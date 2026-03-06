Se bo Niki Prevc uspelo zbrati?

Smučarke skakalke po četrtkovi tekmi, kjer je v Lahtiju zablestela Nika Prevc, nimajo počitka. Danes jih čaka že nova preizkušnja. Prva serija se začne ob 9.45, prva favoritinja za zmago pa je dobitnica velikega kristalnega globusa iz Slovenije.

Nika Prevc je v četrtek dosegla velik uspeh, potem ko je zmagala 15. v sezoni. S tem je osvojila veliki globus in tudi skupni seštevek svetovnega pokala. Prevc je osvojila tretji zaporedni globus in postala prva slovenska športnica, ki ji je uspelo kaj takšnega. Nika je takoj po tekmi povedala, da še ne ve, ali bo proslavila nov uspeh.

Danes jo na isti napravi že nova preizkušnja. Šele 20-letna slovenska skakalka bo iskala novo priložnost za visoko zmago in morda še za kakšen nov mejnik v karieri. Poleg nje se bodo po zaletišču spustile še Nika Vodan, Katra Komar, Ema Klinec, Taja Bodlaj in Jerica Jesenko.

Smučarski skoki, Lahti, tekma:

