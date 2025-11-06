Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Teniški globus, 6. november

Jessica Pegula na zaključnem turnirju boljša od Italijanke

Jessica Pegula | Jessica Pegula | Foto Reuters

Jessica Pegula

Foto: Reuters

Američanka Jessica Pegula je na zaključnem turnirju WTA v Rijadu s 6:2 in 6:3 Italijanko Jasmine Paolini.

Atene, ATP 250 (766.715 evrov):
- četrtfinale:
Sebastian Korda (ZDA) - Miomir Kecmanović (Srb) 6:3, 6:2;
Lorenzo Musetti (Ita/2) - Alexandre Muller (Fra/5) 6:2, 6:4;

Metz, ATP 250 (596.035 evrov):
- četrtfinale:
Cameron Norrie (VBr/7) - Kyrian Jacquet (Fra) 4:6, 7:6 (2), 6:4;

Rijad, finale WTA (13,5 milijone evrov):
- 3. krog, skupina Steffi Graf:
Jessica Pegula (ZDA/5) - Jasmine Paolini (Ita/8) 6:2, 6:3.

