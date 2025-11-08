Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
8. 11. 2025,
22.20

Osveženo pred

39 minut

tenis ATP Novak Đoković Lorenzo Musetti

Sobota, 8. 11. 2025, 22.20

39 minut

Dosegel 101. zmago

Novak Đoković odpovedal nastop na zaključnem turnirju

Avtor:
STA

Novak Đoković | Novak Đoković je v Atenah osvojil 101. lovoriko. | Foto Reuters

Novak Đoković je v Atenah osvojil 101. lovoriko.

Foto: Reuters

Le nekaj ur po tem, ko je v Atenah osvojil 101. turnir v karieri, je 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, Novak Đoković, odpovedal udeležbo na zaključnem turnirju sezone v Torinu, ki se bo začel v nedeljo. Kot razlog so prireditelji turnirja navedli poškodbo rame.

Nadomestil ga bo Lorenzo Musetti, ki ga je prav Novak Đokovič premagal v sobotnem finalu Aten. "Veselil sem se nastopa v Torinu, vendar sem po turnirju v Atenah prišel do spoznanja, da je stanje poškodbe slabo, zato sem moral odpovedati udeležbo," je sporočil sedemkratni zmagovalec zaključnih turnirjev.

V skupini Bjorn Borg bodo tako nastopili branilec naslova, Italijan Jannik Sinner, Kanadčan Auger-Aliassime, Američan Ben Shelton in Nemec Alexander Zverev, v skupini Jimmy Connors pa Španec Carlos Alcaraz, Američan Taylor Fritz, Avstralec Alex de Minaur in Musetti.

Jelena Ribakina
Sportal Ribakina na kolena spravila številko 1 in osvojila zaključni turnir, Đoković do 101. naslova
tenis ATP Novak Đoković Lorenzo Musetti
