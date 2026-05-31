Ž. L.

31. 5. 2026,
12.00

2 uri, 5 minut

NK Nafta Lendava ND Primorje Tonči Žlogar Prva liga Telemach

Kvalifikacije za popolnitev 1. SNL (povratna tekma)

Lendava čaka na odločitev o zadnjem prvoligašu za prihodnjo sezono

Primorje : Nafta | Odločilna tekma za zadnje mesto v 1. SNL za prihodnjo sezono se bo začela ob 17. uri. | Foto Aleš Fevžer

Odločilna tekma za zadnje mesto v 1. SNL za prihodnjo sezono se bo začela ob 17. uri.

Prva tekma kvalifikacij za popolnitev 1. SNL se je končala brez zadetkov in brez zmagovalca. Nafta in Primorje bosta o zadnji prvoligaški vstopnici odločala danes v Lendavi. Jozsef Bozsik računa na bučno podporo s tribun, Tonči Žlogar pa na večjo učinkovitost svojih varovancev.

Sredina tekma v Ajdovščini se je končala brez zadetkov, tekmeca za mesto v Prvi ligi Telemach tako v povratno srečanje vstopata z enakim izhodiščem. V prvem polčasu sredinega obračuna so bili podjetnejši Lendavčani, po odmoru so nekajkrat nevarno zapretili Ajdovci, a sta tako Patrik Mohorović kot Lucas Erjavšek ostala nepremagana.

Čvrsta obramba bo pomembna tudi v nedeljo, tako Prekmurci kot Primorci pa želijo popraviti učinkovitost v napadu. Če zmagovalec po 90 minutah igre ne bo znan, bo sledil polurni podaljšek, kasneje po potrebi še enajstmetrovke.

"Gre za 180-minutni dvoboj, trenutno smo na polovici in rezultat je za zdaj izenačen. S tem smo si zagotovo povečali možnosti, saj smo prvo 'polovico' v gosteh dobro oddelali, doma pa bodo naše možnosti ob podpori navijačev na tribunah še večje," je prepričan strateg Jozsef Bozsik.

Sinovi burje medtem optimizem črpajo iz predstave v drugem polčasu uvodne tekme kvalifikacij. Izbranci Tončija Žlogarja so po odmoru prevzeli pobudo in bili nevarnejši v napadu. Neučinkovitost v zaključku akcij je Primorce stala, da si niso priigrali vsaj minimalne prednosti pred povratnim srečanjem, čeprav so med drugim zatresli tudi okvir lendavskih vrat.

Kvalifikacije za popolnitev 1. SNL:

Nedelja, 31. maj:

Krševan Santini
Sportal V Kidričevem imajo novega športnega direktorja
Amadej Maroša, Nafta
Sportal Ganljiv zapis Nafte, ki mu ploska vsa Slovenija
