Teniški globus, 8. november
Ribakina prek Sabalenke do premierne zmage na zaključnem turnirju WTA
Kazahstanka Jelena Ribakina je prvič v karieri zmagala na zaključnem turnirju WTA. V Rijadu je ugnala prvo igralko sveta Belorusinjo Arino Sabalenko, ki tako še naprej ostaja brez naslova na prestižnem turnirju ob koncu sezone. Rezultat je bil 6:3, 7:6.
Kazahstanka Ribakina je dvignila 11. pokal v karieri (22 finalov), drugega najpomembnejšega po naslovu 2022 v Wimbledonu. Letos je osvojila še Ningbo in v Strasbourgu.
Hkrati pa je kot neporažena zmagovalka prejela najvišjo denarno nagrado v zgodovini ženskega tenisa. Domov bo odšla bogatejša za 4,5 milijone evrov.
Sabalenka je igrala jubilejni 40. finale WTA v karieri, drugič na zaključnem turnirju (2022 je morala priznati premoč Carolini Garcia), in ostaja pri 21. naslovih. Letos je nastopila v devetih finalih, štirikrat pa je dvignila lovoriko, med drugim tudi na OP ZDA v New Yorku. Izgubila je finale na OP Avstralije in Rolandu Garrosu.
Sabalenka je priznala premoč tekmici.
Med dvojicami sta naslov osvojili Rusinja Veronika Kudermetova in Belgijka Elise Mertens, ki sta bili boljši do Madžarke Timeje Babos in Brazilke Luise Stefani s 7:6 (4), 6:1. Zanje je to drugi naslov na finalu WTA po 2022.
Đoković v Atenah do 101. naslova v karieri
Srbski teniški igralec Novak Đoković je na turnirju ATP 250 v Atenah prišel do 101. naslova v karieri. V finalu je bil boljši od Italijana Lorenza Musettija s 4:6, 6:3 in 7:5. Osemintridesetletni Đoković je tretjič letos igral v finalu turnirjev serije ATP, potem ko je izgubil v Miamiju in pred pol leta dobil turnir v Ženevi.
Novak Đoković je na turnirju ATP 250 v Atenah prišel do 101. naslova v karieri.
S 101. naslovom se je Đoković na večni lestvici približal vodilnemu Američanu Jimmyju Connorsu (109) in Švicarju Rogerju Federerju (103).
Musetti je v finalu lovil tretjo zmago na turnirjih najvišje ravni in uvrstitev na zaključni turnir sezone v domačem Torinu. Zadnje mesto na zaključnem dejanju sezone je tako pripadlo Kanadčanu Felixu Auger-Aliassimu.
Italijan je osmič igral v finalu ATP, od tega letos dvakrat, a obakrat ostal praznih rok v Monte Carlu in Chengduju. V vitrinah ima dve lovoriki iz Neaplja in Hamburg, obe pa je osvojil 2022.
Learner Tien v Metzu do ATP prvenca
Američan Learner Tien je zmagovalec teniškega turnirja v francoskem Metzu z denarnim skladom 596.000 evrov. V finalu je premagal Britanca Camerona Norria s 6:3, 3:6 in 7:6. Learner Tien je v finalu Metza po treh setih premagal sedmega nosilca Camerona Norrieja.
Za 19-letnega Tiena je bil to drugi finale na turnirjih ATP, oktobra je izgubil v finalu Pekinga proti Italijanu Janniku Sinnerju, in prvi naslov v karieri. Na novi lestvici bo najstnik prvič napredoval med 30 najboljših igralcev na svetu.
Norrie je 16. igral v finalu in ostaja pri šestih lovorikah. Nazadnje je slavil 2023 v Rio de Janeiru.
Dvoboj je trajal 2 uri in 12 minut, razburljiv pa je bil predvsem tretji niz. Američan je zapravil vodstvo 4:1 v igrah, Norrie pa je v podaljšani igri že vodil s 5:1.
Rijad, zaključni turnir WTA (13,5 milijona evrov):
- finale:
Jelena Ribakina (Kaz/6) - Arina Sabalenka (Blr/1) 6:3, 7:6 (0).
Atene, ATP 250 (766.715 evrov):
- finale:
Novak Đoković (Srb/1) - Lorenzo Musetti (Ita/2) 4:6, 6:3, 7:5.
Metz, ATP 250 (596.035 evrov):
- finale:
Learner Tien (ZDA) - Cameron Norrie (VBr/7) 6:3, 3:6, 7:6 (6).