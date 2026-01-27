Izjemna predstava slovenske reprezentantke za nujno zmago

Ameriška košarkarica s slovenskim potnim listom Jessica Shepard je z dvojnim dvojčkom Schio obdržala v igri za uvrstitev na zaključni turnir šesterice evrolige. Napredovanje si je z Galatasarayem že zagotovila Teja Oblak, Sopron z Zalo Friškovec pa je že zaključil evropske nastope.

Dva kroga pred koncem drugega dela evrolige so stvari v "slovenski" skupini sila zanimive. Z osmimi zmagami in dvema porazoma je na vrhu turški Galatasaray. Druga je z razmerjem 7-3 Girona, nato pa s šestimi zmagami in štirimi porazi sledijo Bourges, Famila Schio in USK Praga. Na šestem mestu je s tremi zmagami in sedmimi porazi francoski Flammes.

V preostalih dveh krogih se tako obeta hud boj za uvrstitev na prva štiri mesta, ki vodijo v dodatne boje za zaključni turnir šesterice. Prvi dve ekipi vsake skupine se bosta že uvrstili v polfinale, tretje- in četrtouvrščeni ekipi pa pred tem čaka nastop v četrtfinalu. Mesto med najboljšimi ekipami so si sicer že priigrali Galatasaray in Girona iz skupine E ter Fenerbahče iz skupine F.

Galatasaray s Tejo Oblak je sicer pred dnevi doživel drugi evroligaški poraz. Še drugič je bila zanj usodna Praga, ki je po domači zmagi slavila tudi v Istanbulu. Tokrat je bilo 71:64. Slovenska kapetanka je v slabih 26 minutah igre zabeležila sedem točk ter štiri skoke in podaje. Turška zasedba kljub porazu ostaja na vrhu svoje skupine.

Teja Oblak je z Galatasarayjem doživela drugi evroligaški poraz. Foto: Filip Barbalić

Resno vlogo za najvišja mesta je znova oddal Famila Schio, ki je tokrat na krilih Jessice Shepard s 85:74 ugnal Girono. Američanka je igrala izjemno. Na parketu je prebila 34 minut in vknjižila dvojnega dvojčka. Dosegla je 31 točk in dodala 11 skokov ter štiri podaje. Evropske nastope v tej sezoni je zaključila Zala Friškovec. Sopron je v osmini finala evropskega pokala premoč še drugič priznal Athinaikosu. Slednji je na Madžarskem zmagal z 71:61 in napredoval v četrtfinale. Friškovec je zabeležila štiri točke, prav toliko skokov in tri podaje.

Dvojni dvojček za Jessico Sheppard

Prvi poraz v aktualni sezoni je doživel UMMC Jekaterinburg, ki je s 93:103 klonil na gostovanju pri Dinamu iz Kurska. Že nekaj dni kasneje je z zmago 64:50 proti Jeniseju potrdil prvo mesto na lestvici. Eva Lisec je odigrala dve podobni tekmi. Zbrala je osem točk, tri skoke in dve podaji oziroma devet točk, pet skokov in tri podaje.

Galatasaray se je dolgo mučil z Emlakom, a na koncu slavil zmago s 64:60. Teja Oblak je vpisala 10 točk, skok in podajo. Schio je pod italijanskimi koši zaenkrat brez prave konkurence in še ne pozna poraza. Za 15. zaporedno zmago je s 67:47 ugnal Campobasso. Jessica Shepard je dvoboj še enkrat več zaključila z dvojnim dvojčkom. V le slabih 22 minutah igre je zabeležila 19 točk, 10 skokov in pet podaj.

Jessica Shepard v Italiji niza odlične predstave. Foto: Aleš Fevžer

Izjemno pomembno gostujočo zmago je proti Csati dosegel Sopron. Za 77:54 je Zala Friškovec prispevala 12 točk, šest skokov in štiri podaje. UNI Györ je s tremi zmagami in desetimi porazi zdrsnil na 10. mesto madžarskega prvenstva. Nazadnje je bil uspešen lanskega 22. novembra. Tokrat je premoč s 63:108 priznal Szekszardu. Mojca Jelenc je dosegla 11 točk in imela tri skoke. V Španiji je brez zmage prav tako ostal Joventut. Z 72:57 ga je ugnal Ensino. Ajša Sivka je vpisala štiri točke.

Nov uspeh za Leo Debeljak

Novega uspeha se je v nemškem državnem prvenstvu veselila Lea Debeljak. Marburg je bil v obračunu za sredino lestvice z 71:63 boljši od Hannovra, Debeljak je tekmo končala z devetimi točkami, sedmimi skoki in podajo. Tjašo Turnšek je čakal dvoboj v baltski ligi. LCC Klajpeda je s tesnih 79:77 ugnala Tallinn. Mlada slovenska reprezentantka je prispevala štiri točke, šest skokov in pet podaj.

Dobra predstava Hane Ivanuša, ki je dosegla 10 točk, devet skokov in podajo, ni bila dovolj za zmago ekipe BCC Troistorrents nad Nyonom. Ob zadnjem pisku sirene je bilo 61:83. Ajda Burgar je z DSK Brandysom v češkem prvenstvu z 71:78 klonila proti Truntovu. Prispevala je osem točk, šest skokov in tri podaje.

Univerza Mischigan State je v študentski ligi NCAA prišla do 18. zmage, sedme v diviziji Big Ten. S 74:68 je bila boljša od USC. Sara Sambolić je igrala tri minute in vknjižila skok. Alama San Martino s Tino Cvijanović in Maccabi Ramat Gan s Tejo Goršič pretekli vikend nista imela tekme, je zapisala Košarkarska zveza Slovenije v rednem tedenskem pregledu nastopov slovenskih igralk v tujih klubih.