V Torinu se v nedeljo začenja finalni turnir, kjer se za prestižen naslov meri najboljših osem igralcev te sezone. Že prvi dan se obetata dva zelo zanimiva dvoboja. Novak Đoković je na žalost mnogih turnir odpovedal.

Glavna favorita za zmago sta Carlos Alcaraz n Jannik Sinner. Foto: Guliverimage

V Areni Inalpi se bo Carlos Alcaraz v skupini Jimmy Connors pomeril z Alexom de Minaurjem, zvečer pa bosta loparje prekrižala Alexander Zverev in Ben Shelton, ki bosta igrala uvodni dvoboj v skupini Bjorn Borg. Novak Đoković je odpovedal udeležbo na zaključnem turnirju sezone v Torinu. Kot razlog so prireditelji turnirja navedli poškodbo rame.

Kaj bo Španec pokazal po šokantnem porazu?

Carlos Alcaraz je na turnir prišel kot drugi igralec sveta in je prvi nosilec turnirja, saj je zaseda prvo mesto na posebni lestvici (ATP Race to Turin). Še vedno pa ima možnosti, da bi sezono končal kot številka 1 na svetu. To bi mu uspelo, če pride vsaj v finale in v skupinskem delu zmaga najmanj en dvoboj.

Po šokantnem porazu proti Cameronu Norrieju v Parizu si zagotovo želi zmage proti Avstralcu Alexu de Minaurju, ki na tem turnirju igra drugo leto zapored. Izkupiček medsebojnih dvobojev kažejo v prid Špancu, ki vodi s 4:0 v zmagah.

Aleksander Zverev Foto: Guliverimage

Zverev je trenutno v zelo dobri formi

V večernem terminu bo Alexander Zverev, dvakratni zmagovalec tega turnirja (2018, 2021), v prvem dvoboju igral proti Američanu Benu Sheltonu, ki prvič igra na turnirju najboljše osmerice. Nemec je trenutno v zelo dobri formi, saj ga je sredine oktobra premagal le Jannik Sinner, proti kateremu bo igral pozneje v tej v skupini. Zverev in Shelton sta letos že štirikrat igrala, vsakokrat pa je bil boljši prvi.

Posamična dvoboja:

14.00 Carlos Alcaraz (Špa, 1) - Alex de Minaur (Avs, 7)

20.30 Alexander Zverev (Nem, 3) - Ben Shelton (ZDA, 5)

Skupina Jimmy Connors Igralec Država Starost ATP uvrstitev Razmerje zmag/porazov Carlos Alcaraz (ESP) 21 2 0 – 0 Taylor Fritz (USA) 26 3 0 – 0 Alex de Minaur (AUS) 26 7 0 – 0 Lorenzo Musetti (ITA) 21 9 0 – 0 Skupina Björn Borg Igralec Država Starost ATP uvrstitev Razmerje zmag/porazov Jannik Sinner (ITA) 22 1 0 – 0 Alexander Zverev (GER) 26 5 0 – 0 Ben Shelton (USA) 23 8 0 – 0 Félix Auger-Aliassime (CAN) 23 4 0 – 0

Na ATP Finals igra 8 najboljših igralcev zadnje sezone, ki so razdeljeni v dve skupini po štiri. Vsak v skupini odigra tri dvoboje. Prva dva iz vsake skupine napredujeta v polfinale, nato sledita polfinale in finale. Tekme posameznikov se igrajo na dva dobljena niza. Vrstni red v skupini določajo število zmag, medsebojni izidi in odstotek osvojenih nizov ali iger.

