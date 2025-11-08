Le nekaj ur po tem, ko je v Atenah osvojil 101. turnir v karieri, je 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, Novak Đoković, odpovedal udeležbo na zaključnem turnirju sezone v Torinu, ki se bo začel v nedeljo. Kot razlog so prireditelji turnirja navedli poškodbo rame.

Nadomestil ga bo Lorenzo Musetti, ki ga je prav Novak Đokovič premagal v sobotnem finalu Aten. "Veselil sem se nastopa v Torinu, vendar sem po turnirju v Atenah prišel do spoznanja, da je stanje poškodbe slabo, zato sem moral odpovedati udeležbo," je sporočil sedemkratni zmagovalec zaključnih turnirjev.

V skupini Bjorn Borg bodo tako nastopili branilec naslova, Italijan Jannik Sinner, Kanadčan Auger-Aliassime, Američan Ben Shelton in Nemec Alexander Zverev, v skupini Jimmy Connors pa Španec Carlos Alcaraz, Američan Taylor Fritz, Avstralec Alex de Minaur in Musetti.