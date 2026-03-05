Gasilci napovedali stavko

Poklicni gasilci so danes napovedali stavko, ki bo od 18. do 22. marca, so povedali na današnji novinarski konferenci po izredni seji predsedstva Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije. Do 18. marca sicer še vedno upajo na dogovor o svojih zahtevah.

V sindikatu si prizadevajo za podpis normativnega dela kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva. Že minule dni so bili kritični do vladne pogajalske skupine, ki da očitno ni imela mandata za pogajanje. V sredo so se znova sestali z ministrom za obrambo Borutom Sajovicem, kjer pa naj bi vnovič odpirali člene, ki so že bili dogovorjeni.

Ob tem ko se vladni mandat izteka, tako pričakujejo, da bodo do 18. marca vendarle prišli do dogovora, kar bi stavko preprečilo. V nasprotnem primeru pa bodo stavkali do 22. marca, do 7. ure zjutraj, torej do trenutka, ko se bodo na dan parlamentarnih volitev odprla volišča.