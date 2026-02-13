Po četrtkovem žrebu je Evropska nogometna zveza Uefa razkrila razpored tekem v ligi narodov. Slovenska nogometna reprezentanca bo tekmovanje začela 26. septembra, ko se bo v skupini B1 ob 15. uri doma pomerila s Škotsko. V isti skupini bo v prvem krogu še dvoboj Severna Makedonija-Švica.

Slovenska nogometna reprezentanca bo tako v prvi tekmovalni ciklus pod taktirko Boštjana Cesarja vstopila v Stožicah proti Škotski. Na omenjenem dvoboju se pričakuje velik obisk gostujočih privržencev, podobno velja tudi za drugo tekmo.

Tri dni po srečanju se bodo slovenski nogometaši prav tako doma pomerili še s Severno Makedonijo. Natančna ura tekme še ni znana. Poleg omenjene tekme bo 29. septembra na sporedu še dvoboj med Škotsko in Švico.

Prvi odziv selektorja Boštjana Cesarja po žrebu skupin:

Že 3. oktobra bodo Slovenci odpotovali v Švico, medtem ko se bodo Makedonci doma merili s Škoti. 6. oktobra bodo Slovenci gostovali na Škotskem, Švicarji pa bodo doma igrali proti Severni Makedoniji.

Zadnji tekmi bosta na sporedi 13. in 16. novembra. Slovenija bo najprej doma gostila Švico, tri dni zatem pa bo ligo narodov zaključila z gostovanjem v Severni Makedonijo. Slednja se bo v gosteh najprej pomerila s Škotsko, ki bo nato gostovala v Švici. Natančne ure omenjenih dvobojev še niso znane.

Boštjan Cesar, ki ga je predsednik NZS Radenko Mijatović nedavno potrdil za novega selektorja, bo skušal Slovenijo obdržati v drugem kakovostnem razredu lige narodov. Foto: Aleš Fevžer

V prvi kakovostni razred se bo sicer neposredno uvrstila prvouvrščena reprezentanca v skupini, medtem ko bo druga za napredovanje odigrala še dve tekmi s tretjeuvrščeno reprezentanco iz ene izmed skupin v prvem kakovostnem razredu.

Če bi Slovenija v skupini B1 zasedla tretje mesto, bi prav tako za obstanek v drugem kakovostnem razredu igrala še dve tekmi z drugouvrščeno reprezentanco v nižjem kakovostnem razredu. Zadnje mesto pomeni neposreden izpad v tretji kakovostni razred lige narodov.

Vsaka ekipa bo skupaj odigrala po šest tekem, po tri doma in v gosteh. Prvi krog bo na sporedu od 24. do 26. septembra, drugi od 27. do 29 septembra, tretji od 1. do 3. oktobra, četrti od 4. do 6. oktobra, peti od 12. do 14. novembra in šesti od 15. do 17. novembra.

Hrvaška proti Angliji na praznem stadionu

Najvišji evropski reprezentančni rang bo ponudil štiri skupine. V prvi bodo Francija, Italija, Belgija in Turčija, v drugi oziroma A2 Nemčija, Nizozemska, Srbija, Grčija, v A3 Španija, Hrvaška, Anglija in Češka ter v A4 Portugalska, Danska, Norveška in Wales. Izmed naštetih reprezentanc bosta po najboljši dve iz vsake skupine konec marca prihodnje leto igrali četrtfinalna dvoboja. Polfinalni tekmi bosta na sporedu 9. in 10. junija 2027, finale in tekma za tretje mesto pa 13. junija 2027.

Hrvaški navijači si ne bodo mogli ogledati v živo uvodnih tekem svojih ljubljencev. Doma z Anglijo in v gosteh s Češko. Foto: Guliverimage

Odmeva zlasti usoda Hrvaške. Slovenski sosedi so se znašli v "skupini smrti", v kateri sta oba finalista zadnjega evropskega prvenstva (Španija in Anglija). Hrvaška bo ligo narodov, to bo ciklus, v katerega bo najverjetneje vstopila brez dolgoletnega kapetana Luke Modrića, začela z domačo tekmo proti trem levom.

To bi moral biti prvovrstni nogometni spektakel, a bo potekal v klavrnem vzdušju, saj bo moral biti stadion zaradi kazni, ki so jo s svojim nešportnim obnašanjem v zadnjih letih prislužili hrvaški navijači, povsem prazen. Tako se bodo zvezdniki iz Hrvaške in Anglije potegovali za točke pred praznimi tribunami, za nameček pa "ognjenih" na tekmi 2. kroga ne bodo smeli spremljali navijači. Hrvaški navijači imajo namreč prepoved obiska tekem na enem gostovanju.