan Cesar
