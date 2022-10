Še ena izmed mnogih: primerjava s Šarapovo, grožnje in na koncu depresija

Primerjali so jo z Marijo Šarapovo, na kar ni bila pripravljena

Paula Badosa, še prejšnji teden je bila na svetovni lestvici uvrščena na 4. mesto, je priznala, da se je na začetku svojih športnih uspehov borila s tesnobo in depresijo. Štiriindvajsetletna teniška igralka, ki je imela lani izjemno uspešno sezono, je v mladih letih veljala za naslednico Marije Šarapove. Zaradi tega so od nje že zelo kmalu veliko pričakovali, čeprav ni prav pogosto zmagovala.

"Govorili so mi, da sem naslednica Marije Šarapove. Bila sem zelo mlada in nepripravljena na vse to. Pričakovanja so bila velika in posledično tudi pritiski. Ljudje so me spremljali, kjerkoli sem igrala, in pričakovali, da bom zmagala na vsakem dvoboju. To je bilo zame preveč. Nekaj let sem se borila z depresijo in tesnobo. Imela sem veliko duševnih težav. Moja glava ni bila pripravljena poslušati vseh teh stvari in ob tem še tekmovati," je za spletno stran WTA povedala trenutno osma igralka sveta.

Težave je imela nekaj let

Njena stiska se je kazala na več načinov. Jasno je, da stres povzroča tako psihične kot tudi fizične težave. Nekaj podobnega smo lahko videli pri Badosi.

"Morda nisem bila dovolj zrela, da bi se v tistih trenutkih znala spoprijeti z vsemi čustvi. Težave sem imela kar nekaj let. Na lestvici nisem napredovala, saj sem izgubljala zaradi tega veliko dvobojev. Bilo mi je zelo težko, ker se nisem dobro počutila, poleg tega pa sem imela težave tudi s poškodbami. Ko imate psihične težave, potem se tudi vaše telo ne počuti dobro," je razlagala igralka, ki je v letošnji sezoni dobila turnir v Sydneyju.

Paula Badosa se je letos na OP Francije prebila do tretjega kroga. V drugem krogu je premagala našo Kajo Juvan. Foto: Guliverimage

Postalo je že tako hudo, da je ostajala doma

Stvari so šle že tako daleč, da so ji tudi vsakdanje stvari bile pretežke. "Po navadi, ko se vrneš domov, si želiš s prijatelji ven, v kino ali po nakupih. Jaz pa sem ostajala doma, se borila sama s seboj in bila nesrečna. Nisem videla izhoda iz tega," je povedala nekdaj druga igralka sveta.

Paula Badosa je nase najbolj opozorila z zmago na lanskem turnirju v Indian Wellsu. Letošnjo sezono je začela zelo spodbudno, v drugem delu sezone pa so bili njeni rezultati bolj skromni. In tudi v tem primeru ji ni prizaneseno, saj prek družbenih omrežij dobiva veliko groženj, kar je danes že kar stalnica. Svojo slabo voljo po navadi stresajo tisti, ki se ukvarjajo s športnimi stavami.

"Ne razumem, kako me lahko ljudje sovražijo, če me sploh ne poznajo." Foto: Guliverimage

Grožnje dobiva tudi prek družbenih omrežij

Zdaj, ko jo ljudje bolj poznajo, pričakujejo, da bo zmagala na vsakem dvoboju. Zaveda se, da se mora s tem naučiti živeti. Danes ima veliko več oboževalcev in po vsaki tekmi, ko izgubi dvoboj, pomisli na kritike. "Ne razumem, kako me lahko ljudje sovražijo, če me sploh ne poznajo. Težko je razumeti ljudi, ki te obtožujejo in obsojajo. Vsi imajo svoje mnenje in veliko mnenj ni dobrih. Prebereš veliko stvari, ki te prizadenejo," je še povedala Badosa, ki je skupno v karieri dosegla tri turnirske zmage.

Še zdaleč ni edina

V preteklosti smo lahko videli kar nekaj teniških igalk in igralcev, ki so imeli podobne težave. Ena od teh je tudi Japonka Naomi Osaka, nekdaj prva teniška igralka sveta. S podobnimi pritiski se danes spoprijema tudi Emma Raducanu, lanska senzacionalna zmagovalka OP ZDA. Mlada Britanka se je v letošnji sezoni izgubila v povprečju.