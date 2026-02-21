Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sobota,
21. 2. 2026,
15.16

1 ura, 17 minut

reprezentanca vaterpolo

Vaterpolo

Slovenska reprezentanca dobila tekmece v svetovnem pokalu

STA

Slovenija bo prvič v zgodovini nastopila v svetovnem pokalu. | Foto Aleksander Sokler za ZVDS

Slovenija bo prvič v zgodovini nastopila v svetovnem pokalu.

Foto: Aleksander Sokler za ZVDS

Slovenska vaterpolska reprezentanca bo med 7. in 13. aprilom prvič v zgodovini nastopila v svetovnem pokalu. Na Malti se bo v svoji skupini pomerila z Nemčijo, Slovaško in Gruzijo

Z letošnjo sezono je divizija 2, v kateri nastopa Slovenija, spremenila format. Ekipe bodo tekmovanje začele s tridnevnim ligaškim tekmovanjem. Najboljše ekipe, ki jih bo glede na izide in moč tekmecev določil poseben indeks, pa bodo napredovale v naslednji krog.

V drugem delu tekmovanja se bodo reprezentance v izločilnih bojih borile za končne uvrstitve in mesta, ki vodijo v finale SP v Avstraliji, kamor so se gostitelji uvrstili neposredno.

"Nasprotnike kar dobro poznamo. S Slovaki in Gruzijci smo se pomerili že januarja na EP, zato približno vemo, kaj pričakovati. Slovake smo premagali in upam, da bomo nadaljevali ta niz. Gruzijci so bili za nas premočni nasprotniki. Proti Nemcem članska reprezentanca že nekaj časa ni igrala. So zelo kakovostna ekipa, zagotovo sodijo med najboljše evropske reprezentance," je tekmece ocenil dolgoletni reprezentant Aljaž Troppan, ki si ob dobri igri Slovenije želi tudi kakšno zmago.

