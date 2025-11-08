Kazahstanka Jelena Ribakina je prvič v karieri zmagala na zaključnem turnirju WTA. V Rijadu je ugnala prvo igralko sveta Belorusinjo Arino Sabalenko, ki tako še naprej ostaja brez naslova na prestižnem turnirju ob koncu sezone. Rezultat je bil 6:3, 7:6.

Kazahstanka Ribakina je dvignila 11. pokal v karieri (22 finalov), drugega najpomembnejšega po naslovu 2022 v Wimbledonu. Letos je osvojila še Ningbo in v Strasbourgu.

Hkrati pa je kot neporažena zmagovalka prejela najvišjo denarno nagrado v zgodovini ženskega tenisa. Domov bo odšla bogatejša za 4,5 milijone evrov.

Sabalenka je igrala jubilejni 40. finale WTA v karieri, drugič na zaključnem turnirju (2022 je morala priznati premoč Carolini Garcia), in ostaja pri 21. naslovih. Letos je nastopila v devetih finalih, štirikrat pa je dvignila lovoriko, med drugim tudi na OP ZDA v New Yorku. Izgubila je finale na OP Avstralije in Rolandu Garrosu.

Sabalenka je priznala premoč tekmici. Foto: Reuters

Med dvojicami sta naslov osvojili Rusinja Veronika Kudermetova in Belgijka Elise Mertens, ki sta bili boljši do Madžarke Timeje Babos in Brazilke Luise Stefani s 7:6 (4), 6:1. Zanje je to drugi naslov na finalu WTA po 2022.

Đoković v Atenah do 101. naslova v karieri

Srbski teniški igralec Novak Đoković je na turnirju ATP 250 v Atenah prišel do 101. naslova v karieri. V finalu je bil boljši od Italijana Lorenza Musettija s 4:6, 6:3 in 7:5. Osemintridesetletni Đoković je tretjič letos igral v finalu turnirjev serije ATP, potem ko je izgubil v Miamiju in pred pol leta dobil turnir v Ženevi.

Novak Đoković je na turnirju ATP 250 v Atenah prišel do 101. naslova v karieri. Foto: Reuters

S 101. naslovom se je Đoković na večni lestvici približal vodilnemu Američanu Jimmyju Connorsu (109) in Švicarju Rogerju Federerju (103).

Musetti je v finalu lovil tretjo zmago na turnirjih najvišje ravni in uvrstitev na zaključni turnir sezone v domačem Torinu. Zadnje mesto na zaključnem dejanju sezone je tako pripadlo Kanadčanu Felixu Auger-Aliassimu.

Italijan je osmič igral v finalu ATP, od tega letos dvakrat, a obakrat ostal praznih rok v Monte Carlu in Chengduju. V vitrinah ima dve lovoriki iz Neaplja in Hamburg, obe pa je osvojil 2022.

Learner Tien v Metzu do ATP prvenca

Američan Learner Tien je zmagovalec teniškega turnirja v francoskem Metzu z denarnim skladom 596.000 evrov. V finalu je premagal Britanca Camerona Norria s 6:3, 3:6 in 7:6. Learner Tien je v finalu Metza po treh setih premagal sedmega nosilca Camerona Norrieja. Foto: Guliverimage

Za 19-letnega Tiena je bil to drugi finale na turnirjih ATP, oktobra je izgubil v finalu Pekinga proti Italijanu Janniku Sinnerju, in prvi naslov v karieri. Na novi lestvici bo najstnik prvič napredoval med 30 najboljših igralcev na svetu.

Norrie je 16. igral v finalu in ostaja pri šestih lovorikah. Nazadnje je slavil 2023 v Rio de Janeiru.

Dvoboj je trajal 2 uri in 12 minut, razburljiv pa je bil predvsem tretji niz. Američan je zapravil vodstvo 4:1 v igrah, Norrie pa je v podaljšani igri že vodil s 5:1.

Rijad, zaključni turnir WTA (13,5 milijona evrov): - finale:

Jelena Ribakina (Kaz/6) - Arina Sabalenka (Blr/1) 6:3, 7:6 (0).

Atene, ATP 250 (766.715 evrov): - finale:

Novak Đoković (Srb/1) - Lorenzo Musetti (Ita/2) 4:6, 6:3, 7:5.

