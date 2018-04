… leta 2000 je slovenska reprezentanca odigrala pripravljalno tekmo pred odhodom na evropsko prvenstvo v Belgiji in na Nizozemskem, ki je bila 60. uradna v njeni zgodovini. Tekma pred 60 tisoč gledalci na stadionu "Stade de France" v pariškem predelu Saint-Denis se je za domačine začela šokantno: že v 3. minuti je namreč Željko Milinovič zadel mrežo vratarja Bartheza, naše presenetljivo vodstvo pa je le šest minut zatem še povišal Sašo Udovič. Kljub temu pa so se Francozi vrnili in ob koncu zmagali s 3:2.

... leta 2017 se je ruska teniška igralka Marija Šarapova po 15-mesečni kazni zaradi dopinga uspešno vrnila na igrišča. Na turnirju WTA v Stuttgartu je Rusinja v 1. krogu s 7:5 in 6:3 ugnala Italijanko Roberto Vinci.

Zgodilo se je še …

Leta 2003 je Zlatko Zahovič na tekmi 29. kroga prve portugalske lige sezone 2002/03 prispeval gol za Benfico pri zmagi nad Brago s 3:1 v gosteh. Benfica je ob koncu sezone pristala na drugem mestu.

Leta 2001 je Slovenija igrala prijateljsko tekmo proti Danski v Kobenhavnu in izgubila z 0:3. Na tej tekmi se je od izbrane vrste poslovil legendarni vratar Peter Schmeichel.

Leta 2000 so košarkarji Uniona Olimpije na prvi tekmi polfinala slovenske košarkarske lige izgubili s Krko Telekomom. Izid je bil tesen, 73:74, Novomeščani pa so dosegli prvo zmago nad Ljubljančani v zgodovini kluba.

Leta 2002 so slovenski hokejisti na SP na Švedskem dočakali prvi nastop med najboljšimi reprezentancami na svetu.

Leta 2003 je slovenska ženska teniška reprezentanca v svetovni skupini pokala Fed premagala Argentino s 3:2 in se tako uvrstila med osem najboljših ekip na svetu.

Leta 1995 je Slovenija v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 1996 pod vodstvom Zdenka Verdenika izgubila v gosteh pri Hrvaški pred 20 tisoč navijači z 0:2. Prvi gol je za "vatrene" zabil Robert Prosinečki v 15., drugega pa Davor Šuker v 90. minuti.

Leta 1991 so argentinskega zvezdnika Diega Maradono v Buenos Airesu aretirali zaradi posesti prepovedanih mamil. Maradona je bil pred tem v Italiji že suspendiran z nogometnih igrišč za 15 mesecev, ker so mu dokazali uživanje kokaina.

Leta 1945 je bil v Zagrebu ustanovljen Dinamo, ki je bil sprva znan pod imenom HAŠK Gradjanski, nato Dinamo, se v devetdesetih letih na željo takratnega predsednika Franja Tudjmana imenoval Croatia, zdaj pa spet nosi ime Dinamo.

Leta 1903 so trije baskovski študentje, ki so živeli v Madridu, ustanovili Atletico Madrid. Sprva so bile barve kluba modro-bele, osem let po ustanovitvi pa so se spremenile v rdeče-bele, po katerih klub iz španske prestolnice poznamo tudi zdaj.



Rodili so se …



1962 nekdanji angleški nogmetaš Colin Anderson



1972 nekdanji španski nogometaš Kiko Narvaez

1973 nekdanji angleški Chris Perry

1978 nekdanji danski nogometaš Peter Madsen

1980 nekdanji slovenski nogometaš Miloš Popivoda

1981 nekdanji francoski nogometaš Matthieu Delpierre

1985 ameriški teniški igralec John Isner