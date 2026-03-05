Iranec v Sloveniji po napadu izgubil stike z mamo in babico: "Verjamem, da so v redu in veseli" #video

"Na ta napad smo čakali že od dne, ko smo šli na ulice in začeli protestirati. Ameriko in Izrael smo ves čas prosili, naj napadejo islamsko republiko, in danes je diktator mrtev, napad pa se še dogaja. Čakamo, da ubijejo še njegovega sina," svojih pogledov na dogajanje v domovini po ameriško-izraelskem napadu na Iran ne skriva 23-letni Iranec Ali Ziabari, ki je v Slovenijo skupaj z očetom prišel leta 2013, medtem ko so njegova mama, babica in preostali sorodniki v Iranu. Trenutno stika ne morejo vzpostaviti, zato tudi ne ve, kako je z njimi, "a verjamem, da so v redu in veseli. Še nekaj tednov moramo počakati," pravi 23-letnik, ki si želi, da bi na oblast znova prišel iranski princ Reza Cyrus Pahlavi.

Ali Ziabari prihaja iz Irana, natančneje iz mesta Rasht. Foto: Ana Kovač Ali Ziabari prihaja iz Irana, natančneje iz mesta Rasht. Kot otrok je leta 2013 skupaj z očetom prišel v Slovenijo, kot pravi, "za boljšim življenjem". "Takrat sem bil majhen. Oče je želel, da se tukaj šolam, saj tam ne bi imel normalnega življenja," pove.

V Sloveniji je končal osnovno šolo, šolanje nadaljeval na ekonomski srednji šoli, trenutno pa študira letalstvo in opravlja izpite za ATPL (Airline Transport Pilot License).

Komunikacija z mamo in babico prekinjena, "a verjame, da so veseli"

V Iranu medtem še vedno živijo Alijeva mama, babica in drugi sorodniki. V trenutnih razmerah, v času, ko tam potekajo nemiri, ki so se minulo soboto, ko so ameriške in izraelske sile napadle Iran, še zaostrili, Ali s svojimi sorodniki ne more komunicirati, saj so prekinjene vse povezave.

Kljub temu ostaja pozitiven. "Verjamem, da so v redu in veseli. Še nekaj tednov moramo počakati," in spet bodo lahko v kontaktu. "Ni prvič," pravi.

Čeprav jih ne more poklicati, je prepričan, da so njegovi domači v Iranu dobro. Foto: Ana Kovač

"Ameriko in Izrael smo ves čas prosili, naj napadejo islamsko republiko"

Izraelsko-ameriški napad, v katerem je bil ubit iranski vodja Ajatola Ali Hamenej, Ziabari vidi kot pozitivno spremembo za Iran in tamkajšnje prebivalstvo.

"Na ta napad smo čakali že od dne, ko smo šli na ulice in začeli protestirati. Po zadnjih podatkih so nas ubili že 35 tisoč. Ameriko in Izrael smo ves čas prosili, naj napadejo islamsko republiko, in danes je diktator mrtev, napad pa se še dogaja. Čakamo, da ubijejo še njegovega sina," svojih pogledov ne skriva Ziabari.

Ziabari: Dokler bo islamska republika na oblasti, ne bo miru

Želi si, da bi na oblast znova prišel iranski princ Reza Cyrus Pahlavi, saj je prepričan, "da bi se potem razmere v državi stoodstotno umirile. Dokler bo islamska republika na oblasti, ne bo miru. S tem napadom se mora to končati," pravi mladi Iranec.

Ali Ziabari študira letalstvo. Foto: Ana Kovač

Prav po pozivu princa Reze Pahlavija so namreč v Iranu izbruhnili eni največjih protestov v zadnjih letih. Začeli so se 28. decembra 2025 kot odgovor na hudo gospodarsko krizo, kasneje pa so postali politični, saj so ljudje protestirali proti režimu, ki ga vodi islamska republika, kjer ima ključno vlogo vrhovni voditelj, do nedavnega Ali Hamenej. Sistem močno omejuje politično konkurenco, svobodo medijev in pravice žensk.

Ziabari tako za zdaj namerava ostati v Sloveniji. Trenutno študira letalstvo, občasno pomaga delati v restavraciji, ureja pa si tudi državljanstvo. Tudi slovensko govori zelo dobro. Preverite v zgornjem videoposnetku.