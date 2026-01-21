Kdaj bo debitiral Boštjan Cesar? Slovenijo čaka vroč obračun s Hrvaško

Boštjan Cesar je na Brdu pri Kranju prvič stopil pred medije kot selektor članske reprezentance Slovenije. Ob tem je Nogometna zveza Slovenije razkrila dva nasprotnika za prijateljski tekmi v tem koledarskem letu.

S sedeža krovne nogometne organizacije na sončni strani Alp je v torek prišla potrditev, da je Boštjan Cesar novi selektor Slovenije. Predsednik NZS Radenko Mijatović je na današnji novinarski konferenci pojasnil svojo odločitev, ob tem pa je zveza razkrila tudi nasprotnika za dve prijateljski tekmi v marčevski in junijski reprezentančni akciji.

Cesar bo na klopi Slovenije debitiral marca, ko bosta predvidoma na sporedu dve tekmi; prva z Madžarsko in druga 31. marca v Podgorici proti reprezentanci Črne gore.

Bijol nazadnje priigral remi

Junija bosta najverjetneje na sporedu še dve prijateljski tekmi. Eno od teh bo Slovenija odigrala 7. junija v Varaždinu, ko bo nasprotnik Hrvaška. Četa Zlatka Dalića bo takrat zaključevala s pripravami na svetovno prvenstvo v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi.

Slovenija se je z južnimi sosedi na prijateljski tekmi nazadnje pomerila pred štirimi leti; marca 2022 sta se reprezentanci razšli z neodločenim rezultatom. Zadela sta Andrej Kramarić za Hrvaško in Jaka Bijol za Slovenijo.