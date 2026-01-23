Novopečeni selektor Slovenije Boštjan Cesar bo na odgovornem položaju, na katerem je nasledil Matjaža Keka, debitiral 28. marca v Budimpešti. Na Puskas Areni, kjer se bo dva meseca pozneje odločalo o zmagovalcu lige prvakov, bo Slovenijo vodil proti Madžarski. Zanimivo je, da je na madžarskih tleh v vlogi selektorja Slovenije debitiral tudi Srečko Katanec.

Slovenska nogometna reprezentanca bo v pomlad vstopila z novim selektorjem, prvič pa se bo predstavil konec marca. Najprej bo 28. marca gostovala v Budimpešti, tri dni pozneje pa še v Črni gori. Boštjan Cesar bo takrat prvič vodil slovensko izbrano vrsto, s katero ima v bližnji prihodnosti dva cilja.

Najprej želi z njo obstati v drugi najmočnejši kakovostni skupini lige narodov, torej med B-ligaši, nato pa se še uvrstiti na Euro 2028. Nekdanji kapetan Slovenije in pomočnik Matjaža Keka bo tako v odgovorni vlogi debitiral na Puskas Areni, modernem objektu, ki bo letos gostil tudi finale lige prvakov.

Bo Šeška pokrival Madžar, ki ga pozna odlično?

Benjamin Šeško in Willi Orban se odlično poznata. Foto: Guliverimage Cesarjev prvi tekmec bo 61-letni Italijan Marco Rossi, ki slovenske severovzhodne sosede vodi že od leta 2018. Podobno kot Sloveniji se tudi Madžarski ni uspelo uvrstiti na SP 2026. Po šokantnem porazu v zadnjih sekundah proti Irski (2:3) je zapravila možnosti za preboj v dodatne kvalifikacije, zdaj pa se bo navijačem skušala oddolžiti z boljšimi predstavami na prijateljski tekmi s Slovenijo.

Madžarska ima podobno kot Slovenija v svojih vrstah nekaj zelo znanih nogometnih imen. Najbolj znan med njimi je kapetan Dominik Szoboszlai. Tržna vrednost zvezdnika Liverpoola po oceni Transfermarkta znaša 85 milijonov evrov, visoko kotira tudi njegov soigralec pri rdečih, Madžar srbskih korenin Milos Kerkez (40 milijonov). Roland Sallai nastopa za Galatasaray, Alex Toth za Bournemouth, Willi Orban pa je izkušeni branilec Leipziga in bi lahko bil čez dva meseca zadolžen za pokrivanje najdražjega slovenskega nogometaša Benjamina Šeška, s katerim si je dve leti delil slačilnico v Nemčiji.

Tudi Katanec debitiral na Madžarskem

Slovenija se z Madžarsko ni še nikoli pomerila na tekmi, ki bi se igrala za točke, ampak so sosedski spopadi vselej potekali v sklopu prijateljskih srečanj. Na enem izmed njih, bilo je 19. avgusta 1998 v Zalaegerszegu, je na vročem selektorskem stolčku Slovenije debitiral takratni mladi strateg Srečko Katanec. Dobro leto pozneje je že poskrbel za prvo in za mnoge tudi najlepšo pravljico slovenskega nogometa, ko je izbrano vrsto popeljal na Euro 2000.

Srečko Katanec je poleg Matjaža Keka edini slovenski selektor, ki je popeljal ter vodil izbrano vrsto na SP in EP. Foto: Saša Pahić Szabo

Slovenija ima pozitivno razmerje v tekmah z Madžarsko. Trikrat je zmagala, izgubila pa na omenjeni tekmi v Zalaegerszegu (1:2). Takrat je edini zadetek za Slovenijo, to je bil njegov reprezentančni prvenec, prispeval Milenko Ačimović. Pozneje je postal selektor slovenske izbrane vrste do 21 let, ki je leta 2021 zaigrala na Euru, največjem nogometnem tekmovanju v obdobju državne samostojnosti na sončni strani Alp. Euro 2021 je Slovenija gostila skupaj z Madžarsko, sosedi pa bosta sodelovali tudi letos, saj sta se dogovorili za prijateljsko tekmo članskih reprezentanc.

Za zdaj je potrjeno, da se bo Slovenija pod taktirko Cesarja tri dni po gostovanju na Madžarskem predstavila še v glavnem mestu Črne gore Podgorici, 7. junija pa sledi zahteven preizkus moči proti evropski nogometni velesili Hrvaški v Varaždinu. Pred Cesarjem so tako tri gostovanja, na katerih bo skušal čim bolje sestaviti in uigrati reprezentanco, nato pa jeseni sledi prvi resnejši izziv, tekmovanje v ligi narodov. Tekmece bo izvedel kaj kmalu, kroglice bodo zaplesale 12. februarja.