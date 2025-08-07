Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

B. B.

Četrtek,
7. 8. 2025,
9.30

1 ura, 19 minut

teniški globus ATP WTA Elina Svitolina

Grožnje

Elina Svitolina še ena v vrsti tistih, ki so prejeli grožnje

B. B.

Elina Svitolina | Foto Guliver Image

Foto: Guliver Image

"Če bi tvoja mama to videla, bi se zgrozila," je zapisala teniška igralka Elina Svitolina, potem ko je postala še ena od mnogih, ki so zaradi poraza na turnirju prejemali grožnje.

Žal je v športu, pogosto tudi v tenisu, postala že skoraj stalnica, da ženske ob porazu dobivajo grozljiva sporočila, ob katerih človek ne more ostati ravnodušen. V preteklosti smo lahko videli že ogromno primerov, v katerih so se teniške igralke javno izpostavile in razkrile grožnje, ki jim jih pošiljajo predvsem tisti, ki stavijo denar na teniške obračune.

"Vaše mame bi bile zgrožene"

Nazadnje je to razkrila Elina Svitolina. Tej so grozili, potem ko je v četrtfinalu turnirja v Montrealu izgubila proti Japonki Naomi Osaki. Ukrajinka je bila favoritinja za zmago, a je po treh nizih dvoboj izgubila. Za tem je prejela skrb vzbujajoča sporočila.

Tridesetletna Svitolina ob tem ni ostala tiho. "Vsem, ki sprejemate stave: najprej sem mama, šele za tem sem športnica," je zapisala Svitolina na svojem profilu na Instagramu. "Način, na katerega govorite z ženskami, z mamami, je SRAMOTEN. Če bi vaše mame videle ta sporočila, bi bile zgrožene."

Tudi Paula Badosa je prejela grožnje. | Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Tudi Paula Badosa je prejela grožnje. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko V preteklosti je bilo že veliko takšnih primerov

Letos junija je o grožnjah spregovorila britanska teniška igralka Kate Boutler, ki se je med drugim spraševala, kdo pošilja takšna sporočila. Že pred leti je Sofia Žuk, nekdanja čudežna deklica, ki je v ženskem tenisu veliko obetala, razkrila, da je zaradi objavljenih fotografij prejela kar nekaj resnih groženj. Nekatere so se navezovale tudi na trenutno vojno med Rusijo in Ukrajino.

Pred leti je o tem spregovorila tudi španska teniška igralka Paula Badosa, nekdaj druga igralka sveta. Ko je postala znana, so ljudje od nje pričakovali, da bo zmagala na vsakem dvoboju. "Ne razumem, kako me lahko ljudje sovražijo, če me sploh ne poznajo."

Za svoje življenje se je zbala srbska teniška igralka Natalija Stevanović, ki je razkrila, kakšna sporočila prejema: "Kaj naj rečem po tem? Se moram bati za svoje življenje, ker sem zaradi poškodbe izgubila dvoboj?"

Holger Rune | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage Tudi Dancu so lani grozili

Grožnje pa niso namenjene samo ženskam, ampak tudi moškim. Lani se je na družbenih omrežjih odzvala mama Holgerja Runeja, potem ko so njenemu sinu grozili s smrtjo. "Če kdo pozna tega bedaka, naj mu pove, da je grožnja s smrtjo nezakonita," se je lani odzvala mama danskega teniškega igralca.

