Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Četrtek,
5. 3. 2026,
12.29

Osveženo pred

8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Slovenija stavka gasilci

Četrtek, 5. 3. 2026, 12.29

8 minut

Gasilci napovedali stavko

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
PGD Rovte, gasilci | Poklicni gasilci so danes napovedali stavko. | Foto Gaja Hanuna

Poklicni gasilci so danes napovedali stavko.

Foto: Gaja Hanuna

Poklicni gasilci so danes napovedali stavko, ki bo od 18. do 22. marca, so povedali na današnji novinarski konferenci po izredni seji predsedstva Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije. Do 18. marca sicer še vedno upajo na dogovor o svojih zahtevah.

V sindikatu si prizadevajo za podpis normativnega dela kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva. Že minule dni so bili kritični do vladne pogajalske skupine, ki da očitno ni imela mandata za pogajanje. V sredo so se znova sestali z ministrom za obrambo Borutom Sajovicem, kjer pa naj bi vnovič odpirali člene, ki so že bili dogovorjeni.

Ob tem ko se vladni mandat izteka, tako pričakujejo, da bodo do 18. marca vendarle prišli do dogovora, kar bi stavko preprečilo. V nasprotnem primeru pa bodo stavkali do 22. marca, do 7. ure zjutraj, torej do trenutka, ko se bodo na dan parlamentarnih volitev odprla volišča.

Marko Jakac
Novice Policijski sindikat Slovenije in vlada zbližala stališča
Slovenska policija
Novice Policijski sindikat Slovenije napovedal stavko
Slovenija stavka gasilci
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.