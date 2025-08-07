Japonka Naomi Osaka, štirikratna zmagovalka turnirjev za grand slam, se je po polfinalni zmagi proti Danki Clari Tauson s 6:2 in 7:6 (7) po treh letih znova uvrstila v finale. Njena zadnja tekmica na turnirju WTA 1000 v Montrealu bo kanadska senzacija Victoria Mboko, ki je bila boljša od Kazahstanke Jelene Ribakine z 1:6, 7:5 in 7:6 (4).

Teniška igralka iz dežele vzhajajočega sonca je nazadnje v finalu igrala v Miamiju 2022, zadnjo turnirsko zmago pa je dosegla na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu 2021. V polfinalu je ugnala tekmico iz Hamletove dežele, ki je v Montrealu prikazala sijajne predstave in izločile dve uveljavljeni igralki. Najprej Poljakinjo Igo Swiatek, nato pa še Američanko Madison Keys.

Sedemindvajsetletna Osaka bo v Montrealu naskakovala osmo turnirsko zmago, njena devet let mlajša tekmica iz Kanade pa svojo prvo. Mboko je na močan turnir z imenitno zasedbo prišla na povabilo organizatorja in vse presenetila. V četrtem dvoboju je ugnala Američanko Coco Gauff, letošnjo zmagovalko odprtega prvenstva Francije v Parizu, v polfinalu pa še nekdanjo zmagovalko Wimbledona.

Ben Shelton Foto: Reuters

Rusko-ameriški teniški finale v Torontu

Rus Karen Hačanov in Američan Ben Shelton sta finalista turnirja ATP 1000 v Torontu. Prvi je v polfinalu izločil prvopostavljenega Nemca Alexandra Zvereva s 6:3, 4:6 in 7:6 (4), drugi pa rojaka Taylorja Fritza, sicer drugega nosilca turnirja z nagradnim skladom 8.040.853 evrov, s 6:4 in 6:3.

Devetindvajsetletni Moskovčan bo v Torontu naskakoval osmo turnirsko in prvo letošnjo zmago, pred tem je osvojil turnirje v Almatyiju, Dohi, Zhuhaiju, Parizu, Moskvi, Marseillu in Chengduju.

Njegov sedem let mlajši tekmec iz ZDA se prav tako nadeja svoji prvi letošnji turnirski zmagi, skupno pa tretji. Lani je osvojil Houston, leta 2023 pa Tokio.

* Izidi:



Toronto, masters ATP 1000 (8.040.853 evrov):

polfinale:

Karen Hačanov (Rus/11) - Alexander Zverev (Nem/1) 6:3, 4:6, 7:6 (4);

Ben Shelton (ZDA/4) - Taylor Fritz (ZDA/2) 6:4, 6:3; Montreal, WTA 1000 (4.386.856 evrov):

polfinale:

Victoria Mboko (Kan) - Jelena Ribakina (Kaz/9) 1:6, 7:5, 7:6 (4);

Naomi Osaka (Jap) - Clara Tauson (Dan/16) 6:2, 7:6 (7)

