Avtorji:
B. B., STA

Četrtek,
7. 8. 2025,
7.41

Osveženo pred

15 minut

Karen Hačanov Ben Shelton Victoria Mboko Naomi Osaka teniški globus

Četrtek, 7. 8. 2025, 7.41

15 minut

Teniški globus, 7. avgust

Japonka Osaka in Kanadčanka Mboko za zmago v Montrealu

Victoria Mboko | Victoria Mboko je velike senzacija na turnirju v Montrealu. | Foto Reuters

Victoria Mboko je velike senzacija na turnirju v Montrealu.

Foto: Reuters

Japonka Naomi Osaka, štirikratna zmagovalka turnirjev za grand slam, se je po polfinalni zmagi proti Danki Clari Tauson s 6:2 in 7:6 (7) po treh letih znova uvrstila v finale. Njena zadnja tekmica na turnirju WTA 1000 v Montrealu bo kanadska senzacija Victoria Mboko, ki je bila boljša od Kazahstanke Jelene Ribakine z 1:6, 7:5 in 7:6 (4).

Teniška igralka iz dežele vzhajajočega sonca je nazadnje v finalu igrala v Miamiju 2022, zadnjo turnirsko zmago pa je dosegla na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu 2021. V polfinalu je ugnala tekmico iz Hamletove dežele, ki je v Montrealu prikazala sijajne predstave in izločile dve uveljavljeni igralki. Najprej Poljakinjo Igo Swiatek, nato pa še Američanko Madison Keys.

Sedemindvajsetletna Osaka bo v Montrealu naskakovala osmo turnirsko zmago, njena devet let mlajša tekmica iz Kanade pa svojo prvo. Mboko je na močan turnir z imenitno zasedbo prišla na povabilo organizatorja in vse presenetila. V četrtem dvoboju je ugnala Američanko Coco Gauff, letošnjo zmagovalko odprtega prvenstva Francije v Parizu, v polfinalu pa še nekdanjo zmagovalko Wimbledona.

Ben Shelton | Foto: Reuters Ben Shelton Foto: Reuters

Rusko-ameriški teniški finale v Torontu

 Rus Karen Hačanov in Američan Ben Shelton sta finalista turnirja ATP 1000 v Torontu. Prvi je v polfinalu izločil prvopostavljenega Nemca Alexandra Zvereva s 6:3, 4:6 in 7:6 (4), drugi pa rojaka Taylorja Fritza, sicer drugega nosilca turnirja z nagradnim skladom 8.040.853 evrov, s 6:4 in 6:3.

Devetindvajsetletni Moskovčan bo v Torontu naskakoval osmo turnirsko in prvo letošnjo zmago, pred tem je osvojil turnirje v Almatyiju, Dohi, Zhuhaiju, Parizu, Moskvi, Marseillu in Chengduju.

Njegov sedem let mlajši tekmec iz ZDA se prav tako nadeja svoji prvi letošnji turnirski zmagi, skupno pa tretji. Lani je osvojil Houston, leta 2023 pa Tokio.

* Izidi:

Toronto, masters ATP 1000 (8.040.853 evrov):
polfinale:
Karen Hačanov (Rus/11) - Alexander Zverev (Nem/1) 6:3, 4:6, 7:6 (4);
Ben Shelton (ZDA/4) - Taylor Fritz (ZDA/2) 6:4, 6:3;

Montreal, WTA 1000 (4.386.856 evrov):
polfinale:
Victoria Mboko (Kan) - Jelena Ribakina (Kaz/9) 1:6, 7:5, 7:6 (4);
Naomi Osaka (Jap) - Clara Tauson (Dan/16) 6:2, 7:6 (7)

