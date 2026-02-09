Slovenski reprezentant utrpel poškodbo ahilove tetive

Konec tedna se je z dvojnim dvojčkom za zmago Toruna med slovenskimi košarkarji v tujih ligah izkazal Aljaž Kunc. Gregor Glas pa je tekmo Dunaja v ligi Aba moral izpustiti zaradi poškodbe ahilove tetive, so v tedenskem pregledu nastopov zapisali pri Košarkarski zvezi Slovenije.

Kunc je bil med najzaslužnejšimi, da je Torun končal niz štirih porazov. Ob zmagi 97:88 nad Lublinom je v 29 minutah dosegel 19 točk in 11 skokov za dvojni dvojček.

Martin Krampelj je za Bilbao, ki je dosegel že devet zaporednih zmag v španskem prvenstvu in evropskem pokalu, na evropski tekmi s Priviedzo in domači z Zaragozo najprej prispeval 16 točk, štiri skoke in podajo, na drugi pa dve točki in pet skokov.

Gran Canaria je bila v Fibini ligi prvakov z 72:70 boljša od Tenerifa, v prvenstvu pa je s 75:97 premoč morala priznati Baskonii. Žiga Samar je dosegel pet točk, skok in tri podaje oziroma šest točk, skok in tri podaje. Mike Tobey je dodal sedem točk in sedem skokov ter dve točki in dva skoka. Mladega Stefana Joksimovića ni bilo v prvi ekipi Baskov, je pa za zmago razvojne ekipe z 98:74 nad ekipo Ardoi dosegel 26 točk, dva skoka in tri podaje.

V Franciji je Dijon s 86:92 izgubil proti Le Mansu, Limoges pa s 70:78 proti Choletu. Gregor Hrovat je za Dijon na parketu prebil 30 minut ter zbral 12 točk, štiri skoke in podajo. Leon Stergar je za Limoges v 24 minutah prispeval 11 točk ter po štiri skoke in podaje.

Braunschweig je po novem porazu (85:95 s Hamburgom) na zadnjem mestu lestvice nemške lige. Luka Ščuka je vpisal sedem točk in pet skokov. Poražen je bil tudi Alen Omić v Turčiji. Tokrat je sicer dosegel osem točk in štiri skoke, Merkezefendi pa je s 76:91 izgubil proti Trabzonsporju.