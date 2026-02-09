Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Ž. L., STA

Ponedeljek,
9. 2. 2026,
14.44

Osveženo pred

59 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
reprezentanca Košarkarska zveza Slovenije legionarji KZS

Ponedeljek, 9. 2. 2026, 14.44

59 minut

Pregled tedna slovenskih košarkarskih legionarjev

Slovenski reprezentant utrpel poškodbo ahilove tetive

Avtorji:
Ž. L., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Gregor Glas | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Konec tedna se je z dvojnim dvojčkom za zmago Toruna med slovenskimi košarkarji v tujih ligah izkazal Aljaž Kunc. Gregor Glas pa je tekmo Dunaja v ligi Aba moral izpustiti zaradi poškodbe ahilove tetive, so v tedenskem pregledu nastopov zapisali pri Košarkarski zvezi Slovenije.

Luka Dončić, Jaxson Hayes (Los Angeles Lakers)
Sportal Dončić bo dobil veliko pomoč: Jaxson Hayes že to poletje za Slovenijo?

Kunc je bil med najzaslužnejšimi, da je Torun končal niz štirih porazov. Ob zmagi 97:88 nad Lublinom je v 29 minutah dosegel 19 točk in 11 skokov za dvojni dvojček.

Martin Krampelj je za Bilbao, ki je dosegel že devet zaporednih zmag v španskem prvenstvu in evropskem pokalu, na evropski tekmi s Priviedzo in domači z Zaragozo najprej prispeval 16 točk, štiri skoke in podajo, na drugi pa dve točki in pet skokov.

Gran Canaria je bila v Fibini ligi prvakov z 72:70 boljša od Tenerifa, v prvenstvu pa je s 75:97 premoč morala priznati Baskonii. Žiga Samar je dosegel pet točk, skok in tri podaje oziroma šest točk, skok in tri podaje. Mike Tobey je dodal sedem točk in sedem skokov ter dve točki in dva skoka. Mladega Stefana Joksimovića ni bilo v prvi ekipi Baskov, je pa za zmago razvojne ekipe z 98:74 nad ekipo Ardoi dosegel 26 točk, dva skoka in tri podaje.

V Franciji je Dijon s 86:92 izgubil proti Le Mansu, Limoges pa s 70:78 proti Choletu. Gregor Hrovat je za Dijon na parketu prebil 30 minut ter zbral 12 točk, štiri skoke in podajo. Leon Stergar je za Limoges v 24 minutah prispeval 11 točk ter po štiri skoke in podaje.

Braunschweig je po novem porazu (85:95 s Hamburgom) na zadnjem mestu lestvice nemške lige. Luka Ščuka je vpisal sedem točk in pet skokov. Poražen je bil tudi Alen Omić v Turčiji. Tokrat je sicer dosegel osem točk in štiri skoke, Merkezefendi pa je s 76:91 izgubil proti Trabzonsporju.

Jessica Shepard
Sportal Izjemna predstava slovenske reprezentantke za nujno zmago
reprezentanca Košarkarska zveza Slovenije legionarji KZS
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.