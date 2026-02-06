Cesar razkril svoje sodelavce: v reprezentanco pripeljal pomoč iz Maribora

Boštjan Cesar je pred dobrima dvema tednoma na Brdu pri Kranju prvič spregovoril kot selektor slovenske nogometne reprezentance. Zdaj je razkril, kdo mu bo pomagal voditi izbrano vrsto.

Boštjan Cesar bo na odgovornem položaju, na katerem je nasledil Matjaža Keka, debitiral 28. marca v Budimpešti. Na Puskas Areni, kjer se bo dva meseca pozneje odločalo o zmagovalcu lige prvakov, bo Slovenijo vodil proti Madžarski. Tri dni pozneje bo na sporedu še prijateljsko srečanje v Črni gori.

V junijskem reprezentančnem oknu bo Slovenija v Varaždinu odigrala še pripravljalno tekmo s Hrvaško, ki se takoj zatem odpravlja na svetovno prvenstvo, Cesar pa se bo posvetil podrobnim analizam videnega in pripravi na resnejše jesenske izzive. V bližnji prihodnosti se za Slovenijo rišeta dva velika cilja. Najprej bo lovila obstanek v drugi najmočnejši kakovostni skupini lige narodov, torej med B-ligaši, nato pa se še uvrstitev na Euro 2028.

Bojan Jokić je na domačem evropskem prvenstvu v futsalu opravljal vlogo ambasadorja. Foto: Filip Barbalić Dela torej ne bo malo, kar je bilo jasno ob zadnjem kvalifikacijskem ciklu, ko Slovenija ni bila niti blizu uvrstitve na mundial. Kdo bo Cesarju pomagal slovensko barko usmeriti v boljši, uspešnejši jutri?

Novaković ostaja, prihajata še dva

"Ob nekdanjem kapetanu Slovenije, ki je v dresu z državnim grbom odigral 102 tekmi, bodo štab reprezentance sestavljali še štirje nekdanji reprezentanti. Kot trenerji bodo s Cesarjem sodelovali Bojan Jokić, Aleksandar Radosavljević in Milivoje Novaković, ki je bil že do zdaj del trenerske reprezentančne zasedbe," so napisali na Nogometni zvezi Slovenije.

Cesar je z Jokićem in Radosavljevićem, ki je bil v preteklosti že selektor kadetske reprezentance Slovenije, vodil pa je tudi člansko ekipo Kopra, sodeloval že v času, ko je sedel na klopi Maribora. V času, ki ga je preživel pod Kalvarijo, pa je bil Cesar očitno zadovoljen še z nekaj sodelavci.

Boštjan Cesar je bil očitno zadovoljen z več sodelavci v Mariboru. Foto: Jure Banfi

Tudi Prodanović in Pirtovšek

Borut Mavrič bo tudi v prihodnje skrbel za delo z vratarji. Nekdanji čuvaj mreže Primorja, Gorice, Olimpije in Greuther Fürtha se lahko pohvali z 19 tekmami med vratnicama Slovenije.

Delo kondicijskega trenerja je bilo zaupano Srđanu Prodanoviću. 47-letni strokovnjak za fizično pripravo je s Cesarjem sodeloval že v Mariboru, v preteklosti pa je skrbel tudi za pripravljenost nogometašev Zavrča in Celja, deloval pa je še na Slovaškem ter v Avstriji in Bolgariji. Naloge analitika bo opravljal Tadej Pirtovšek. Nekdanji nogometaš je to delo opravljal že v članski ekipi Maribora.