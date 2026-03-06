Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Smučarski skoki, Lahti, kvalifikacije in posamična tekma (ž)

Se bo Niki Prevc uspelo zbrati?

Nika Prevc lovi 38. zmago v svetovnem pokalu.

Nika Prevc lovi 38. zmago v svetovnem pokalu.

Foto: Reuters

Smučarke skakalke po četrtkovi tekmi, kjer je v Lahtiju zablestela Nika Prevc, nimajo počitka. Danes jih čaka že nova preizkušnja. Prva serija se začne ob 9.45, prva favoritinja za zmago pa je dobitnica velikega kristalnega globusa iz Slovenije.

Nika Prevc je v četrtek dosegla velik uspeh, potem ko je zmagala 15. v sezoni. S tem je osvojila veliki globus in tudi skupni seštevek svetovnega pokala. Prevc je osvojila tretji zaporedni globus in postala prva slovenska športnica, ki ji je uspelo kaj takšnega. Nika je takoj po tekmi povedala, da še ne ve, ali bo proslavila nov uspeh.

Danes jo na isti napravi že nova preizkušnja. Šele 20-letna slovenska skakalka bo iskala novo priložnost za visoko zmago in morda še za kakšen nov mejnik v karieri. Poleg nje se bodo po zaletišču spustile še Nika Vodan, Katra KomarEma Klinec, Taja Bodlaj in Jerica Jesenko.

Smučarski skoki, Lahti, tekma:

